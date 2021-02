Djokovic is blij met de Australian Open. ‘We kunnen er maar beter zoveel mogelijk plezier aan beleven’

Rafael Nadal Beeld AFP

Novak Djokovic heeft een advies aan alle tennisliefhebbers nu het eerste grandslamtoernooi van het seizoen echt gespeeld gaat worden: geniet ervan zolang het kan. Want waar de Australian Open maandag begint met zowaar 30 duizend toeschouwers per dag op de tribunes, is het volgens de nummer een nog maar de vraag of er straks in Europa en de Verenigde Staten op dezelfde manier getennist kan worden als de komende twee weken in Melbourne. Vandaar: ‘We kunnen er maar beter zoveel mogelijk plezier aan beleven.’

De onzekerheid over wat de pandemiebestrijding na de Australian Open voor het toptennis gaat betekenen, geeft het toernooi extra gewicht. Vooral als de recordjacht van enkele topspelers wordt doorkruist als het in 2021 bij één grandslamtoernooi blijft.

Rafael Nadal

Bij elke grandslam waaraan Rafael Nadal (34) en Roger Federer (39) nog mee zullen doen, draait het erom wie de meeste single-titels bij de mannen wint. De Zwitser is er in Australië niet bij, Nadal wel, zij het dat de Spanjaard al vijftien dagen klachten in de onderrug meldt. De weg naar de finale op zondag 21 februari – tenzij nieuwe coronabesmettingen de organisatie nopen tot een wijziging van het speelschema – is lang voor Nadal, maar mocht hij die winnen, dan is hij de man met de meeste grandslamoverwinningen aller tijden.

Nu delen hij en Federer die eer met ieder twintig titels, gevolgd door Djokovic met 17. Nadal zou op die 21ste februari nog iets anders presteren wat Federer niet is gelukt: alle vier de grandslams twee keer winnen. Alleen de Australiërs Roy Emerson en Rod Laver kregen dat voor elkaar, zij het voor het ‘open tijdperk’, toen op de grandslams (tot 1968) alleen amateurs mochten spelen.

Novak Djokovic Beeld EPA

Novak Djokovic

Ook de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic (33) zou wat records kunnen bijschrijven als hij de Australian Open wint. Het zou zijn derde titel op rij in Melbourne betekenen en zijn negende daar in totaal. Federer komt daar nog het dichtste bij met zes. De Zwitser won ook acht keer Wimbledon en deelt daarmee met Djokovic nu de tweede plek in de ranglijst van meeste overwinningen van één van de vier grandslamtoernooien.

Onverbiddelijke koploper op die lijst is Nadal, wiens naam liefst dertien keer is gegraveerd in de sokkel van de Coupe des Mousquetaires, de beker voor de winnaar van Roland Garros. Djokovic speelt op de eerste toernooidag tegen de Fransman Jeremy Chardy, nummer 66 van de wereld. In al hun dertien eerdere ontmoetingen wist Chardy geen enkele set te winnen.

Serena Williams. Beeld REUTERS

Serena Williams

Net als voor Nadal is voor de als tiende geplaatste Serena Williams de Australian Open een kans om tennisgeschiedenis te schrijven. De 39-jarige Amerikaanse zou bij winst op 24 grandslamtitels in het enkelspel komen, evenveel als de Australische Margaret Court, die haar glorietijd voor het open tijdperk kende. ‘Het houdt me zeker bezig, die 24ste’, zei Williams zondag.

Maar evenals Nadal kampte ook de rechtshandige Williams in de voorbereiding met pijntjes. Haar rechterschouder speelde haar parten, waardoor ze zich uit voorzorg terugtrok uit een voorbereidend toernooi vorige week. Daar staat tegenover dat Williams zelden speelt in de week voor een grandslam. De schouder wordt flink behandeld, zei Williams en ‘ik heb veel vertrouwen in de komende twee weken’.

Ashleigh Barty Beeld EPA

Ashleigh Barty

Het terugtrekken van Williams betekende een kleine tegenvaller voor de tennisliefhebbers, want daarmee werd hen een treffen met de 24-jarige Australische Ashleigh Barty door de neus geboord. Barty won zondag een van de drie voorbereidende toernooien voor de vrouwen en is net als vorig jaar als eerste geplaatst op de Australian Open. Maar tot vorige week had ze bijna een jaar lang niet gespeeld. Dat ze al sinds september 2019 de vrouwenranglijst aanvoert, is omdat de punten die ze in 2019 behaalde zijn blijven staan, gedurende het door corona overhoop gehaalde tennisjaar 2020. Grote vraag is daarom of de plaatsingslijst die de Australian Open bij de loting heeft gehanteerd, de juiste krachtsverhoudingen weergeeft.

Nederlanders

De meest opvallende Nederlandse deelnemer aan de Australian Open is de 31-jarige dubbelspeler Wesley Koolhof. Op de dubbelranglijst staat hij op plek 5, maar de toppositie van beste dubbelspeler is zijn grote doel dit jaar. ‘Daarvoor moet ik grandslams zoals deze winnen’, stelde Koolhof nuchter. Dat moet gebeuren met een nieuwe tennispartner, de 38-jarige Pool Lukasz Kubot. Hij en Koolhof werden in een voorbereidend toernooi in Melbourne in de kwartfinale uitgeschakeld. Dat toernooi werd gewonnen door de man met wie Koolhof vorig jaar succesvol was, de Kroaat Nikola Mektic.

In het enkelspel is Arantxa Rus (nummer 74 van de wereld) de enige Nederlandse vrouw. Voor de van een operatie herstellende nummer 10, Kiki Bertens, komt de Australian Open te vroeg. Botic van de Zandschulp (nummer 159) en Robin Haase (198) spelen dinsdag hun eerste wedstrijden bij de mannen. Haase’s deelname werd mogelijk na de afzegging van de Fransman Richard Gasquet.