Dolende Oranjevrouwen kort voor EK weggespeeld door Engeland

Sherida Spitse (links) in haar 200ste interland in duel met de Engelse Leah Williamson. Engeland speelde op Elland Road in Leeds opmerkelijk genoeg in het 'uittenue', oranje van kleur. Nederland speelde dan weer in het wit, de kleur van het Engelse thuisshirt. Beeld ANP

‘Het heeft zo moeten zijn’, zei Sherida Spitse een dag voor de wedstrijd tegen Engeland. Ze speelde haar 200ste interland uitgerekend tegen het land waar ze zestien jaar geleden tegen debuteerde.

Dat ze een dag later op het veld een penalty tegen de buitenkant van de paal zou schieten, had natuurlijk niet zo moeten zijn. Zeker niet omdat een minuut later Engeland optimaal profiteerde. Na een snelle aanval rondde Beth Mead af en kwam Engeland op voorsprong: 2-1. Geholpen door een blunder van keeper Sari van Veenendaal werd het ook nog 3-1 en snel daarna 4-1. In de slotfase maakte Mead haar tweede goal en daarmee werd het 5-1.

Nederland werd bij fases volledig overlopen door de Engelsen en vooral dat zal bondscoach Mark Parsons zorgen baren.

Toch begon Nederland juist goed aan de wedstrijd. Oranje kwam in de 22ste minuut op 1-0 toen Lieke Martens uit een corner fraai langs de Engelse keeper kopte. Het spel speelde zich in die fase vooral op de Engelse helft af en de verdedigers wisten zich een paar keer geen raad met de stevige druk van de Nederlandse aanvallers. Vlak voor de openingstreffer miste Linette Beerensteyn ook al in kansrijke positie.

De aanvaller, die deze week van Bayern München naar Juventus verkaste, verving in de punt van de aanval de licht geblesseerde Vivianne Miedema, die wat last had van pijntjes. Voor de toch al zoekende bondscoach Mark Parsons werd het daardoor nog iets ingewikkelder om een opstelling te maken.

Blessures

Hij heeft te maken met een aantal spelers die nog niet zo lang weer fit zijn na blessures, onder wie de ervaren creatievelingen Martens en Daniëlle van de Donk. En midden in de voorbereiding wacht dinsdag ook nog een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus die gewonnen moet worden. ‘We moeten proberen de juiste balans te vinden’, aldus Parsons.

Op die eerste dikke twintig minuten na zal de coach niet zo heel veel positieve puntjes kunnen vinden. Keeper Sari van Veenendaal stond te schutteren in het doel. Bij de 1-1 van Engeland ging ze ook al niet vrijuit toen ze een voorzet van Lucy Bronze verkeerd taxeerde. Martens kreeg nog een tik op de enkel en bleef na de rust aan de kant. Maar vooral het spel zelf moet veel beter, wil Nederland straks op het EK ook maar in de buurt kunnen komen van de titel.

Zijn collega en voorganger Sarina Wiegman heeft na deze generale heel andere zorgen. De huidige bondscoach van de Engelsen leidde Nederland naar successen en weet dus wat er nodig is om toernooien te winnen. Voor de wedstrijd zei ze dat ze op dit moment nog op niet een ‘pink cloud, as we say’ wilde zitten. Na de wedstrijd in Leeds, met 20.000 enthousiaste Engelsen op de tribune, wordt het haar taak om de Engelse ploeg weer met beide benen op de grond te krijgen.