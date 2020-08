Doelpuntenmaker Kingsley Coman was na de gewonnen finale ook een beetje verdrietig

De finale van de Champions league werd zondagavond beslist door een doelpunt van Kingsley Coman. Beeld BSR Agency

Coman was pas 22, had al zeven landstitels en 15 interlands op zak, maar de pijn en revalidatie zonder bal vielen hem wat al te zwaar. Hij miste er ook het WK 2018 door, gewonnen door zijn land, Frankrijk. ‘Psychisch zat ik op een dieptepunt,’ vertelde hij later aan de Franse krant Le Parisien.

Dan liever terug naar zijn vrienden en familie in Parijs, zijn geboortestad. Geld had hij als water na vijf jaar bij de Europese topclubs Paris Saint-Germain, Juventus en Bayern. Kon hij ook veel uitstapjes maken naar Guadaloupe, het eiland in de Caraïben waar zijn familie vandaan komt en men hem gewoon behandelt als Kingsley en niet als The Rocket, zijn bijnaam vanwege zijn snelle benen.

De enkel hield het sindsdien echter goed. Tweemaandelijks laat Coman een osteopaat overkomen uit Parijs, hij is gezonder gaan eten, heeft zijn breekbare lijf gestaald in het krachthonk en ontwijkt gevaarlijke tackles.

Hij laafde zich aan de lessen van de Franse bondscoach Deschamps om meer variatie in zijn spel aan te brengen; niet meer alleen maar voor de mooie actie of slimme steekpass gaan, maar vaker zelf schieten of bij de tweede paal opduiken om een bal binnen te tikken.

Al die inspanningen leidden tot het hoogtepunt in zijn carrière afgelopen zondagavond in de 59ste minuut. De rappe actieman Coman was slim naar binnen geslopen om daar een gloedvolle Bayern-aanval af te ronden. Het bleek de enige treffer.

Ondanks zijn uitpuilende prijzenkast (met inmiddels negen kampioenschappen) trad hij op dat moment pas uit de schaduw van clubgenoten als Lewandowski, Müller, Gnabry en in het verleden Robben en Ribéry en collega-internationals als Mbappé, Griezmann en Pogba. In voorgaande wedstrijden had nota bene huurling Perisic nog de voorkeur boven hem gekregen.

De matchwinner was na afloop naast dolgelukkig ook een beetje verdrietig, want Parijs is zijn stad, en PSG de club waarvan hij droomde ooit in het eerste te staan. Dat lukte ook, maar Coman ging al na twee jaar transfervrij naar Juventus. PSG dacht voorin meer te hebben aan dure, externe sterren als Ibrahimovic, Cavani, Neymar en Mbappé. Maar waar die laatste twee zondag nadrukkelijk faalden in de afronding, daar sloeg het kind van de club toe.