Dochters van Russische immigranten belichamen de American Dream op Roland Garros

Amanda Anisimova tijdens haar vierderondepartij tegen Aliona Bolsova. Beeld EPA

De vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezing van 2016 blijft een gevoelig onderwerp in de Amerikaanse politiek. Maar niemand in het Amerikaanse tennis betwist de positieve impulsen van twee dochters van Russische immigranten. De in Moskou geboren Sofia Kenin (20) en de 17-jarige Amanda Anisimova illustreren op Roland Garros de aloude ‘American Dream’.

Kenin toonde geen podiumvrees tegen Serena Williams, al werd haar opmars in de achtste finales gestuit door de Australische Ashleigh Barty. Uitgerekend een Amerikaanse tiener brengt op Roland Garros een eerbetoon aan de magische veldtocht van de 17-jarige Michael Chang in 1989. Anisimova kreeg als meisje van 15 jaar al een wildcard op Roland Garros en verloor in de eerste ronde. Nu mag ze titelhouder Simona Halep uitdagen in de kwartfinales.

De ironie wil dat Kenin en Anisimova vooral werden geïnspireerd door Maria Sjarapova, de Russische icoon die als kind van 9 jaar naar Florida verhuisde en daarmee het pad effende voor talentvolle landgenoten. Sjarapova bleef haar vaderland trouw en speelde voor het Russische Fed Cupteam, Kenin debuteerde al voor Team Amerika en heeft geen Russisch paspoort meer. Anisimova werd geboren in Freehold, New Jersey en spreekt alleen Russisch met haar ouders.

Beide families maakten eind jaren negentig de grote oversteek voor een betere toekomst voor hun kinderen. Nu pronken de Verenigde Staten met de generatie na Sloane Stephens (25) en Madison Keys (24), die op Roland Garros eveneens de laatste acht bereikten. De Amerikaanse coach Rick Macci, die de zusjes Williams in hun jeugd begeleidde, voorspelde voor Kenin en Anisimova in The New York Times ‘jarenlang een plaats in de toptien’.

Contrast

Groot is het contrast tussen de twee toptalenten met Russische wortels. Kenin ratelt onafgebroken in het Engels als een jonge Sjarapova, Anisimova zei in Parijs te balen van haar vlakke timbre. ‘Iedereen zegt dat ik een monotone stem heb. Mijn vrienden dollen me ermee, ik vind het niet leuk.’

De frêle Kenin camoufleerde haar fysieke beperkingen met een leeuwenhart, ze liet zich op Roland Garros niet intimideren door de dodelijke blik van Serena Williams en het afkeurende gejoel van het Franse publiek. Maar ze werd door Barty overpowerd, terwijl de sterke Anisimova ouder lijkt dan haar leeftijd.

Anisimova geldt al enige tijd als een wonderkind met haar ziedende groundstrokes en volwassen service. Dit seizoen won ze haar eerste proftitel in de WTA Tour, nu wil ze de wereld veroveren. Anisimova is meer sereen dan Kenin, die haar Russische temperament geregeld toont op de baan. Koel, efficiënt en zonder zenuwen ramde Anisimova in de vierde ronde een andere immigrant van de baan, de in Moldavië geboren Spaanse Aliona Bolsova.

Onneembare horde

De volgende horde lijkt nagenoeg onneembaar voor Anisimova, want Simona Halep heeft haar topvorm hervonden. De regerend kampioen kende in de achtste finales geen mededogen met een andere tiener. Polen pronkt met de net 18 jaar geworden Iga Swiatek, maar de debutant kreeg van Halep in de achtste finales welgeteld één game.

Het zal voor Anisimova ook een verontrustende gedachte zijn dat Halep al zestien keer op rij de service van haar tegenstanders heeft gebroken. Maar Anisimova zal ook tegen Halep durven dicteren door de bal snel te nemen. Ze heeft de balans gevonden op gravel, vertelde ze in Parijs. ‘Ik moest leren om geduldig te zijn op deze baansoort en meer te variëren.’

Bijna elk toernooi heeft dit seizoen een andere winnaar gekregen, alle overgebleven speelsters mogen in Parijs aanspraak maken op de titel. Drie jaar geleden bereikte Anisimova al de juniorenfinale op Roland Garros. Mocht ze als 17-jarige de Coupe Suzanne Lenglen in ontvangst nemen, dan zal het tevens een ode zijn aan de immigrantenfamilies die het Amerikaanse tennis nieuw elan hebben gegeven.