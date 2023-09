Djokovic neemt met winst US Open revanche op Medvedev en evenaart record van 24 grandslams

Novak Djokovic na zijn 24ste grandslamtitel Beeld AFP

Djokovic had in New York in meerdere opzichten wat goed te maken. In het bijzonder tegen Medvedev, van wie hij de finale van 2021 in drie sets verloor, maar ook tegenover het New Yorkse publiek, dat hem vorig jaar moest missen nadat hij het land niet in kwam zonder inenting tegen corona.

De terugkeer bleek een geslaagde, met revanche in de finale op Medvedev. Die had hem twee jaar geleden een Grand Slam door de neus geboord, het winnen van vier grandslams binnen een kalenderjaar. Djokovic had toen de eerste man kunnen zijn die het lukte sinds Rod Laver in 1969. Toen het uit zijn handen glipte, had de Serviёr een flinke huilbui op zijn bankje.

Ook dit keer kwamen na het laatste punt de tranen, maar nu van vreugde. Alsnog schreef Djokovic geschiedenis. In New York won hij zijn 24ste grandslam, een evenaring van het record van de Australische Margaret Court. Bij de mannen had hij rivalen Roger Federer (20) en Rafael Nadal al achter zich gelaten. Hij moest nog voorbij Serena Williams (23) en staat nu bovenaan de lijst, zij het dus gedeeld.

Djokovic vierde zijn titel met een eerbetoon aan de in 2020 verongelukte basketballer Kobe Bryant, die het rugnummer 24 droeg. ‘Een goede vriend’, verklaarde Djokovic. De recordkampioen trok een T-shirt aan met een afbeelding van de Amerikaan en wees naar boven. Daarna ging een jasje aan van zijn kledingsponsor, ook daarop het nummer 24.

Zwaarbevochten

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was de recordtitel zwaarbevochten. Djokovic en Medvedev speelden elkaar kapot vanaf de achterlijn, met rally’s waar soms geen einde aan leek te komen. Het was hoogstaand tennis, hard en zuiver, met een klinische precisie. Fouten waren zeldzaam, maar dropshots en andere avontuurlijke ondernemingen ook.

De mensen die een tijd geleden hun kaartje voor de finale hadden kochten, hadden mogelijk gerekend op het zien van Carlos Alcaraz, de spectaculaire Spanjaard die bekendstaat om de variatie en aanvalsdrift in zijn spel. Een finale tegen Djokovic leek van tevoren onvermijdelijk, maar de sterke, degelijke Medvedev stuurde titelverdediger Alcaraz in de halve finale naar huis.

De toon werd in de finale gezet met een rally van 36 slagen, zoals bijna elke slagenwisseling in de dubbele cijfers eindigde. Het leek soms alsof er twee muurtjes tegenover elkaar waren gezet, waarbij het beton van Djokovic de minste scheuren vertoonde. Even was het schrikken toen hij zich in een moeizame game uit de problemen speelde met een paar punten ouderwets service-volley. Het is zeldzaam in het hedendaagse tennis.

Lange rally's

Het onophoudelijke heen-en-weer van de twee finalisten leek het publiek aanvankelijk in slaap te wiegen. Het luidste applaus kwam in het begin van de partij toen acteur Matthew McConaughey op het grote scherm verscheen. De Amerikaan zat in het familievak van Djokovic en kreeg na afloop als een van de eersten een knuffel van de winnaar.

De tweede set viel beter in de smaak. Djokovic en Medvedev deden er nog een schepje bovenop, leken nog harder te slaan, maar bleven even precies en haalden zo een buitengewoon hoog niveau. Een paar knappe dropshots kregen de toeschouwers dan eindelijk op de banken. ‘Nole, Nole, Nole’, rolde de bijnaam van Djokovic van de tribunes. De schurk van weleer was in 2021 al in de armen gesloten tijdens zijn nederlaag tegen Medvedev.

Op momenten leek Djokovic het moeilijk te hebben. Na weer een lange slagenwisseling bij 3-3 in de tweede set ging hij naar de grond. Vaak leunde hij op zijn racket en andere keren leek hij de kramp uit zijn benen te strekken. Op zijn spel leek het, op een paar dubbele fouten na, geen invloed te hebben.

Toch had Medvedev genoeg kansen om de tweede set aan het einde naar zich toe te trekken. Toen het hem in de tiebreak (7-5) niet lukte, was de partij zo goed als gespeeld.

Nummer één

Djokovic is dus 24-voudig grandslamwinnaar, maar ook wordt hij maandag wakker als de nieuwe nummer één van de wereld. Aan zijn winst in de eerste ronde had de Serviёr genoeg om de koppositie op Alcaraz te veroveren. Het is dit jaar stuivertje wisselen tussen de twee.

Met zijn staat van dienst moet Djokovic met een zaklamp zoeken naar nieuwe doelen. Eentje ligt niettemin voor de hand: volgend jaar speelt hij voor grandslam nummer 25, een aantal waarmee hij alleen recordhouder zal zijn. De missie begint in januari bij de Australian Open in Melbourne.