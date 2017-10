Doel Oranje komende week: scoren, scoren en nog eens scoren

Stel dat Zweden met 6-0 wint, dan wordt het bijna onmogelijk de achterstand in doelpunten weg te poetsen

Immers: drie punten achterstand op Zweden goedmaken kan rekenkundig, omdat Nederland de reeks volgende week dinsdag in Amsterdam afsluit met het duel tegen Zweden, dat tweede staat achter de vermoedelijke groepswinnaar Frankrijk. Alleen de nummer 1 gaat rechtstreeks naar het WK in Rusland. Maar dan is daar ook nog die achterstand in doelpunten van zes, met de aantekening dat Zweden zaterdag om 18.00 uur Luxemburg ontvangt en Nederland om 20.45 in Borisov tegen Wit-Rusland voetbalt. Dat land zal zich trachten te revancheren voor de afgang van vorige maand thuis tegen Zweden (0-4).



Die duels alleen al zorgen voor oneindig veel discussie. Over de speelwijze, maar ook of het nu gunstig is of juist niet dat Zweden vroeger op de avond voetbalt. Ja, zegt de ene helft van de goegemeente, want Nederland weet dan precies hoe vaak de ploeg moet scoren om een redelijke uitgangspositie te hebben voor de slotakte. Nee, zegt de andere helft, want stel dat Zweden met 6-0 wint, dan wordt het bijna onmogelijk de achterstand in doelpunten weg te poetsen en is de tweede plaats (en daarmee vermoedelijk een play-off) vrijwel buiten bereik. Dan is de moed al voor de aftrap in de kicksen gezonken.