Doelpunten Vitesse zeldzame hoogtepunten in saaie halve finale beker

Danilho Doekhi van Vitesse tijdens de wedstrijd tegen VVV-Venlo Beeld Pro Shots / Paul Meima

Het machtige linkerbeen van Oussama Tannane pruttelde de laatste weken wat, maar gisteravond in de halve finale van de beker tegen VVV liet het zich weer bejubelen. Vol raakte hij in de 84ste minuut de bal in het hart vanaf de rechterpunt van het strafschopgebied om het leer in een strakke baan in de verre kruising te zien vliegen voor 2-0. Eerder gaf Tannane al de voorzet op de 1-0 van Armando Broja.

Het waren zeer zeldzame hoogtepunten in een verder saai duel. Maar het bezorgde een van de meest attractieve ploegen van dit seizoen wel een plaats in de bekerfinale op 18 april in De Kuip tegen de winnaar van Heerenveen-Ajax dat voor vanavond op de rol staat.

Vitesse won de beker al in 2017 toen het 125 jaar bestond, hoopte daarna door te groeien, maar pas sinds halverwege 2020 staat er weer een uitgebalanceerde ploeg op het veld die zelfs de topploegen angst inboezemt. Het is een avontuurlijker gezelschap dan de ploeg die vier jaar geleden het eerste zilverwaar naar Arnhem bracht. De in de zomer aangestelde volslagen onbekende Duitse coach Letsch toont Nederland dat ook een systeem met vijf verdedigers vermaak kan bieden door het zo in te richten dat de meest begiftigde spelers kunnen excelleren.

Fanatiek gejaagd

Het was geen beste wedstrijd, Vitesse was als de opgepompte bokser die zich richtte op snelle schade, het liefst een knock-out. Er werd aanvankelijk bijna overdreven fanatiek gejaagd en gecoacht. Alsof de opgebouwde adrenaline een uitweg zocht. Ook als ze getoucheerd werden gilden de Vitesse-spelers het uit.

VVV probeerde zich er zonder snelle kleerscheuren onderuit te dansen, gokkend op die ene uithaal van de wonderspits, Giakoumakis die in de competitie al vijf keer scoorde tegen Vitesse. Juist toen de geelzwarte storm na rust volledig luwde en VVV zich wat meer voorin meldde, sloeg Vitesse toe.

Beide clubs hadden een relatief eenvoudige opmaat naar de halve finale. Vitesse won eerder van Willem II, ADO Den Haag en Excelsior. VVV zegevierde over vier clubs uit de eerste divisie. De druk lag bij Vitesse dat nog steeds een tamelijk dure huishouding heeft die door de coronacrisis fors onder druk staat. Bekerwinst garandeert Europees voetbal en dus een aantal welkome miljoenen.

Vitesse zucht feitelijk al sinds de verhuizing naar de Gelredome in 1998 naar aansluiting bij de top. Buitenlandse investeerders en de samenwerking met Chelsea moesten die droom werkelijkheid maken, maar naast die ene beker glimt er verder niets in de prijzenkast. Vitesse werd een beetje een tragikomische figuur in de eredivisie, geholpen door de hilarische boeken over de club van columnist Marcel van Roosmalen.

Voortvarend

Toen publiek nog was toegestaan werden tribunevakken afgedekt met geel-zwarte doeken als symbool dat de provincieclub eigenlijk te groot behuisd is. Dit seizoen, goeddeels zonder fans, startte het begrotingstechnisch al flink afgeslankte Vitesse onder de bevlogen people’s manager Letsch eindelijk weer eens voortvarend. Uitgerekend tegen VVV trad eind januari het verval in toen Giakoumakis de defensieve zwakte viermaal blootlegde.

De Griekse VVV-spits was al 26 keer trefzeker dit seizoen in competitie en bekertoernooi. Eindeloos vaak is hij al belicht als doorslaggevende factor voor het effectieve VVV, dat werkt met een kwart van de begroting van Vitesse.

Maar achter Giakoumakis heeft trainer Hans de Koning een behoorlijk bouwsel in elkaar getimmerd, dat slechts door Ajax gruwelijk omver werd geblazen. De Koning zal echter wijken, omdat VVV aast op oud-speler Jos Luhukay die vooral in Duitsland een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd.

Sinds dat Griekse avondje in Venlo wisten beide ploegen niet meer te winnen in de competitie tot Vitesse afgelopen weekeinde VVV thuis klopte met 4-1.

Kapbewegingen

Wederom opende Vitesse gisteravond veruit het sterkst, ditmaal echter zonder een snel doelpunt zoals zaterdag wel lukte. Openda en Broja raakten lucht in plaats van leer toen ze na soepele aanvallen waren vrijgespeeld in kansrijke positie. Pas na rust wist Giakoumakis een keer te ontsnappen aan de aandacht van zijn bewakers, maar verslikte hij zich in zijn eigen kapbewegingen. Vitesse zocht naar de tweede adem, maar toen was daar ineens een panklare voorzet van Tannane op het hoofd van Broja, die de bal naar de verre hoek stuurde. Het doelpunt viel echter het niet bij de kogel die Tannane let vertrekken.

Rond het stadion maakten Vitesse-supporters zich vooraf al zenuwachtig, er was vuurwerk, onrust, politie. Het is intrigerend om te zien hoezeer wordt meegeleefd met een ploeg die nog nauwelijks live kon worden aanschouwd door de fans, die hoogstwaarschijnlijk ook medio april in Rotterdam zullen ontbreken. Wat daar of verder dit seizoen ook gebeurt: dit Vitesse zal niet snel vergeten worden.