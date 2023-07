Djokovic tegen Alcaraz op Wimbledon is niet alleen een droomfinale, maar ook een strijd tussen stijlen en generaties

Djokovic (links) en Alcaraz (rechts) schudden de hand tijdens een training voorafgaand aan hun halve finales. Beeld AFP

Djokovic tegen Alcaraz gold vooraf als droomfinale: de grote titelfavoriet uit Servië tegen de aanvoerder van de nieuwe generatie uit Spanje. Met de winst van Alcaraz op de Rus Daniil Medvedev in de halve finale vrijdagavond is dat gewenste affiche een feit. Eerder op de dag versloeg Djokovic de Italiaan Jannik Sinner.

Beide spelers hadden slechts drie sets nodig. Alcaraz won van Medvedev met driemaal 6-3. Djokovic won met 6-3, 6-4 en 7-6 van Sinner. De finale gaat daarmee tussen de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst. Alcaraz gaat aan de leiding, Djokovic komt daarna.

Ze schelen 16 jaar. Djokovic is 36, Alcaraz, die zondag debuteert in de finale van Wimbledon, is 20 jaar. Maar vraag Djokovic naar het tellen der jaren en hij zegt: ‘Ik probeer niet naar leeftijd te kijken als een bepalende factor. Integendeel. 36 is het nieuwe 26, denk ik.’ Daarmee zou het verschil ineens slechts zes jaar zijn, Djokovic blijft vele records rijker.

Als ervaring de doorslag geeft, is Djokovic met afstand in het voordeel. Hij geldt als vastberaden en stabiel. Djokovic speelt over minder dan twee dagen zijn 35ste grandslamfinale, een record, voor Alcaraz wordt het de tweede grandslamfinale in zijn loopbaan.

Wint verfrissing en afwisseling straks, dan past dat bij het profiel van Alcaraz. Hij neemt meer risico dan Djokovic en is veelzijdiger. En waar Djokovic lijkt te excelleren onder druk en weerstand, prentte Alcaraz zich eerder deze week nog maar eens in: ik moet altijd met een glimlach spelen, plezier houden. Dan ben ik op mijn best.

Vliegensvlug pad naar de finale

Tegen Medvedev liet de Spanjaard dat nog maar eens zien, vrijdagavond op het centre court, waar het dak dicht was vanwege de regen. Met de wedstrijd lijkt hij beter te worden. Dat is ook logisch: spelen op gras is voor velen onwennig. De ondergrond staat slechts vijf weken per jaar op het internationale programma. Alcaraz groeide op in Zuid-Spanje, op gravel.

Het korte jaarlijkse grasseizoen maakt ook dat tennissers die Wimbledon winnen daar over het algemeen een aantal jaar voor nodig hebben. Maar Alcaraz kan zondag in zijn dertiende partij op Wimbledon ooit al de titel pakken, sneller dan bijna alle grote kampioenen. Landgenoot Rafael Nadal, door een zware blessure afwezig in Londen, had er 26 nodig. Björn Borg deed het in twintig partijen. Indrukwekkend is het aantal van Roger Federer: hij won Wimbledon in zijn vijftiende duel op het gras van de All England Club.

En Djokovic, de man die zondag hoopt het record van Federer te evenaren, dat staat op een totaal van acht Wimbledonoverwinningen? Hij won zijn eerste van nu zeven titels pas in zijn 33ste Wimbledonduel.

Uitglijder

Veelbelovend was ook de opmerking van Alcaraz eerder dit toernooi, toen hij terugblikte op zijn laatste treffen met Djokovic. Dat was op Roland Garros, in de kwartfinale. Alcaraz kreeg kramp in beide benen, een gevolg van de spanning die te hoog was, voor het duel dat zo beladen leek. ‘We hebben erover gesproken, dat gaat niet meer gebeuren’, zei hij vastberaden.

Djokovic is de laatste om hem te onderschatten. ‘Hij is zo jong, maar nu ongelofelijk constant’, zei de Serviër vlak na de winst van Alcaraz. Hij had het grootste deel van de tweede halve finale vanaf de massagetafel gezien. ‘Ik denk niet dat veel mensen verwachtten dat hij zo goed zou spelen. Want zijn spel is eigenlijk voornamelijk ontwikkeld voor gravel, of hardcourt.’

Het is het glijden, wat Alcaraz zo graag doet. Dat is lastiger op gras, waar tennissers eerder onderuit gaan doordat de grip verdwijnt. Maar terwijl Alcaraz vrijdag bleef staan, ging juist Djokovic in zijn partij onderuit. Alcaraz laat zien zich makkelijk te kunnen aanpassen. ‘Kudos voor hem’, aldus Djokovic.