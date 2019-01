Djokovic verslaat Nadal met ruime cijfers en wint voor zevende keer Australian Open

Novak Djokovic na zijn winst op Rafael Nadal in de finale van de Australian Open. Beeld REUTERS

Na 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 staat nu ook op de trofee bij het jaartal 2019 de naam Djokovic. De toernooiorganisatie kreeg door een vroege uitschakeling van Roger Federer in de vierde ronde een finale met de twee beste tennissers van dit moment. Tevens een herhaling van de eindstrijd van 2012, waarin Djokovic Nadal versloeg na bijna zes uur spelen.

Djokovic was nog gewaarschuwd voor zijn tegenstander, die dit jaar op de Australian Open nog geen set had verloren. De Serviër serveerde echter zeer sterk tegen de nummer twee van de wereld, waardoor hij in de eerste set op eigen service slechts één punt tegen kreeg. Door een vroege break verloor Nadal na 37 minuten de openingsset.

Ook in het vervolg had Nadal niets in te brengen in de servicegames van de oppermachtige Djokovic. Met twee breaks verschil ging ook het tweede bedrijf naar de Serviër. Nadal kreeg in de derde set zijn eerste en enige breakpoint, maar het antwoord van Nadal op het dominante spel van Djokovic bleef echter uit, waardoor de nummer één van de wereld al na 2 uur en 6 minuten als winnaar de wedstrijd afsloot.