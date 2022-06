Dodenrace in de Ierse Zee eist leven van vijf motorcoureurs

De Noord-Ierse coureur Davy Morgan hoort tot de vijf dodelijke slachtoffers bij de TT van Man. Beeld .

Na twee verloren coronajaren flitsen de motorcoureurs als vanouds over de heuvels en door de dorpen van het eiland Man in de Ierse Zee. Het parcours van de Isle of Man-TT staat bekend als levensgevaarlijk. Letterlijk. De treurige cijfers onderbouwen dat. Sinds de ingebruikname van het circuit in 1907 zijn er liefst 265 doden gevallen. In 1951, 1978 en 1989 vielen er vijf doden te betreuren. Nu is daar 2022 bijgekomen. Een record is het niet. In 1970 schoten zes deelnemers uit de vele scherpe bochten, met fatale gevolgen. Vijf jaar geleden kwam de 28-jarige Nederlander Jochem van den Hoek om het leven in de Superstock-categorie.

Dit jaar kwamen daar de namen van Davy Morgen, Mark Purslow en Cesar Chanal bij, alsmede die van Roger en Bradley Stockton. Bij de Stocktons gaat het om een 56-jarige vader en zijn 21-jarige zoon in de zijspan. Voor senior, een vrachtwagenchauffeur, was het zijn elfde TT, terwijl zijn zoon voor het eerst meereed. Het gebeurde in de tweede zijspanrace, nadat ze in de eerste als achtste waren geëindigd. Hun snelste ronde hadden ze met een gemiddelde snelheid van 171 kilometer per uur afgelegd.

De familietragedie voltrok zich op een zeer snel, licht aflopend deel van het 61 kilometer lange parcours: Ago’s Sprong geheten. Dat is vernoemd naar Giacomo Agostini, de Italiaanse wereldkampioen die hier ooit zo snel ging dat zijn voorwiel een beetje omhoog kwam. Daarmee was de ‘wheelie’ geboren. Nergens liggen show en de dood zo dicht bij elkaar als op dit stukje weg van de Quarterbridge Road, net ten noorden van de hoofdstad Douglas. Ook de Fransman Chanal liet hier afgelopen week het leven.

40 procent van de inkomsten uit toerisme

Critici van de race, waarbij snelheden van 320 kilometer per uur worden gehaald, vinden het onverantwoord. Aan de vooravond van de race wordt er zelfs extra ruimte gecreëerd in de ziekenhuizen. De Engelse coureur John McGuinness, die in 2015 op zijn Honda een ronderecord reed, zei eens: ‘Als je aan het rijden bent, denk je bij jezelf: ik zou hiervoor in de gevangenis moeten zitten.’ Tweevoudig winnaar Gary Johnson beweerde dat geen drugservaring tegen deze spectaculaire TT op kan.

Diverse nabestaanden van de slachtoffers hebben laten weten dat wat hun betreft de race gewoon blijft bestaan. ‘Hij zou ons verzoeken op te houden met huilen’, zo liet de familie van Mark Purslow weten, ‘om plezier te gaan maken en om op hem te drinken, en zijn prestaties te vieren.’ Voor de eilandeconomie is het jaarlijkse festival van groot belang. Er komen gemiddeld 61 duizend bezoekers op af, die omgerekend meer dan 51 miljoen euro besteden, wat neerkomt op 40 procent van de toerisme-inkomsten.

Wat de sportieve kant van de race betreft, was Peter Hickman de grote ster van het eiland. De 35-jarige Brit behaalde liefst vier zeges. Het is maar twee keer eerder voorgekomen dat een coureur zoveel prijzen won in deze TT. Maar uiteindelijk is overleven belangrijker dan winnen.