Dokter Fuentes werd nooit veroordeeld, zijn ijverige leerling dokter Mark Schmidt wel

De Spaanse gynaecoloog Eufemiano Fuentes is niet de geschiedenis ingegaan als de goudgerande hulpverlener in zijn specialisme, wel vergaarde hij roem als transfusiespecialist en hormonendistributeur. De sportende medemens een treetje hoger tillen, dat bleek zijn ultieme roeping. Bij het grote publiek brak hij door in 2006 toen de Guardia Civil binnenviel in zijn praktijk en onder meer 211 ingevroren bloedzakken aantrof waarop met een marker geheimzinnige codes waren gekrabbeld. Operacion Puerto was geboren.

Fuentes is uiteindelijk niet veroordeeld. Een vonnis uit 2013, één jaar brommen voor misdaden tegen de publieke gezondheid, werd na appèl tenietgedaan in 2016. Reputaties van sporters, meest wielrenners, sneuvelden wel in de loop van de jaren. De codes waren soms makkelijk te kraken. Opvallend was het gebruik van de namen van huisdieren.

De diensten van Fuentes waren beslist niet gratis, en waarschijnlijk door geen zorgverzekering gedekt. Het kon gaan om bedragen van tien mille per jaar of meer. Hoe hoger de nood van de betreffende atleet, hoe gepeperder de rekening. Je bent hulpverlener of je bent het niet.

Fuentes zocht de afgelopen jaren regelmatig op licht provocerende wijze de publiciteit: als hij toch eens alles vertelde zou de ganse sportwereld op zijn kop komen staan. Ik vermoed dat de hulpverlener op die momenten krap bij kas zat en tegen een bepaald tarief zijn zwijgen aanbood. Afgelopen weekend was het weer zover. In een Spaans televisieprogramma zou hij volgens de vooraankondiging dingen vertellen waar ‘sommigen erg nerveus van kunnen raken’.

Er rolde welgeteld één kop: Fermín Cacho, gouden laureaat op de Olympische 1.500 meter van Barcelona, 1992. Ver vóór Puerto was dat dus al. Cacho zal op zwart zaad gezeten hebben. Over zijn connecties in de voetballerij bleef ­Fuentes (opnieuw) op een fantastische manier vaag. Een voorbeeld, als antwoord op een vraag over een geheime maar door El Pais onthulde relatie met Real Sociedad: ‘Ik was niet de dokter van Real Sociedad maar je zou kunnen denken dat ik hen wel op een of andere manier geholpen heb’. Kassa!

Dokter Mark Schmidt zou je een ijverige leerling van Fuentes kunnen noemen. Alleen is hem een onfortuinlijker lot beschoren. Op basis van een Duitse antidopingwet uit 2015 moet Schmidt 4 jaar en tien maanden zitten. Afgelopen januari werd het vonnis geveld. Bij Schmidt zag je dezelfde knulligheid en absurd aandoende uitvoering van het grote transfusiespel. Om te bescheuren zou het zijn geweest als het niet soms tot levensbedreigende situaties had geleid.

In de rechtszaal verklaarde Schmidt dat de liefde voor sport hem tot het opzetten van een dopingnetwerk had gebracht. ‘Ik wilde ze helpen’, zei hij over zijn clientèle. ‘Beter dat een arts het doet, dan dat ze zelf wat aanrommelen’. En ja, natuurlijk werd er fors gefactureerd voor de dienstverlening, inclusief het foppen van het biologisch paspoort.

Dus ambitieuze atleten, hoedt u voor al te hulpvaardige hulpverleners.