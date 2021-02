Djokovic wint negende Australian Open en 18de grandslam

Novak Djokovic viert zijn winst in de finale van de Australian Open. Beeld REUTERS

Zoals Rafael Nadal Roland Garros zijn huiskamer kan noemen (dertien titels) en Roger Federer Wimbledon (acht titels), zo voelt Djokovic zich thuis in Melbourne waar hij nimmer een halve finale of finale verloor. Zondag won hij er voor de negende keer, goed voor de helft van zijn grandslamtitels.

Tennis staat stijf van de statistieken en Djokovic heet daar een liefhebber van te zijn. Eén statistiek zegt hem wie de beste mannelijke tennisser aller tijden moet worden geacht: het aantal grandslamtitels. Dat cijfer had nog niet die zware waardering toen Djokovic in 2005 zijn eerste grandslamtoernooi speelde. Dat jaar verloor hij in de eerste ronde van de Australian Open van de latere kampioen, de Rus Marat Safin.

In 2009 passeerde Federer het recordaantal van Pete Sampras’ veertien titels en sindsdien groeide ‘de meeste grandslamtitels’ uit tot de totempaal waar de tenniswereld sindsdien omheen danst, vooral door de onderlinge strijd van de zogenoemde Big Three.

De Zwitser Federer is 39 jaar en staat op twintig, evenveel als de 5 jaar jongere Spanjaard Nadal. Djokovic is 33 en oogt het fitst van de drie grootste tennissers aller tijden. ‘Maar de nieuwe generatie komt eraan’, zei de Serviër, ‘en die wordt aangevoerd door Daniil Medvedev.’

Nou ja, zondag even niet, want de Rus verloor tamelijk kansloos voor de tweede keer een grandslamfinale. ‘Het is een kwestie van tijd voordat jij je eerste grandslam wint, Daniil, maar als je het niet erg vindt: wacht er nog een paar jaar mee’, grapte Djokovic.

Slagenwisselingen

Djokovic gaf zijn 25-jarige tegenstander nauwelijks de kans diens favoriete spel te spelen. Medvedev probeerde tevergeefs van achteruit de slagenwisselingen zo lang mogelijk te maken om het geduld van Djokovic op de proef te stellen. Dat lukte soms in de eerste set, waarin de Serviër in acht minuten een 3-0-voorsprong nam, maar Medvedev terugkwam tot 3-3, waarna het op service naar 6-5 liep en een tiebreak onafwendbaar leek. Plots kon de Rus zijn hoogstaande tennis van de laatste acht games geen vervolg meer geven, greep Djokovic zijn kans en won de eerste set met 7-5.

In de tweede set brak Medvedev Djokovic weliswaar in de eerste game, maar de Rus verloor daarop meteen zijn servicegame en was de finale eigenlijk beslist. Waar Djokovic de strategie kon handhaven waarmee hij Medvedev in hetzelfde toernooi in 2019 op de knieën had gekregen, ‘zoveel mogelijk variatie’, ging Medvedev meer onnodige fouten maken. De rally’s werden korter, Djokovic dicteerde Medvedev van links naar rechts en van voor naar achter en de Serviër was zo goed als onverslaanbaar aan het net.

Van de weeromstuit sloeg Medvedev zijn racket kapot en ging met het publiek in discussie vanwege het luide gejoel bij elke mislukte eerste service van de Rus. Dat publiek was na een onderbreking van vijf dagen harde lockdown sinds donderdag welkom in de Rod Laver Arena die met 7.500 toegestane bezoekers halfvol was.

Met een vreemde achterwaarts en boven het hoofd geslagen bal verzilverde Djokovic op de opslag van Medvedev zijn eerste ‘toernooipunt’. Daarmee kwam een eind aan wat hij ‘emotioneel mijn moeilijkste grandslam’ noemde. Hij doelde niet alleen op de twee weken quarantaine waarin alle spelers moesten voor het toernooi.

Spelersvakbond

Djokovic, die een spelersvakbond heeft opgericht uit onvrede met de wijze waarop de tennisassociatie ATP de belangen van de spelers behartigt, deed suggesties om het leven in isolatie draaglijker te maken voor hem en zijn collega’s, wat hem op felle kritiek van de Australische bevolking kwam te staan. ‘Dat heeft me geraakt; ik moest me ervoor afsluiten.’

Daarbovenop kwam een buikspierblessure die hij in zijn derderondepartij tegen de Amerikaan Taylor Fritz opliep, toen hij uitgleed over de letters die aan een kant het veld het woord Melbourne vormen. ‘Ik kan niet geloven dat ik deze wedstrijd heb gewonnen’, zei Djokovic na vijf sets.

Hij hield nadrukkelijk de mogelijkheid open dat hij zich terug zou trekken uit het toernooi, omdat de buikspier volgens hem was gescheurd. Toen hij toch aantrad voor de vierde ronde kreeg de Serviër wederom kritiek. Hij zou de ernst van de blessure flink overdrijven. Nadal, toen nog niet uitgeschakeld, merkte fijntjes op dat hij ooit besloot door te spelen met een spierscheuring van zes millimeter. ‘Maar dat kan niet. Ik verloor de volgende partij en de scheur was 26 millimeter lang geworden.’

Djokovic verklaarde zichzelf donderdag pijnvrij en oogde in zijn finale tegen Medvedev topfit, maar zei toch: ‘Ik heb nu echt een pauze nodig.’ Die zal duren tot hooguit 17 mei wanneer de volgende mogelijk zich voor hem aandient om dichterbij Federer en Nadal te komen: de eerste ronde van Roland Garros.