Doe eens gek en zet de snelste F1-auto lekker achteraan het startveld

De start van de Oostenrijkse grand prix op 5 juli 2020. Beeld BSR Agency

Autoracen in omgekeerde volgorde, met de langzaamste wagens op de voorste startposities en de snelste achteraan. Met dat revolutionaire idee heeft de Formule 1 de afgelopen maanden gespeeld om een einde te maken aan de voorspelbare uitslagen.

De GP in Oostenrijk leek een uitgelezen kans voor een experiment, omdat zondag voor de tweede week op rij wordt gestreden op de Red Bull Ring. Dat is niet niet eerder voorgekomen in de 70-jarige historie van de Formule 1. Om te voorkomen dat de tweede race een replica zou worden van de eerste gingen de gedachten daarom al snel uit naar een andere startopstelling.

Voorspelbaarheid is al jaren de achilleshiel van de koningsklasse. In 2013 won voor het laatst een ander team dan Mercedes, Red Bull of Ferrari een race. Uitslagen zijn vanwege de grote verschillen tussen teams vaak al in grote lijnen in te vullen. Zeker op hetzelfde asfalt, is de verwachting.

Dus spraken de teams de afgelopen maanden serieus over de zogenoemde omgekeerde startopstelling. In dat plan zou de kwalificatie op zaterdag in het tweede weekeinde op hetzelfde circuit worden ingeruild voor een sprintrace van een half uur. De WK-leider begon achteraan, de nummer laatst op de ranglijst startte vooraan. De winnaar begon de wedstrijd op zondag vanaf de eerste plek.

Het betekende in de praktijk dat de topauto’s al slalommend een weg moeten zien te banen door het veld. Spektakel gegarandeerd, bewezen de inhaalraces waarmee Max Verstappen zijn wereldfaam verwierf.

Zo’n kunstgreep wordt alleen niet door iedereen bejubeld. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos ziet er niets in. Het druist volgens hem in tegen het dna van de sport. ‘Want waarom moet je gestraft worden als je de snelste auto hebt?’, zegt hij. ‘Daarnaast is dat snelle rondje in de kwalificatie met weinig brandstof het mooiste wat er is.’

De tien teams bleken minder sceptisch. Enkel Mercedes - het team dat al zes jaar de beste auto heeft - was fervent tegenstander. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko vooral uit vrees voor Verstappen. En aangezien zo’n drastische wijziging op korte termijn unanimiteit vereist, was al snel duidelijk dat de reversed grid dit seizoen nog niet zijn entree maakt in de sport. Hoewel niet uit te sluiten is dat het in een coronavrije wereld alsnog wordt doorgevoerd. Het voorstel ligt ‘op tafel’ voor 2021, zei sportief directeur Ross Brawn.

Kees van de Grint maakte als bandenexpert van recordkampioen Michael Schumacher bij Ferrari het reilen en zeilen van de koningsklasse jaren mee. Hij ziet in de omgekeerde startopstelling een fenomeen dat hij al vaker zag in de sport: een truc, om een structureel probleem te kunnen negeren.

‘De essentie van autoracen is iemand passeren, of voorkomen dat iemand je passeert. Op dat vlak deugt de sport al jaren niet’, legt Van de Grint uit, doelend op onder meer de complexe aerodynamicaregels, waardoor auto’s elkaar lastig kunnen volgen. ‘Ga daar dan aan sleutelen en stel niet zoiets kunstmatigs in. Ik vind het verschrikkelijk’, zegt hij.

Van de Grint: ‘Toen ik in de DTM (Duits toerwagenkampioenschap, red.) werkte, had ik ook al zo’n gruwelijke hekel aan die handicapgewichten. Dus dat de tien snelste auto’s worden verzwaard, om spannendere races te krijgen. Je krijgt dan situaties waarin de nummer tien elfde probeert te worden.’

De afgelopen maanden zong in de F1 ook het idee rond om de tweede GP op hetzelfde circuit tegen de richting in te verrijden. Onder andere de circuitdirecteur van het Engelse Silverstone, waar volgende maand ook twee races plaatsvinden, zag daar wel iets in. Tot wedstrijdleider Masi het van tafel veegde. Het gehele circuit zou dan op de schop moeten, zei hij tegen Sky Sports. De veiligheidsmaatregelen op de baan zijn namelijk op een bepaalde rijrichting afgestemd, zodat auto’s op de veiligste manier bijvoorbeeld in de vangrail crashen.

Het is volgens bandenexpert Van de Grint wel een interessant idee. ‘Eigenlijk rijd je dan gewoon op een ander circuit en het racen blijft wel puur’, zegt hij. ‘De bochten zijn anders, niemand heeft zich kunnen voorbereiden en het is fysiek ook een heel andere uitdaging, omdat de druk op de nek anders is.’

Volgens voormalig F1-coureur Robert Doornbos bewees de GP van Oostenrijk van een week geleden dat de raceklasse niet zulke ingrijpende zaken nodig heeft voor spektakel; negen van de twintig auto's vielen uit. ‘Ik denk omdat iedereen iets veel gefocust was op verbeteringen aan de auto na die uitgestelde seizoenstart, waardoor ze de betrouwbaarheid een beetje waren vergeten’, zegt Doornbos.

Hij verwacht zondag daarom een compleet andere race. Dat doet ook Kees van de Grint. ‘Al die pech zie je niet nog een keer. Anders is het een Hollywoodfilm.’