Doelman Mark Flekken, de verrassing in de selectie van Van Gaal

Mark Flekken (Freiburg) stopt de bal tijdens een Bundesligaduel tegen Bayern München Beeld Getty Images

Een tijdje geleden zei Mark Flekken tegen zijn vader dat hij met vrouw en dochtertje een weekeinde naar Bocholtz (Limburg) kwam in oktober. Gezellig, familiebezoek. ‘Dat kan helemaal niet’, zei vader René. ‘Dan ben je voor interlands opgeroepen door Louis van Gaal.’

Het was een grap met een serieuze ondertoon. Maar zie: pakweg een maand na vaders opmerking liet Van Gaal de naam van de doelman onverwacht vallen in een verhaal over spelers die hij laat volgen, en weer later zat de Limburger in de voorselectie. Vrijdag blijkt of hij tot de drie doelmannen behoort voor duels met Letland en Gibraltar. Justin Bijlow, de zaterdag blunderende Joël Drommel en Tim Krul zijn de andere gegadigden.

De voorselectie is sowieso opvallend. Flekken speelde nog geen twintig wedstrijden in het eerste elftal van Freiburg en is 28 jaar. Dit seizoen is hij voor het eerst vanaf het begin basisspeler. Tot voor kort was de Limburger om twee acties ‘wereldberoemd’. In 2016, met Duisburg, scoorde hij in de slotfase met een hakbal, toen hij mee naar voren trok. En dan is daar het verhaal van de drinkbeker, terug te vinden in alle compilaties van blunders van doelmannen.

Het gaat zo: doelpunt Freiburg, in 2018, tegen Ingolstadt. Alleen: doelpunt afgekeurd. De feestmuziek blijft spelen. Het spel gaat door. Lange pass naar voren. Kopbal van de centrale verdediger naar Flekken. Vader René zit op de tribune. ‘Ik keek en dacht: waar is Mark? Hij stond in het doel, met die drinkbeker, met zijn rug naar het spel.’ Het zijn unieke beelden.

Drinkbeker geveild

Flekken heeft te laat door wat zich afspeelt, draait zich om en neemt de houding van een doelman aan, achter de doellijn, als de bal al in het net ligt. Vader Flekken: ‘De drinkbeker is geveild, met een opbrengst van 2.000 euro voor kinderen die het niet zo goed hebben. Dat heeft dus toch nut gehad.’

De blunder had nog een voordeel. Velen in Nederland wisten niet eens dat in Duitsland een Nederlandse doelman actief is die Mark Flekken heet. En Flekken blijkt vooral een goede keeper, in een topcompetitie. Kijk naar de samenvatting van Freiburg - Bayern München, eind vorig seizoen, het duel waarin Lewandowski het doelpuntenrecord van Gerd Müller evenaart door een strafschop te benutten. Maar het record verbeteren lukt nog niet, mede dankzij prachtige reddingen van Flekken.

Zijn vader ziet meevoetballen, een cruciale kwaliteit in de opvatting over het spel van Van Gaal, als een van de zijn grootste kwaliteiten. ‘En hij is snel bij de grond, al is hij dan lang.’ Flekken is opgegroeid bij WDZ in Bocholtz, ging via Roda JC naar Alemannia Aachen, nog dichter bij Bocholtz dan Kerkrade. Vervolgens: Greuter Fürth, MSV Duisburg en Freiburg. Mark Flekken, 1,95 meter lang, is ook verrast door de uitverkiezing, ondanks de grap van zijn vader. ‘Het is aardig, die voorselectie, en spannend of ik de echte groep haal. Ik kan niet anders doen dan elke keer een goede pot keepen. Ik heb pas zes wedstrijden gekeept dit seizoen en het gaat lekker. Ik sta aardig ballen tegen te houden.’

Goede reflex

Lekkere pot, dat zegt hij graag. Hij noemt zichzelf compleet. Lang, goede reflex, meevoetballen, rustig. Of hij zich één wedstrijd herinnert die eruit springt? ‘Bremen-uit, twee seizoenen geleden. Met een man minder namen we een 2-2 mee naar huis. Nee, ik weet niet meer een concrete redding. Alle reddingen zijn belangrijk voor een keeper. Het is natuurlijk lekker om een keer naar de kruising te zweven, maar zo vaak komt dat niet voor in een wedstrijd. Het gaat er meer om de simpele ballen goed te verwerken. Om zekerheid uit te stralen.’

Broer Roy kon ook goed keepen, al is hij nu centrale verdediger bij WDZ. En bij TOP Oss zit nog een oud-doelman van WDZ, Lars van Meurs. Is WDZ een wieg van keeperstalent? Vader René: ‘Ik weet alleen dat we keeperstraining vanaf de jeugd serieus nemen.’ Dat Mark nu in de voorselectie zit, is vooral te danken aan hemzelf. ‘Als hij vroeger een wedstrijd had, was hij de avond tevoren om 11 uur thuis om te slapen. Wij hoefden nooit iets tegen hem te zeggen. We zagen dat hij talent had, maar dat hij misschien bij de selectie van meneer Van Gaal zou komen, kun je nooit voorspellen. Dat heeft vooral met mentaliteit te maken, met karakter en doorzettingsvermogen.’