Djokovic wint voor derde keer US Open en behaalt 14de grandslamtitel

Tennisser Novak Djokovic heeft voor de derde keer de titel op de US Open veroverd. De 31-jarige Serviër was in de finale in New York te sterk voor de twee jaar jongere Argentijn Juan Martin del Potro. Na 3 uur en 15 minuten was de eindstrijd voorbij: 6-3 7-6 (4) 6-3. De veelzijdige kwaliteiten, ook op fysiek gebied, van Djokovic gaven de doorslag.

Djokovic was eerder al in 2011 en 2015 de beste op Flushing Meadows. Hij won afgelopen zomer bovendien al Wimbledon. Zijn indrukwekkende erelijst telt nu 14 grandslamtitels, evenveel als de Amerikaan Pete Sampras. ‘Jammer dat hij hier nu niet is, hij is mijn idool’, zei de glunderende Serviër tijdens de prijsuitreiking. Alleen de Zwitser Roger Federer (20) en de Spanjaard Rafael Nadal (17) hebben meer majors gewonnen.

Del Potro won de titel in New York in 2009, maar haalde vervolgens nooit meer de finale van een grandslamtoernooi, vooral ook door langdurig blessureleed. Met wat hulp bereikte hij dit jaar eindelijk weer een finale, toen zijn tegenstander in de halve eindstrijd, Rafael Nadal, moest opgeven. ‘Ik ben trots dat ik hier nu weer sta na negen jaar’, liet hij tijdens de huldiging weten. ‘Ik heb in de afgelopen jaren veel gebreken moeten overwinnen. Ik heb er alles aan gedaan terug te komen. De US Open is mijn favoriete toernooi. Ik ben heel blij dat ik hier weer ben.’

Op inzet en karakter

Tegen Djokovic kon Del Potro vooral op inzet en karakter goed partij bieden. Djokovic benutte in de eerste set bij een stand van 4-3 het eerste breakpoint van de partij. Hij maakte op service van Del Potro vijf punten op rij. Het eerste setpoint liet de als zesde geplaatste Serviër zich evenmin ontnemen.

Ook in de tweede set, die ruim anderhalf uur duurde, ging het lange tijd gelijk op. Maar Djokovic maakte nauwelijks fouten en brak in de derde game de service van de als derde geplaatste Argentijn. In de zesde game kon Del Potro voor de eerste keer toeslaan op de service van Djokovic die zijn concentratie even leek kwijt te raken (3-3). Maar in de tiebreak toonde hij zich op de beslissende momenten de betere speler.

Mede dankzij zijn prima conditie en zijn ijzersterke returns kon Djokovic in de vierde game de service van Del Potro opnieuw breken (3-1). De Argentijn knokte nog wel even terug (3-3), maar kwam op alle fronten net iets tekort. ‘Hij is een geweldige speler en één van mijn vrienden op de Tour. Ik zie hem altijd graag titels winnen. Helaas ging het nu ten koste van mij’, aldus Del Potro.