Dolend Oranje besmeurt eigen reputatie als voetballand: 4-0 verlies in Frankrijk

Belediging voor topsport

Advocaat verraste met zijn opstelling, enerzijds door de 19-jarige verdediger Timothy Fosu-Mensah te laten debuteren, ten koste van Ajacied Veltman. En waar velen hadden verwacht dat Oranje met een versterkt middenveld zou aantreden, speelde Advocaat 4-3-3. Hij had het op de training geprobeerd met vier middenvelders, maar hij vond het niets. De B-ploeg won. En dus speelde hij 4-3-3, met Sneijder op het middenveld, Robben als rechtsbuiten, Janssen in de spits en Promes op de linkerflank. Niets van gevaar wist de ploeg te creëren. Vrijwel niets.



Het is ook een belediging voor topsport dat een spits als Janssen, die vrijwel nooit mag meedoen bij Tottenham Hotspur, mag opdraven in het Nederlands elftal, tegen topatleten, terwijl zijn rol sowieso al moeilijk was tegen een overmacht. Maar ook zogenoemde dragende spelers van de iets jongere generatie, Strootman en Wijnaldum, vielen voor de zoveelste keer tegen. Het is onduidelijk waarop de reputatie van Strootman is gebaseerd. Na ruim een uur kreeg hij zijn tweede gele kaart, na een overtreding op Griezmann. Meteen daarna viel Van Persie in voor Janssen.



Maar ja, wat moest Oranje nog. Als met elf spelers al niets te halen valt, wat moet je dan met tien? Robben kreeg zelfs een kopkansje en schoot nog tegen de lat. Imponerend was de solo van Pogba, die Vilhena simpel van zich afschudde, dribbelde en op Cillessen schoot, in plaats van in het net. Maar natuurlijk viel de 2-0, de raketinslag van Lemar van even buiten het strafschopgebied, recht in de kruising. En de 3-0 van weer Lemar, die de totale overmacht uitbuitte, en de 4-0 van Mbappé, de jongen van 180 miljoen. Met 4-0 had Oranje sinds 1961 niet verloren.



De uitslag bezegelde waarschijnlijk het lot van het dolende Oranje, tweede en derde tijdens de laatste WK's. Het kan niet altijd feest zijn in het voetballandje aan zee.