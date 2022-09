Dominant Oranje in veredeld wandeltempo langs Polen

V.l.n.r.: Cody Gakpo die de 0-1 scoort, middenvelder Przemyslaw Frankowski en keeper Wojciech Szczesny. Beeld ANP

Het eerste Nederlandse doelpunt, de 0-1 na veertien minuten, was symptomatisch voor de overmacht van Oranje, in de voorlaatste test voor het WK in Qatar; 21 spelers raakten de bal, zonder Poolse tussenkomst, in een van flank naar flank meanderende combinatie, met een geweldige kaats van Memphis Depay, precies hard genoeg om Denzel Dumfries, de aanvallende back op rechts, op weg te sturen naar iets moois. Cody Gakpo rondde diens voorzet beheerst af.

Zondag valt de beslissing in de groep van de hoogste categorie van de Nations League, als Oranje in de Johan Cruijff Arena België ontvangt, dat van Wales won. Nederland heeft drie punten meer en heeft een voordelige buffer, mochten de Belgen zondag winnen. Dan telt het onderling resultaat en Nederland won in Brussel met 4-1. Mocht Oranje als eerste eindigen, dan is de finaleronde met de vier groepswinnaars volgend jaar in Nederland, met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.

De eerste treffer was het absolute hoogtepunt van het duel, waarin Oranje na rust even terugviel. Zorgwekkend zijn vooralsnog de blessures. Koopmeiners viel al na zijn eerste duel uit, na een botsing. De Jong bleef na rust in de kleedkamer, nadat hij even met zijn been trok. En kort na rust voelde topschutter Memphis Depay aan de hamstring. Vincent Janssen, topscorer van België bij FC Antwerp, verving hem naar behoren.

Polen-Nederland was niet alleen daarom een wat vreemde wedstrijd. Het was een duel met betrekkelijk weinig tempo en vrij weinig momenten voor de goals, vooral in de eerste helft, toen de debuterende doelman Remko Pasveer één duikje moest maken op een schotje van Zurawski. De Polen, net als Nederland op minder dan twee maanden van het WK, lieten vrijwel alles toe, en dus speelde Nederland de bal eindeloos rond, gebruikmakend van de vleugels, van de technische suprematie, van het aangeleerde positiespel en de dominantie uit het leerboek van bondscoach Louis van Gaal, die van zijn laatste baan als trainer een kunstwerk wil maken, opdat hij definitief als Hollandse meester in de geschiedenisboeken verschijnt.

Steven Berghuis, Cody Gakpo, als ze de ruimte krijgen om te voetballen, als ze vrij zijn, kunnen ze vrijwel alles, dan leggen ze ballen neer waar ze willen, dan is het genieten geblazen. Van Gaal had gezegd dat hij een goede opvoering wilde zien van zijn WK-systeem, dat hij 1-3-4-3 wenst te noemen. Daarbij zijn de voorste drie eigenlijk een 1 en een 2, voor een offensief ingestelde speler achter twee echte aanvallers. Gakpo, bij PSV meestal vanaf links, achter Steven Bergwijn en Depay.

Pasveer debuteerde als verreweg oudste international in de geschiedenis, als 38-jarige, en Koopmeiners was met De Jong de controlekamer op het middenveld. Alleen, en dat was sneu, viel Koopmeiners al na zijn eerste duel uit toen hij ongelukkig werd geraakt na een luchtduel door Linetty. Suf, op een brancard, verdween hij achter de coulissen, waarna Berghuis hem uitstekend verving.

Marten de Roon, soberder in zijn optreden, verving Frenkie de Jong. De Polen waren pas na 50 minuten voor het eerst gevaarlijk, toen invaller Milik van dichtbij overschoot, na een doorbraak over rechts van Frankowski. De drie achterin bij Oranje gaven vrijwel geen krimp: Jurriën Timber, de Ajacied die reuzenstappen zet op de lijn van zijn loopbaan; aanvoerder Virgil van Dijk en Nathan Aké, meestal reserve bij Manchester City, maar Van Gaal wil een linksbenige bij het drietal. De ‘wingbacks’ Denzel Dumfries en Daley Blind kregen vrijwel alle gelegenheid om zich aanvallend uit te leven tegen de apathische Polen.

Nog voordat het Poolse offensief na rust echt was begonnen, was het alweer voorbij, door de 0-2 van Oranje. Opnieuw een fraaie treffer, gevolg van het drukzetten van Oranje. Aké veroverde de bal, speelde kort naar De Roon. Daarop combineerde Bergwijn met Vincent Janssen, van wie velen zich afvroegen waarom Van Gaal hem in juni opriep. Net als tegen Wales in juni leverde hij een behoorlijk aandeel. Bergwijn scoorde na zijn perfecte pass in de combinatie.

De bank veerde op. Van Gaal, gezeten tussen zijn assistenten: Danny Blind en Edgar Davids, in zijn prachtige bruine jas. In de slotfase, toen de wedstrijd beslist was, liet Van Gaal nog een tweede debutant opdraven: middenvelder Kenneth Taylor van Ajax. Het bleef 0-2. Geen tegentreffer, ook dat was een wens van Van Gaal.