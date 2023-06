Djokovic volbrengt een jacht van 15 jaar en is met 23 grandslamtitels de beste tennisser aller tijden

Novak Djokovic maant zichzelf tot slimmer spel in de finale tegen Casper Ruud. Beeld REUTERS

Na het laatste punt ging Novak Djokovic languit liggen op het gravel van Roland Garros, de favoriete ondergrond van Rafael Nadal. Op de plek waar de afwezige Spanjaard zijn grootste triomfen vierde, overtrof de Serviër hem: hij kan zich nu de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden noemen.

Djokovic rekende in de finale in drie sets (7-6, 6-3, 7-5) af met de Noor Casper Ruud en pakte zijn 23ste grandslamtitel. Een record. De 36-jarige routinier heeft er nu één meer dan Nadal, die na een lange rustperiode in 2024 hoopt terug te keren op de tennistour. Roger Federer heeft twintig grandslamtitels en ging vorig jaar met pensioen.

Op Court Philippe-Chatrier kreeg Djokovic naast de originele Coupe des Mousquetaires ook een kleine replica van de beker overhandigd. Daarin stonden alle jaartallen van zijn gewonnen grandslamtitels gegraveerd. ‘Elke tennisser droomt ervan om minimaal een grandslamtitel te pakken. Ik ben meer dan gelukkig dat het mij 23 keer is gelukt. Het is onbeschrijflijk’, zei hij.

Gevoelsmatig kwam zondag een einde aan de achtervolging die Djokovic ruim vijftien jaar geleden inzette. Als ongewenste spelbreker in de rivaliteit tussen Federer en Nadal doorbrak hij de heerschappij van de twee tennisiconen. Toen Djokovic in 2008 zijn eerste grandslamtitel pakte, had de vijf jaar oudere Federer al twaalf titels achter zijn naam staan. De één jaar oudere Nadal stond op drie.

Minst geliefd

Djokovic ontpopte zich niet alleen tot de minst geliefde kampioen, maar ook tot de meest fitte kampioen. Sinds zijn dertigste won hij elf grandslamtitels, tegenover acht voor Nadal en vier voor Federer. Nog altijd kan zijn lijf de intensiteit van de partijen als geen ander aan. Hij won Roland Garros voor de derde keer en is de eerste mannelijke tennisser die minimaal drie titels op alle grandslamtoernooien veroverde.

In de halve finale ervoer het supertalent Carlos Alcaraz hoe het is om tegenover de geschiedenis van het tennis te staan. Het lichaam van de 20-jarige Spanjaard verkrampte aan het begin van de derde set. Het hoge tempo en de zenuwen speelden de jongste nummer één van de wereld parten. Ook Ruud had zondag een groot gedeelte van zijn zuurstoftank al in de slopende eerste set van 83 minuten gebruikt.

Bij het betreden van Court Philippe-Chatrier wist Djokovic dat hij op een historische drempel stond. Die sentimenten leken hem niet onbewogen te laten. Hij begon slordig en keek in de openingsset tegen een 4-1-achterstand aan. De mentaal ijzersterke Serviër knokte zich terug en stond er als vanouds aan het eind van de set.

In de tiebreak kwam het beste in hem naar boven. Dat was niet voor het eerst. Djokovic, die als nummer drie van de wereld aan Roland Garros begon, speelde in Parijs zes tiebreaks en won ze alle zes. In de tiebreaks (55 punten in totaal) maakte hij geen enkele onnodige fout, als bewijs dat hij kan pieken op de momenten dat het moet. Vanaf maandag neemt hij de eerste plek op de wereldranglijst weer over van Alcaraz.

Speech in het Frans

Na afloop sprak Djokovic het publiek eerst toe in het Frans. Hoewel de Serviër weet dat hij - ongeacht het aantal titels dat hij verovert - de strijd om de populariteitsprijs nooit meer van Federer en Nadal gaat winnen, blijft hij zijn best doen om de sympathie van de tennisfan te krijgen. ‘Ik ben heel blij dat ik dit bijzondere moment in mijn carrière hier met jullie mag delen’, zei hij tegen het publiek dat hem de afgelopen twee weken ook regelmatig had uitgejouwd.

Bij Djokovic gaan succes en controverse hand in hand. Hij had al meer grandslamtitels achter zijn naam kunnen hebben als hij in 2020 op de US Open niet gediskwalificeerd zou zijn toen hij een bal gefrustreerd wegsloeg en een lijnrechter raakte. Vorig jaar liep hij opnieuw imagoschade op toen hij Australië werd uitgezet. Hij miste de Australian Open – en later de US Open – omdat hij weigert zich te laten vaccineren.

En ook op Roland Garros ontstond er commotie rondom zijn persoon, nadat hij zich had uitgelaten over de politieke spanningen tussen Servië en Kosovo. ‘Ach, een grandslamtoernooi zonder ophef zal er voor mij wel nooit in zitten’, zei hij. Om daar veelzeggend aan toe te voegen: ‘Dat hoeft van mij ook niet, het is iets wat mij drijft.’

Djokovic teert op de vijandigheid die hij ervaart. Tegen Ruud, de nummer vier van de wereld, ging hij in de eerste set, waarin hij het lastig had, opzichtig in discussie met de scheidsrechter. Om hem heen rolde het boegeroep van de tribunes – alsof hij het nodig had om zichzelf op te peppen.

Ruud bleef in de tweede en derde set aardig bij, maar wist de meest succesvolle tennisser ooit niet meer aan het wankelen te brengen. Voor de 24-jarige Noor was het zijn derde nederlaag in drie grandslamfinales. Vorig jaar verloor hij op dezelfde plek in drie sets van Nadal, die toen zijn veertiende titel in Parijs pakte.

De 37-jarige Spanjaard was er zondag als de kippen bij om Djokovic via sociale media te feliciteren. ‘Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. 23 is een aantal dat een aantal jaar geleden onbereikbaar leek, maar het is jou gelukt. Geniet ervan met je familie en team.’