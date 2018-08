Doelman en supporter Bijlow wint Johan Cruijffschaal voor zijn Feyenoord

Als de directie van Feyenoord vorig ­seizoen laat doorschemeren dat Justin ­Bijlow (20) op huurbasis naar een andere club mag, zet de talentvolle doelman onmiddellijk een streep door dat plan. Elders onder de lat staan, terwijl er kansen liggen bij Feyenoord, daar moet hij niet aan denken. Als fanatiek supporter wacht hij liever op zijn kans.

Zaterdag wordt zijn geduld beloond. Hij verovert als eerste doelman van Feyenoord de Johan Cruijffschaal. Na een weinig spectaculaire wedstrijd (0-0) tegen PSV groeit Bijlow in de strafschoppenreeks uit tot held door twee penalty’s te stoppen. ‘Dit is een droom die is uitgekomen’, zegt hij tegen een batterij journalisten die benieuwd zijn naar zijn levensverhaal.

Rotterdamse liefde

Bijlow groeit op in een Rotterdams gezin waar de liefde voor Feyenoord centraal staat. Van kleins af aan is hij tweewekelijks in De Kuip te vinden om zijn helden te zien spelen. Naast zijn vader en broer Joël – die het tot de beloften van Feyenoord schopt, maar het vanwege blessures niet redt – zijn ook zijn moeder en zusje bezeten van de club.

Als kleine jongen weet Bijlow al dat hij bij Feyenoord wil voetballen. Op zijn zesde begint hij met een paar vrienden een eigen team bij de amateurs van Feyenoord. ‘Het is een beetje een gek verhaal, maar dat kon toen nog’, zo blikt hij terug. Na een paar wedstrijden wordt de keeper gevraagd om met een ander team mee te doen. Het is het begin van zijn carrière bij zijn favoriete club.

Justin Bijlow en Jordy Clasie (links) vlak na de beslissende penalty van de middenvelder. Foto ANP

Nummer 22

Bijlow doorloopt de hele jeugdopleiding voordat hij precies een jaar geleden door blessures van Jones en Vermeer zijn debuut maakt in het eerste team. Op zijn onderarm staat het nummer 22 getatoeëerd, het rugnummer dat hij die middag draagt. In totaal verdedigt hij vorig seizoen drie keer het doel. Hij maakt een volwassen indruk.

In aanloop naar het duel om de Johan Cruijffschaal benoemt coach Giovanni van Bronckhorst hem dit seizoen tot eerste doelman. Hij krijgt de voorkeur boven de ervaren Kenneth Vermeer, terwijl Brad Jones naar het Arabische Al-Nassr is vertrokken. ‘Ik wist dat mijn kans zou komen dit seizoen.’

Zo kan het dat de supporter zaterdag het doel van Feyenoord verdedigt. Last van extra zenuwen heeft hij niet. ‘Gezonde wedstrijdspanning, meer niet. Ik ben vrij nuchter, zo is de Rotterdamse mentaliteit, hè.’

In de openingsfase plukt Bijlow meteen een kopbal van Luuk de Jong uit de kruising. Niet veel later staat hij op de goede plek als de opgekomen Daniel Schwaab de bal van dichtbij maar half raakt, waardoor hij de bal eenvoudig kan vangen.

Justin Bijlow springt in de rug van Jan-Arie van der Heijden en Luuk de Jong en bokst de bal met twee vuisten weg. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Levende flipperkast

Vanuit zijn doelgebied ziet hij dat Feyenoord daar weinig tegenover stelt. Alleen Robin van Persie is kort voor rust dicht bij een doelpunt. De aanvoerder wil een lage voorzet van Larsson met links binnenglijden, maar had beter zijn rechtervoet tegen de bal kunnen zetten. Verder houdt het niet over wat beide ploegen laten zien. Af en toe heeft de wedstrijd meer weg van een levende flipperkast, zo veel balverlies als er wordt geleden.

’s Ochtends heeft vader Bijlow zijn zoon nog succes gewenst. Zet hem op en doe wat je altijd doet, heeft hij hem op het hart gedrukt. Maar net na de rust lijkt de normaal zo stoïcijnse doelman toch van slag als hij zich in de lucht laat aftroeven door De Jong, die de bal in het doel kopt. Tot opluchting van iedereen met een Rotterdams hart keurt scheidsrechter Gözübüyük de treffer af.

Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Miskleun of leermoment

Bijlow: ‘Daar had ik een beetje geluk bij. Ik had het duel anders aan moeten gaan. Het is een leermoment.’ Zijn miskleun blijft zonder gevolgen. Omdat Vilhena in de slotfase oog in oog met doelman Zoet mist, moeten strafschoppen de beslissing brengen.

Het ideale scenario voor Bijlow om zich tot held te kronen? ‘Ik had het niet erg gevonden als we in de laatste minuut hadden gescoord. Maar toen we penalty’s moesten nemen, dacht ik wel: dit kan mijn moment worden.’

Hij stopt de strafschoppen van Jorrit Hendrix en Pablo Rosario, waarna Jordy Clasie de beslissende penalty achter Zoet schiet. Hoog in het stadion viert de familie Bijlow feest. ‘Ik zag mijn vader van pure blijdschap bijna van de tweede ring af vallen.’ Iets verderop in het stadion wordt zijn naam door de ruim vierduizend meegereisde Feyenoordsupporters luidkeels gescandeerd. ‘Ik zag nog een paar bekende gezichten van vroeger. Het is mooi dat ze me nu toezingen.’

‘Toen we penalty’s moesten nemen, dacht ik wel: dit kan weleens mijn moment worden.’ Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant