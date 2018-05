Dolfijnzak, hijskraan en extra dik pak: er komt wat kijken bij het zwemmen van de Elfstedentocht

De Elfstedentocht is al afgelegd op de schaats, de fiets, de skeelers, met de surfplank en met de kano. Maarten van der Weijden probeert iets nieuws: zwemmend. Op zaterdag 18 augustus zal de 37-jarige olympisch kampioen openwaterzwemmen (2008) vroeg in de ochtend van start gaan. Drie dagen en twee slapeloze nachten later hoopt hij de 198 kilometer zwemmend te hebben afgelegd.

Van der Weijden moet tal van obstakels overwinnen. De meeste opvallende? Twee kluunplaatsen tussen Franeker en Dokkum. Van der Weijden zal in een zogeheten dolfijnzak over deze stukken worden gehesen. Hij kan het stuk niet lopen, omdat zijn evenwichtsorgaan door de lange zwemtocht van slag is. Als hij opeens rechtop gaat staan, bestaat de kans dat hij flauwvalt.

Onder water zal een soort brancard klaarliggen waarin Van der Weijden omhoog wordt gehesen. De kraan verplaatst hem naar de andere kant van de kluunplaats waar hij weer in het water wordt gelegd.

Onderkoelingsverschijnselen

Andere obstakels zijn de kou en het slaaptekort. Het Friese water heeft in augustus een temperatuur van 17 tot 20 graden, wat op den duur zorgt voor onderkoelingsverschijnselen. Een extra dikke wetsuit moet hem hiertegen beschermen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan ligt er een verwarmd zwempak klaar aan de kant.

‘Maar dat trek ik liever niet aan. Het moet zo rauw mogelijk’, zegt Van der Weijden. Hij slikt een zogeheten temperatuurpil, zodat zijn begeleiders zijn lichaamswarmte kunnen meten.

Rits

Voor de sanitaire behoeften is een rits aangebracht in de wetsuit. ‘De rest mag je zelf invullen’, lacht Van der Weijden. Om het half uur krijgt hij eten en drinken aangereikt op een stok. Zijn maaltijden bestaan voornamelijk uit energierepen en sportgelletjes.

Twee nachten zal hij niet slapen, waarbij met name de tweede nacht lastig wordt om goed door te komen, denkt Van der Weijden. Hij zwemt dan tussen Franeker en Dokkum, tijdens de Elfstedentocht de ‘hel van het noorden’ genoemd. ‘Dat zal extreem zwaar worden. Het is een lang en saai stuk en mijn lichaam schreeuwt dan om slaap.’ Een zwembril met licht moet hem helpen om wakker te blijven.

Mocht de nood aan de man zijn, dan kan hij op een nog te ontwikkelen slaapwaterbed een dutje doen van zo’n negentig minuten. ‘Maar het liefst zwem ik aan een stuk door.’ Tijdens het zwemmen ontstaan er rust en leegte in zijn hoofd, zegt Van der Weijden. ‘Ik durf niet te zeggen: ik ga het even doen. Het is mogelijk, maar ik weet niet zeker of ik het ga redden.’

Kankeronderzoek

Met zijn actie wil Van der Weijden geld ophalen voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor kankeronderzoek. Zeventien jaar geleden genas de zwemmer van leukemie. Het is mogelijk om tegen betaling stukken met hem mee te zwemmen, met als voorwaarde dat de deelnemers sponsoren werven; het streefbedrag is duizend euro per persoon.

Hoe hij op dit idee kwam? ‘Ik dacht: wat is het hoogst haalbare in Nederland? Dat is voor mijn gevoel de Elfstedentocht. Al moet ik toegeven dat ik bij het horen van de afstand wel even schrok. Het is echt ver.’

Foto Jerome Schlomoff / de Volkskrant