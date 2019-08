Dominant Ajax verzaakt een kwartiertje en krijgt uiteindelijk te weinig

Hakim Ziyech in de wedstrijd tegen PAOK Saloniki. Beeld VI Images

In het land van mythen en sagen dreigde Ajax dinsdagavond in vijftien doldwaze minuten al het vorig seizoen herwonnen aanzien overboord te gooien. PAOK Saloniki, de eerste van twee horden richting de groepsfase van de Champions League, tekende in het laatste kwartier voor rust voor twee treffers binnen zes minuten en liet vervolgens nog twee uitstekende mogelijkheden onbenut. Ajax weerstond de Griekse storm, die even snel weer ging liggen als hij opstak. Ervoor en erna verkreeg het zelf twee doelpunten met enig fortuin, al kreeg het met de 2-2 uiteindelijk nog wat te weinig.

Tegelijkertijd dreigde dus even de totale overrompeling door de Griekse kampioen in een op dat moment vulkanisch stadion. Alle ontzag voor de Champions League-halve finalist van vorig seizoen werd verworpen onder impuls nota bene van een Amsterdammer die bij Feyenoord doorbrak, Diego Biseswar. Hij leidde de treffers van collega’s Chuba Akpom en Leo Matos in, die geneutraliseerd werden door een eigen doelpunt en een goal van invaller Klaas-Jan Huntelaar.

Het is een flink punt van aandacht voor coach Erik ten Hag hoe bij zijn ploeg ineens de denkbeeldige draadjes tussen de spelers losraken. Ajacieden lopen weg van de plek waar ze horen te staan en niemand die dat in het veld corrigeert. Een gebrek aan ‘zelfregulerend vermogen’, constateerde de coach na afloop.

Omzetting

Een sterke omzetting was het terughalen van Daley Blind na rust naar de defensie. Blind imponeerde op het middenveld tijdens het treffen om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en afgelopen weekend tegen Vitesse. Hij werd dinsdagavond een aantal keer overlopen, wist kompaan Noussair Mazraoui, die op het middenveld de voorkeur kreeg boven aankoop Marin, te weinig in zijn buurt. Met Blind als laatste man klopte de organisatie bij balverlies beter en was de opbouw ook weer op vertrouwd Amsterdams peil.

Ajax schilderde exact een jaar geleden de eerste contouren van een sprookjesseizoen tegen voorrondetegenstanders Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev. Later wist het in het hoofdtoernooi van de Champions League de internationale top te weerstaan, soms zelfs te overbluffen. Ajax wil de positie in de (sub-)top van Europa dolgraag bestendigen al mist het daarvoor de financiële slagkracht.

Meer dan in de zomer van 2018 wordt de Amsterdamse club geplaagd door transferperikelen. Donny van de Beek zou al rond zijn met Real Madrid en na het tweeluik met PAOK zuidwaarts trekken. Bayern München heeft interesse in Hakim Ziyech en sprak al met diens zaakwaarnemer. Na het vertrek van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne zijn dat serieuze bedreigingen voor het door directeur Marc Overmars getimmerde bouwwerk.

Van de Beek en met name Ziyech waren bedrijvig als altijd. De laatste bracht Ajax in de tiende minuut op voorsprong door een vrije trap met zoveel snelheid en curve in te draaien dat een treffer bijna onvermijdelijk was. Onder druk van Lisandro Martinez gaf PAOK-verdediger Giannoulis de bal een fataal tikje met zijn hoofd.

Ziyech had zelf moeten scoren, maar schoot vaak te wild en eenmaal wist PAOK-doelman Paschalakis, wiens blonde vlechtjes in geen voetbalstijlgids mogen ontbreken, nog net een hand tegen een gekraakt schot te krijgen.

Daley Blind in duel met PAOK-speler Leo Jaba tijdens de voorrondes van de Champions League. Beeld EPA

Initiatief

Plots nam PAOK het initiatief over en brak de korte glorietijd voor met name Biseswar aan. In de 33ste minuut verkreeg hij een oceaan aan vrijheid door foutieve pressing van Blind en Mazraoui, snel lanceerde Biseswar, Giannoulis die Akpom vond voor 1-1. Zes minuten later was Biseswar opnieuw de aangever van een treffer, ditmaal uit een vrije trap die snoeihard werd ingekopt door Matos, waarbij Ajax-verdediger Joël Veltman geen verweer kon bieden.

Veltman verijdelde vlak daarna ternauwernood de volgende grote kans met een ultieme sliding, een wapen dat hij al eerder had moeten inzetten om erger te voorkomen. Matos zette kort daarop Schuurs te kijk met een handige schijnbeweging maar zijn voorzet werd naast gewerkt door aanvoerder Dimitris Pelkas.

Ajax snakte naar de rust, het behoorlijk sterk begonnen nieuwe Limburgs-Argentijnse defensiecentrum Perr Schuurs/Lisandro Martinez kraakte in zijn voegen, de ervaren aanvoerders Blind en Tadic wisten geen hulp te bieden, waarna Ten Hag in de rust de orde herstelde.

In de vijftigste minuut was er eindelijk een aanval die deed denken aan het ‘mythische’ Ajax van vorig seizoen. Geraffineerd combinatiespel door Ziyech, Van de Beek, Tadic en Tagliafico werd verknald door Ziyech die de bal perfect voor zijn linkerbeen kreeg maar over schoot. Ajax’ tweede doelpunt, zes minuten later, was van mindere kwaliteit, al was de inleiding aardig via voorzetjes van Ziyech en Van de Beek waarna PAOK-verdediger Varela tegen de al vroeg voor Kasper Dolberg ingevallen Huntelaar aanknalde waarna de bal langs Paschalakis schoot. Daarna heerste Ajax zonder tot briljant spel te komen. Tadic was na afloop tegenover Ziggo kritisch. ‘We waren vijftien minuten switched off, PAOK kreeg te veel kansen. Thuis moeten we echt sterker zijn.’