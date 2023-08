Domper voor Inter en AC Milan: hun gedeelde voetbalstadion San Siro moet blijven staan

Stadio Giuseppe Meazza, beter bekend als San Siro. Beeld Jonathan Moscrop / Getty

Dat het niet wilde vlotten met de bouwplannen van de twee Italiaanse topclubs was al langer duidelijk. In 2019 kondigden Inter en AC Milan aan het Stadio Giuseppe Meazza, zoals het stadion officieel heet, in te willen ruilen voor een fonkelnieuw onderkomen. Volgens de oorspronkelijke planning hadden de twee clubs afgelopen seizoen al in het nieuwe stadion moeten spelen, maar de eerste steen moet nog worden gelegd.

San Siro dankt zijn status als cultureel erfgoed aan de tweede tribunering, die in 1955 werd gebouwd. Volgens de commissie voor cultureel erfgoed van Lombardije kreeg het betonnen bouwwerk in het westen van de stad met deze uitbreiding ‘het beeld van een echt stadion’. In haar uitleg roemt de commissie de 132 portalen die ‘de ruggengraat’ van de tribunes vormen.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Het besluit dat de erfgoedcommissie maandagavond wereldkundig maakte, zal de Milanese clubs onaangenaam hebben verrast. In het voorjaar van 2020 hadden de lokale autoriteiten nog bepaald dat de culturele waarde van San Siro niet groot genoeg was om de sloop te verbieden. Nu draait de commissie dat besluit terug.

Huis van aartsrivalen

Het eerste deel van Milanese stadion, dat tegenwoordig plaats biedt aan ongeveer 80 duizend toeschouwers, stamt uit 1925. Hoewel Inter tot kort na de Tweede Wereldoorlog zijn thuiswedstrijden in een ander stadion afwerkte, speelden de twee aartsrivalen wel samen de openingswedstrijd van San Siro. Vandaag de dag huren de twee clubs het stadion van de gemeente.

De afgelopen eeuw hebben Inter en AC Milan elkaar ruim tweehonderd keer in een onderling duel getroffen. Het overgrote deel van die wedstrijden vond plaats in San Siro. Afgelopen seizoen ontmoetten de twee clubs elkaar vijf keer, onder meer in de halve finale van de Champions League.

Om twee clubs te kunnen huisvesten, kent San Siro een andere indeling dan de meeste voetbalstadions. Zo kent het complex geen twee, maar drie kleedkamers: een in de clubkleuren van AC Milan, een in die van Inter en een voor uitspelende teams. Naar verluidt is de kleedkamer van AC Milan het grootst.

Overigens zijn AC Milan en Inter binnen de voetbalwereld overigens niet de enige twee aartsrivalen die een stadion delen. In de Italiaanse hoofdstad delen AS Roma en Lazio Roma een onderkomen. In België maken Club Brugge en Cercle Brugge gebruik van hetzelfde stadion.

Europacup I-winst van Feyenoord

Onder Nederlandse voetbalfans klinken heeft San Siro een haast mythische status. Het stadion is een populaire bestemming voor tripjes naar buitenlandse wedstrijden. In het verleden is het stadion het decor geweest van enkele voor Nederland memorabele wedstrijden. Zo won Feyenoord er in 1970 als eerste Nederlandse club de Europacup I door het Schotse Celtic met 2-1 te verslaan.

Hoe het nu verder gaat met de verhuisplannen van de twee clubs is onduidelijk. Mogelijk gaan AC Milan en Inter elders in de stad elk een eigen stadion bouwen. San Siro blijft nog zeker een aantal seizoenen in gebruik. Het stadion is in de race om in 2026 of 2027 de finale van de Champions League te huisvesten. Bovendien vindt er in 2026 de opening van de Olympische Winterspelen plaats.