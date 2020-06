Doebov is uitgegroeid tot rappe, originele schaker

Tot genoegen van de liefhebbers van avontuurlijk spel won Daniël Doebov het tweede online-rapidtoernooi van de Magnus Carlsen Chesstour. In een spannende finale ­versloeg de 24-jarige Rus de Amerikaan ­Hikaru Nakamura, die in de halve eindstrijd Carlsen had uitgeschakeld.

Doebov is populairder dan je op grond van zijn resultaten zou verwachten. In 2018 bewees hij dat hij in het snelle spel ­iedereen kan verslaan, door wereldkampioen rapidschaak te worden. Maar een groot succes in een klassiek toernooi bleef tot nu toe uit. Voor de fans zijn Doebovs ­resultaten minder belangrijk dan zijn ­originele spel, dat vele schitterende winstpartijen heeft opgeleverd.

Het is een klein wonder dat Doebov zo’n ondernemende schaker is geworden. Zijn jeugdtrainer Sjipov probeerde zijn pupil in de rustige, solide stijl van oud-wereldkampioen Petrosian te laten spelen. ­Doebov kijkt met gemengde gevoelens ­terug op die periode: ‘In toernooien scoorde ik toen meestal 5 uit 9 na acht ­remises en één winstpartij.’ Later werkte hij samen met aanvalskunstenaar Alexander ­Morozevitsj, die grote invloed op hem had.

Doebovs spectaculairste match van de afgelopen weken was de kwartfinale tegen Sergey Karjakin die elf winstpartijen en nul remises opleverde.

Karjakin – Doebov

1.e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Pc3 Dd6 4. d4 Pf6 5. Pf3 Pc6 6. Pb5 Dd8 7. Lf4 Pd5 8. Lg3 a6 9. Pa3 e5 10. dxe5 Lb4+ 11. Pd2?

Na 11. c3 Pxc3 12. bxc3 Dxd1+ 13. Txd1 Lxa3 14. Ld3 staat het ongeveer gelijk.

11 ... h5 12. h4 Lg4 13. Le2?

Onaangenaam, maar noodzakelijk is 13. Dc1.

Diagram links

13 ... Lxa3! 14. Lxg4

Na 13 . bxa3 wint 13 ... Pc3.

14 ... Lxb2 15. Lxh5 Lxa1 16. e6 g6 17. Lf3 Lf6 18. exf7+ Kxf7 19. Le4 Pc3 20. Dg4 Pxe4 21. Pxe4 Dc8 22. Df4 Df5 23. Dxc7+ Kg8 24. f3 Th7 25. Dd6 Te8 26. 0-0 Ld4+ 27. Lf2 Td7 28. Da3 Txe4

Wit geeft op.

De finale werd na drie evenwichtige sets beslist in een armageddonpartij. Daarin had Nakamura met de zwarte stukken en een minuut minder bedenktijd aan ­remise genoeg om het toernooi te winnen.

Doebov – Nakamura

1.e4 e5 2. Pc3 Pc6 3. g3 Lc5 4. Lg2 Pf6 5. Pge2 d6 6. d3 a6 7. 0-0 Le6 8. h3 h6 9. Kh2 d5

Te vroeg.

10. exd5 Pxd5 11. f4 exf4

Diagram rechts

12. Lxd5 Lxd5?

Na 12 ... fxg3+ 13. Pxg3 Lxd5 14. Dh5 Pe7 15. Pxd5 Dxd5 16. Dxd5 Pxd5 17. Tf5 0-0-0 18. c4 Pb4 19. Txc5 Pxd3 20. Tf5 f6 heeft zwart compensatie voor het stuk.

13. Pxf4 Pe7 14. Dh5

Nog sterker is 14. Pfxd5 Pxd5 15. Dh5.

14 ... c6 15. Pcxd5 cxd5 16. Pe6 Dd6 17. Pxg7+ Kd7 18. Txf7 Taf8 19. Lf4 Txf7 20. Lxd6 Tf2+ 21. Kh1

En zwart gaf op bij de 45ste zet.