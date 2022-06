Doelpuntenmachine Burak Yilmaz komt scoren, sleuren en tieren bij Fortuna

Maart 2021, Turkije - Nederland. Burak Yilmaz wordt op de hielen gezeten door Owen Wijndal (links) en Matthijs De Ligt . Beeld ANP / AFP

Ongeloof maakte gaandeweg plaats voor opwinding, nadat Fortuna Sittard dinsdag een sluimerend gerucht tot waarheid had verheven: Burak Yilmaz, bijna 37 jaar, icoon van het Turkse voetbal, 77-voudig international gelardeerd met 31 treffers, tekende voor liefst vijf jaar in Sittard. Hij, vereerd als een koning, komt naar de bescheiden club uit de eredivisie die vorig seizoen op de slotdag degradatie voorkwam. De Turkse connectie van Fortuna sloeg een onverbiddelijke slag.

Yordi Yamali, gespecialiseerd in onder meer Turks voetbal, begon zijn podcast Tekengeld deze week als volgt, om het sensationele gehalte van de transfer te duiden: ‘Burak Yilmaz is de nieuwe spits van Fortuna Sittard. Dat is een zin die ik nooit had verwacht uit te spreken.’ Hij noemt de aanvaller een ‘geboren doelpuntenmachine’, al was zijn laatste seizoen bij Lille weinig bijzonder, de club waarmee hij in 2021 als uitblinker verrassend kampioen van Frankrijk werd.

HOE-VET-IS-DIT!!!, vatte supporter Martijn Schwillens het commentaar van Fortuna-supporters samen, toen hij het filmpje met het nieuws onder de aandacht bracht. Te zien is een schaakbord, met een hoofdrol voor de koning, en de tekst: welkom kral (koning) Burak Yilmaz.

De spits, die voetbalde voor alle grote clubs uit Istanbul, Galatasaray, Besiktas en Fenerbahce, voor de huidige kampioen Trabzonspor en tal van andere clubs, is bijna twee jaar ouder dan trainer Sjors Ultee, om slechts één van de bijzondere aspecten van de transfer te noemen. Hij staat bekend om zijn passie in het veld. Hard werken, beuken, sleuren, schieten uit alle hoeken, knokken tot het einde. Schelden ook, indien nodig op medespelers.

Seizoenkaarten

Fortuna verkocht in de dagen na de transfer meteen een paar honderd extra seizoenkaarten en wakkert de voorpret aan op zijn openingswedstrijd van de eredivisie, op 6 augustus thuis tegen Ajax. Al is niet zomaar gezegd dat het stadion nu standaard zal volstromen. ‘Zeker in het begin zullen mensen komen kijken, speciaal voor hem’, zegt Murat Aslan, vicevoorzitter van de fanclub van Besiktas in Nederland. ‘Ik verwacht alleen geen files richting Sittard.’ In de regio, dichtbij België en Duitsland, wonen veel mensen met Turkse wortels.

Hoe dat allemaal kan, zo’n transfer die opmerkelijker is dan die van Mario Götze naar PSV twee jaar geleden, of voorheen van Brian Laudrup naar Ajax? Natuurlijk is daar vooral de Turkse connectie. Fortuna’s eigenaar Isitan Gün is al zeker tien jaar bevriend met Yilmaz, via een wederzijdse kennis: Ogan Tarhan, de rechterhand van Gün, is de zoon van een vroegere bondscoach van Turkije en door de jaren heen actief in tal van rollen in het voetbal, variërend van persvoorlichter tot commentator en voormalig zaakwaarnemer van Yilmaz. Daarbij is Atilla Aytekin directeur van gamebedrijf Azerion, strategisch partner van Fortuna.

Gesprekken met Yilmaz van Gün, Tarhan en technisch manager Sjoerd Ars via de telefoon, door de jaren heen, kregen een steeds serieuzer karakter. Die lijntjes hielpen natuurlijk, al acht Gün nationaliteit verder onbelangrijk. ‘Als Burak een Peruviaan was geweest met dezelfde kwaliteiten, had ik hem ook willen aantrekken.’

Het gaat de eigenaar in eerste instantie om de sportieve en economische groei van Fortuna. Yilmaz past in de beoogde progressie en zag blijkbaar iets in de ambities van Fortuna, in de herfst van zijn loopbaan. Daarbij heeft hij twee dochters die naar school gingen in Lille. Hij wil dat ze in het Frans les blijven krijgen. Dat kan in de regio Sittard-Maastricht.

Impuls voor Fortuna

Gün: ‘Burak had aanbiedingen voor kortlopende contracten met veel grotere clubs, maar hij wil stabiliteit en een project voor meer jaren, waarin hij geniet van zijn laatste jaren als voetballer en een zaadje plant voor de rest van zijn loopbaan.’ Dat kan als trainer in Sittard zijn, of anders in het management.

De eigenaar, opgeleid als econoom, wil met Fortuna de grootste club van Nederland ten zuiden van Eindhoven zijn, de standplaats van PSV. De transfer past in die ambitie, zoals Fortuna ook de Griekse oud-international Dimitrios Siovas voor langere tijd hoopt te binden. ‘Van een club die verloor van clubjes uit de eerste divisie zijn we gegroeid naar een club die zijn vijfde seizoen op rij in de eredivisie speelt. We willen ons potentieel als permanente en serieuze club in de eredivisie verder ontsluiten.’

Gün en co begrijpen dat de selectie hier en daar nog een kwaliteitsimpuls nodig heeft, opdat Yilmaz straks in een elftal voetbalt dat voldoet aan zijn wensen qua niveau. Gün: ‘Je kunt nooit vooruitlopen op resultaten, maar de kwaliteiten van Burak, zijn eigenschappen als leider, zijn winnaarsmentaliteit en persoonlijkheid zullen Fortuna een impuls geven.’