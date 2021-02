Dominic Thiem is de nieuwste uitdager van Federer, Nadal en Djokovic

Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem. Beeld AP

Zeventien jaar duurt nu al de regeerperiode van de drie succesvolste tennissers aller tijden: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Dat bewind begon in 2003 met de eerste Wimbledontitel voor Federer. Van de 69 grandslams die sindsdien zijn gespeeld, werden er twaalf niet gewonnen door de Zwitser, Spanjaard of Serviër. De Zwitser Stan Wawrinka en de Brit Andy Murray leken met elk drie grandslamoverwinningen een voet tussen de deur te krijgen, maar zakten weg.

Met zijn eerste grandslamtitel, de US Open in september vorig jaar, is Dominic Thiem de nieuwste uitdager van het tennistriumviraat. De 27-jarige Oostenrijker versloeg Djokovic en Nadal meerdere keren, al wonnen zij vaker van hem. Tegen Federer staat de score op 5-2 in het voordeel van Thiem.

Hij is een trainingsbeest met een inzet die doet denken aan die van de succesvolste Oostenrijkse tennisser ooit: Thomas Muster. In 1989 reed een dronken automobilist zijn linkerknie aan puin. Kort daarna kwamen trainingsbeelden van een ballen wegtimmerende Muster, zittend op een bankje waaraan zijn linkerbeen was vastgemaakt. Zeven jaar later was hij nummer 1 op de wereldranglijst.

Fitste tennisser

Nu beschouwen de kenners Thiem als de fitste tennisser van het circuit en dat is wat hemzelf betreft wel het minste om de hegemonie van Federer, Nadal en Djokovic te doorbreken. ‘Want dat zijn niet alleen de drie beste spelers aller tijden, maar ook de drie fitste ooit.’

Dat Thiem fysiek zijn zaken op orde heeft is te zien: elke klap is zwanger van de energie die de rechtshandige Oostenrijker erin investeert. Favoriet is zijn forehand waarmee hij zware topspinballen vanaf zijn baseline tegen die van zijn tegenstander speelt. Zijn enkelhandige backhand is bijna even sterk. Als een schaker bouwt hij met lange, diepe ballen elk punt geduldig op, waardoor hij vooral op gravel goede resultaten boekt. Twee keer speelde hij de Roland Garros-finale, maar verloor beide keren van Nadal.

Dominic Thiem in actie. Beeld EPA

Sinds de 41-jarige Chileen Nicolás Massú in maart 2019 zijn coach werd, speelt Thiem wat minder ver naar achteren en is zijn speelstijl gevarieerder zodat hij ook op snelle hardcourtbanen wapens heeft. Massú heeft vooral de backhand slice aan Thiems arsenaal toegevoegd, waarbij de bal zo min mogelijk omhoog komt na de stuit. ‘Ik moest ervoor uit mijn comfortzone komen’, zei Thiem erover.

De zoon van tenniscoaches Wolfgang en Karin kan daarnaast altijd op zijn snelheid terugvallen. Regelmatig denkt Thiems tegenstander het punt binnen te hebben, als de Oostenrijker van ver weg komt sprinten en een onmogelijke bal niet alleen haalt, maar ook buiten bereik van zijn tegenstrever weet neer te leggen.

Toppen van zijn kunnen

Thiem zegt in interviews het gevoel te hebben nu, 27 jaar oud, op de toppen van zijn kunnen te spelen. ‘Ik heb nog vijf, zes, misschien zeven fantastische jaren voor me, al denk ik niet dat ik nog speel als ik 39 ben, zoals Roger.’ Om ‘Roger’, Federer dus, te overvleugelen, zou Thiem de komende vijf jaar alle grandslams moeten winnen, te beginnen op 21 februari als de finale van de Australian Open wordt gespeeld.

Vorig jaar bereikte Thiem die tegen Djokovic, stond met 2-1 in sets voor, maar verloor de vijfsetter. ‘Een van mijn meest vernietigende verliespartijen.’ Thiem begon te twijfelen: ‘Wat als ik nooit meer zo’n kans krijg?’ Hij herpakte zich. ‘Dankzij het beste advies ooit dat een goede vriend me lang geleden gaf: altijd hard werken, dan zul je je doel bereiken.’ Inderdaad, voor originele inzichten moeten we niet bij Thiem zijn.

De US Open-titel maakte een einde aan het getob en Thiem lijkt nu vrijer te spelen. De finale in New York, een vijfsetter van hoog niveau tegen de Duitser Alexander Zverev, was de laatste grandslampartij van 2020 en in de eerste twee van 2021 in Melbourne won Thiem met aantrekkelijk tennis zonder een set te verliezen. Dat lukte hem niet eerder in de eerste twee ronden van de Australian Open. ‘Dit was mijn beste wedstrijd hier’, zei Thiem woensdag over de 6-4, 6-0, 6-2 tegen de Duitser Dominik Koepfer.

De als derde geplaatste Thiem kan Djokovic treffen in de halve finale en Nadal in de finale, maar eerst wacht in de derde ronde de Australiër Nick Kyrgios, de nummer 47 van de wereld. Vloekend op van alles en nog wat sloeg de badboy van het mondiale tennis twee wedstrijdpunten weg op de service van zijn als 29ste geplaatste, Franse tegenstander Ugo Humbert en won de vijfsetter (5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (2), 6-4). Thiem zal niet alleen Kyrgios tegenover zich vinden, maar ook een maximaal toegelaten aantal uitzinnige Australiërs, die al losbarstten in intimiderend gejuich bij een foute eerste service van elke tegenstander van hun landgenoot.