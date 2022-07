Doelvrouwen ‘polderend’ richting de prijzen op WK hockey: ‘We doen het samen’

Josine Koning, doelvrouw van de Nederlandse ploeg. Beeld ANP

‘Over mijn lijk dat deze strafcorner erin gaat’, dacht keeper Josine Koning op het WK hockey in het kwartfinaleduel met België. In de slotfase bleef Koning bij een 2-1-voorsprong ijzig kalm na een discutabel gegeven strafcorner. Ze parkeerde haar emoties, maande haar ploeggenoten tot rust, bleef gefocust en pareerde knap de inzet van de Belgische strafcornerspecialist Stephanie Vanden Borre.

De 26-jarige Koning onderscheidde zich dinsdag in de kwartfinale weer eens als een keeper van wereldklasse. Amper een handjevol keren moest ze tegen België optreden, maar ze stond er toen ze er moest staan. Met haar sterke spel had de 1.67 meter kleine doelvrouw een belangrijk aandeel in het bereiken van de halve finale van het WK.

Maar als zaterdagavond Nederland en Australië strijden voor een finaleplek staat Koning niet op doel. Die eer valt te beurt aan Anne Veenendaal, de andere uitzonderlijk getalenteerde keeper van het Nederlands team.

Luxeprobleem

Bondscoach Jamilon Mülders wilde in aanloop naar het WK zijn vingers niet branden aan de keuze voor een eerste keeper. In overleg met de twee hoofdrolspelers koos hij ervoor om Koning en Veenendaal per wedstrijd af te wisselen. ‘Ik ben supertevreden hoe het nu gaat’, stelde Mülders deze week. ‘Het is puur een luxeprobleem. Ik durf wel te zeggen dat we met Josine en Anne over twee van de drie beste keepers ter wereld beschikken’, aldus Mülders die tot de top-drie ook de Engelse Maddie Hinch rekent.

Al jarenlang is het in het Nederlands team stuivertje wisselen tussen Josine Koning van Hockeyclub Den Bosch (geboren op 2 september 1995) en Anne Veenendaal van Amsterdam (geboren op 7 september 1995). Nadat voorganger Joyce Sombroek begin 2017 stopte als international barstte de concurrentiestrijd tussen de twee los. In het verleden rouleerden ze op toernooien zelfs per kwart (15 minuten) of per helft (30 minuten).

Op de Olympische Spelen – waar in de 16-koppige selectie slechts plek is voor één keeper – kreeg Koning vorig jaar de voorkeur als eerste doelvrouw. Veenendaal ging als reservekeeper naar Tokio. Tijdens het WK, met de finaleronde dit weekend in het Spaanse Terrassa, wisselen de topkeepers elkaar voor het eerst per wedstrijd af.

Met deze constructie zeggen beiden goed te kunnen leven. ‘Het is fijn om hele wedstrijden te spelen’, zegt Koning die het wisselen per kwart te onrustig vond. ‘Natuurlijk zou ik het liefst alles spelen, maar je moet ook realistisch zijn. We hebben de twee beste keepers van de wereld in huis en het zou ook zonde zijn als Anne niet keept. Vanaf de bank zijn we allebei heel erg betrokken, we helpen elkaar en praten in de rust over de corners. We doen het echt samen’, aldus de 98-voudig international.

Anne Veenendaal in het shirt van Amsterdam Beeld Pro Shots / Erich Snijder

Veenendaal (90 interlands) wees er aan het begin van het WK al op dat het niveau van haar en Koning dicht bij elkaar ligt. ‘Dan is het supermooi dat je dit met z’n tweeën kunt doen’, zei ze op de site Hockey.nl.

Zwaktebod

Voormalig topkeeper en huidig hockey-analist van de NOS Jaap Stockmann ziet het rouleren met keepers als een zwaktebod van een coach die geen keuze durft te maken. ‘Zo’n poldermodel druist in tegen mijn idee van topsport en het schept ook onduidelijkheid’, zegt Stockmann die in 2016 bedankte voor het Nederlands team toen bondscoach Max Caldas vaker wilde gaan rouleren met zijn doelmannen. ‘Ik vind dat altijd de beste keeper moet spelen, zeker in grote wedstrijden. Je kunt mij niet vertellen dat het niveau van twee keepers exact gelijk is.’

In de strijd tussen Koning en Veenendaal zou Stockmann de voorkeur geven aan eerstgenoemde. ‘Ze doen weinig voor elkaar onder, maar ik vind Koning iets completer en stabieler. Ze straalt rust uit en is sterk in shoot-outs.’

Stockmann (140 interlands) vindt het met het oog op de Olympische Spelen ook niet slim om keepers halve toernooien te laten spelen. ‘Als je jarenlang om de beurt op goal hebt gestaan en op de Olympische Spelen ben je opeens eerste keeper dan brengt dat een gigantische mentale druk met zich mee.’

Zelf vond de oud-doelman het ‘extreem vervelend’ om zijn plek beurtelings te moeten afstaan aan een collega. ‘Je kunt niet in een toernooi groeien. Bij de Nederlandse vrouwen lijkt me dat helemaal moeilijk; daar krijg je heel weinig ballen op doel.’

Drie wedstrijden

Koning en Veenendaal spelen dit WK allebei drie wedstrijden. Koning erkent dat het lastig is om te groeien in het toernooi. Het speelschema was haar ook niet gunstig gezind; tussen haar eerste en tweede WK-wedstrijd zat een tijdsbestek van negen dagen.

Waar Veenendaal zaterdag (18.30 uur) in Terrassa in Spanje, in de halve finale tegen Australië het doel verdedigt, is het zondag de beurt aan Koning in de grote WK-finale óf de kleine finale om het brons. Koning: ‘Eigenlijk moeten we het niet hebben over wie er op doel staat. Het gaat om het team. Hopelijk hebben Anne en ik straks allebei een mooie medaille om onze nek.’