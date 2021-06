Djokovic verslaat Tsitsipas en pakt zijn negentiende grandslamtitel

Novak Djokovic serveert in de finale tegen Stefanos Tsitsipas. Beeld Getty Images

Eerst moest hij er de Mount Everest voor beklimmen, zoals Novak Djokovic de winst op Rafael Nadal in de halve finale op Roland Garros noemde. Daarna wachtte in de eindstrijd de ontketende Griek Stefanos Tsitsipas. Ook dat obstakel overwon Djokovic, die zondag zijn negentiende grandslamtitel won op Roland Garros, zijn tweede op het gravel in Parijs. Djokovic vocht zich terug van twee sets achterstand om in vijf sets met 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 te winnen.

De Serviër is pas de derde speler die elk grandslamtoernooi minimaal twee keer wist te winnen en pas de eerste die dit in het tijdperk van het professionele tennis deed. Alleen de Australische tennissers Roy Emerson, die daar tussen 1961 en 1967 in slaagde, en Rod Laver, die in 1962 en 1969 de vier grandslamtoernooien in een kalenderjaar won, gingen hem voor. Djokovic won zijn eerste titel op Roland Garros in 2016. Hij is nu nog maar één grandslamtitel verwijderd van het record van Roger Federer en Rafael Nadal, die allebei twintig grandslamtoernooien wonnen.

Djokovic wist zich in de finale aanvankelijk geen raad met het razendsnelle spel van debutant Tsitsipas. Voor de 22-jarige Griek was het halen van de finale al een droom die uit was gekomen. De nummer vijf van de wereld blaakte van het zelfvertrouwen in de eerste twee sets. Hij had niets te verliezen en speelde bijna perfect tennis.

Vermoeid

Djokovic leek nog moe van de uitputtingsslag tegen Nadal in de halve finale, die vrijdag pas na de avondklok van elf uur in Parijs was afgelopen. De tennisfans die aanwezig waren op de tribune van het Court Philippe Chatrier mochten als uitzondering de coronamaatregelen negeren om die partij uit te kijken.

Tsitsipas had iets meer tijd om te herstellen van zijn vijfsetter tegen Alexander Zverev van vrijdagmiddag. De Griek serveerde sterk in zijn eerste grandslamfinale en met de warmte in Parijs was zijn topspin nog effectiever op de droge baan. Djokovic was steeds te laat. De nummer één van de wereld verloor de eerste twee sets, maar was onverzettelijk en liet in de derde, vierde en vijfde set zien waarom hij een record aantal weken op de nummer één positie van de wereldranglijst staat.

Terwijl Tsitsipas de grip op de wedstrijd verloor, hervond Djokovic zichzelf. De jonge Griek leek toch last te krijgen van de druk. ‘Ik kreeg het plotseling koud, ik begreep er niks van. Ik voelde het niet meer. Het was heel moeilijk om mezelf te herpakken’, zei Tsitsipas, die erg teleurgesteld was na de finale.

De wedstrijd kantelde in de derde set toen Djokovic na vijf breakpoints de service van Tsitsipas brak waardoor hij op 3-1 kwam. Daarna gaf de Serviër de teugels niet meer uit handen. Djokovic ging beter lopen en aanvallender spelen terwijl Tsitsipas last had van zijn heup en daaraan geholpen moest worden. Hij nam een medische time-out om het gewricht goed te zetten.

Het maakte geen groot verschil. Djokovic ging beter serveren, beter lopen en de vermoeidheid van de partij tegen Nadal was nergens meer te bekennen terwijl de tank bij Tsitsipas wel leeg begon te raken.

Op jacht naar Nadal en Federer

Na de winst boog Djokovic dankbaar naar het gravel, bedankte hij het publiek in het Frans en verklaarde hij voorlopig nog door te gaan met tennis. De Serviër is er nog lang niet klaar mee, zeker niet nu hij Roger Federer en Rafael Nadal op de hielen zit in de race om de meest gewonnen grandslamtitels.

Op Wimbledon kan Djokovic deze zomer op gelijke hoogte komen met zijn twee aartsrivalen. ‘Alle grandslamtoernooien geven me veel inspiratie’, zei Djokovic na de winst. ‘Het is niet altijd makkelijk om iedere dag weer motivatie te vinden. Ik zou kunnen stoppen, maar ik ga natuurlijk niet stoppen. Ik heb nog steeds veel om voor te spelen.’

Ook Federer, 39 jaar oud, en Nadal, 35, hebben hun pensioen nog niet aangekondigd. Djokovic is met 34 jaar de jongste van de drie. Hij zou in theorie nog jaren door kunnen gaan.

Voor Tsitsipas en zijn generatiegenoten betekent het dat ze nog even geduld moeten hebben. De nieuwe generatie klopt steeds nadrukkelijker op de deur, maar heeft de macht nog niet overgenomen. In 2020 lukte het de 27-jarige Oostenrijker Dominic Thiem om door te breken op de US Open, waar hij zijn eerste grandslamtitel won. Op de Australian Open was Djokovic dit jaar weer als vanouds de baas.

Tsitsipas gelooft dat hij binnenkort zijn eerste grandslamtitel wint. Hij moet nog even geduld hebben. ‘Ondanks mijn verlies vandaag, heb ik vertrouwen in mijn spel. Ik geloof dat ik heel snel op dat punt zal zijn. Ik was er vandaag heel dichtbij.’

Novak Djokovic serveert in de finale op Roland Garros tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Djokovic won de wedstrijd zondag in vijf sets. Beeld Getty Images