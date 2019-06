Djokovic sluipt door Roland Garros met speciale missie

Het gaat op Roland Garros vooral over de comeback van Roger Federer, die zijn aartsrivaal en titelhouder Rafael Nadal kan treffen in de halve finales. De nummer 1 van de wereld blijft angstvallig onder de radar. Maar Novak Djokovic heeft een speciale missie. De 32-jarige Serviër won de laatste drie grandslamtoernooien en zou in Parijs voor de tweede keer een ‘Nole Slam’ kunnen realiseren. En waarom dan niet alle vier grandslamtitels in één jaar opeisen?

Het typeert de status van Djokovic dat hij ook in zijn huidige regeerperiode op kousenvoeten door het toernooi sluipt. Evenals Nadal en Federer heeft de als eerste geplaatste Djokovic nog geen tegenstand van enige betekenis ondervonden. Maar wie hem maandag koel en klinisch in drie sets (6-3, 6-2, 6-2) ziet afrekenen met Jan-Lennard Struff weet dat hij op Roland Garros meer dan Federer als de grootste uitdager van Nadal moet worden beschouwd.

Indringende levenslessen

Zijn persconferenties in Parijs zijn indringende levenslessen. Opnieuw vertelt Djokovic over de droomreis van een 12-jarig jochie dat de burgeroorlog en de bombardementen in het voormalige Joegoslavië ontvlucht om in Duitsland te kunnen tennissen. Hoe hij zijn eerste coach Niki Pilic als ‘tennisvader’ beschouwt en de zes jaar geleden overleden jeugdtrainer Jelena Gencic als zijn ‘tennismoeder’ liefheeft.

Ze heeft zijn eerste grandslamtitel op Roland Garros in 2016 niet meer mee kunnen maken, maar Djokovic eerde zijn mentor al eerder in Parijs met een schitterende monoloog. Niemand is zo stijlvol als ‘de Djoker’, de man die zijn plek moest verdienen in een tijdperk met Nadal en Federer. Juist die wetenschap maakt hem volgens Wimbledonkampioen Richard Krajicek de beste tennisser aller tijden. En niet Federer of Nadal.

Het voelt voor Djokovic nog vaak ongemakkelijk, ook op Roland Garros is het aura rond die twee iconen tastbaar. Hij roemt ze wederom als zijn grootste bron van inspiratie. ‘Federer en Nadal hebben me gemaakt tot de speler, die ik nu ben. In mijn beginperiode verloor ik geregeld van ze. Roger en Rafa dwongen mij om mezelf te verbeteren. Ik heb ze de laatste jaren moeten verslaan in finales of halve finales van de grandslamtoernooien. Ze blijven mijn belangrijkste tegenstanders in een fascinerend tijdperk.’

Een creatief balletje voor de Duitse Jan-Lennard Struff, maandag tijdens Roland Garros. Beeld AFP

Tennisklassieker

Federer-Nadal is en blijft de tennisklassieker, terwijl Djokovic tegen beide grootheden een positieve balans heeft. Djokovic-Nadal is 28-26, al won Nadal hun laatste partij op gravel in Rome. Federer staat met 25-22 achter op Djokovic, die volgens Nick Kyrgios ‘bijna pathetisch om erkenning schreeuwt’. De Australiër verwees naar de theatrale gebaren, waarmee Djokovic zijn overwinningen viert.

Kyrgios mag als de grootste komediant in het tennis nauwelijks representatief worden genoemd, maar hij raakte wel een gevoelige snaar. Wat moet Djokovic nog meer doen om uit de eeuwige schaduw te stappen van Federer en Nadal, die de sport een nieuwe dimensie hebben gegeven? Hij bezat in 2016 al eens alle vier grandslamtitels, zij het niet in één seizoen.

Als iemand de ‘grandslam’ van Rod Laver in 1969 kan evenaren, is het Djokovic. Vijftig jaar later roemt de 80-jarige ‘Rocket’ op Roland Garros de fysieke kwaliteiten van Djokovic. ‘Hij slaat niet twee, drie aces en een volley, maar moet elk punt opbouwen vanaf de baseline. Roland Garros is vanwege de tragere ondergrond het moeilijkste grandslamtoernooi om te winnen. Als Novak dat presteert, staat hij in pole position voor een grandslam.’

Groot is het contrast met de radeloze Djokovic in 2018, toen hij na een pijnlijke nederlaag in de kwartfinales tegen de Italiaan Marco Cecchinato mentaal gebroken in de kleine perszaal 2 zat. Djokovic meende in het spoor van Federer en Nadal de ultieme wederopstanding te regisseren, na een operatie aan de elleboog. Hij had zichzelf overschat.

Pas op Wimbledon hervond Djokovic zichzelf, nadat hij het eerder ontbonden Team Novak in ere had hersteld. Coach Marian Vajda keerde terug in zijn spelersbox, evenals de fitnesstrainers die hem weer in een moordende tennismachine veranderden. Sindsdien beleeft Djokovic een renaissance in zijn carrière, zoals Nadal en Federer al eerder een metamorfose ondergingen.

Novak Djokovic maandag tijdens Roland Garros. Beeld AP

Gouden kwartet

Met 15 grandslamtitels staat hij achter Nadal (17) en Federer (20) en dus droomt Djokovic van het gouden kwartet in de tennissport. Zijn eeuwige concurrenten hebben de vier kroonjuwelen nooit tegelijk in hun bezit gehad. In Parijs omschrijft Djokovic de grandslamtoernooien als ‘vier wereldkampioenschappen in één jaar’ en dus vier kansen om de beste tennisser van de wereld te zijn. Het illustreert zijn brandende ambitie.

Ook op gravel imponeert Djokovic met zijn fenomenale voetenwerk. Struff durft hem in de eerste set nog uit te dagen, de 29-jarige Duitser hamert met zijn forehand. Maar niemand kan zo goed ‘keepen’ als Djokovic, je moet het punt zes keer tegen hem maken. Bijna geruisloos verandert Djokovic in één rally van verdediger in aanvaller, met een nieuw racket en een aangepaste servicebeweging is ook zijn opslag effectiever dan ooit.

Vanaf de kwartfinales op Roland Garros krijgt Djokovic serieuze oppositie. Hij heeft de zegen van een levende legende uit Australië, al is Roger Federer vanwege zijn speelstijl de tenniszoon van Rod Laver. ‘Maar Novak staat op één podium met Nadal en Federer’, aldus Laver, maandag op Roland Garros.

En nog een trede hoger als hij die boegbeelden met een ‘grandslam’ definitief overtreft.