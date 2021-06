Djokovic heeft handen vol aan Italiaans talent Musetti, maar wint wel

Lorenzo Musetti retourneert de bal in zijn partij tegen Novak Djokovic. Het Italiaanse talent zou een 2-0-voorsprong verspelen. Beeld AFP

Lorenzo Musetti noemt zichzelf de toekomst van het tennis. Maar verblind door het fraaie vooruitzicht werd het 19-jarige Italiaanse talent in de vierde ronde op Roland Garros ingehaald door het heden. Na een 2-0- voorsprong in sets zette de vijftien jaar oudere Novak Djokovic de grandslamdebutant terug op aarde. Gedesillusioneerd gaf hij op in de vijfde set: 6-7 (7), 6-7 (2), 6-1, 6-0, 4-0.

Voor Djokovic was het de vijfde keer in zijn carrière dat hij een 2-0-achterstand in sets wegwerkte. De nummer één van de wereld oogde lange tijd onwennig op Court Philippe Chatrier. Alsof hij met de handrem erop de ballen retourneerde. Pas nadat de 34-jarige Serviër aan het begin van de derde set de kleedkamer had opgezocht, herpakte hij zich.

Ruim twee uur en een kwartier vocht Djokovic tegen de tijd die nog moet komen. Om daarna in iets meer dan zestig minuten aan de nummer 76 van de wereldranglijst te laten zien welke weg hij nog heeft af te leggen. Plots stond Musetti met een lege tank op het gravel van Parijs, nadat hij de twee sets ervoor misschien wel zijn beste tennis in zijn nog prille loopbaan had laten zien.

Applaus

Samen met het publiek applaudisseerde Djokovic toen Musetti na ruim 3,5 uur met de tennistas om zijn schouder en het hoofd gebogen teleurgesteld de baan verliet. Een illusie armer, maar een ervaring rijker. ‘Zelfs als ik met twee sets achter sta, weet ik dat ik met mijn fysiek en ervaring de partij kan omdraaien’, zei Djokovic.

Even leek het alsof Djokovic en Musetti bij het betreden van de gerenoveerde tennisarena in een tijdmachine waren gestapt. Onbevangen bepaalde Musetti het ritme van de partij, terwijl de verliezend finalist van vorig jaar verkrampt te werk ging, alsof hij de debutant op een grandslamtoernooi was. In werkelijkheid jaagt de winnaar van 2016 in Parijs op zijn negentiende grandslamtitel.

Haast eindeloos stuiterde Djokovic met de bal voor hij opsloeg, al bleef hij binnen de perken van de zogenaamde shot clock. Spelers krijgen niet meer dan 25 seconden de tijd tussen twee punten. Het hielp hem nauwelijks in zijn ritme te komen. In de eerste twee sets produceerde hij 35 onnodige fouten.

Technisch volmaakt

Musetti dicteerde het spel. Met zijn technisch volmaakte enkelhandige backhand stuurde hij de beste tennisser van dit moment de hoeken in. Djokovic verdedigde terwijl de Italiaanse tiener onverschrokken ten aanval trok. Fraai was de achterwaartse backhand waarmee hij de winnaar van de Australian Open aan het begin van de tweede set verraste.

Nog nooit verloor Musetti een tiebreak. En ook de negende en tiende beslissende game op 6-6 in de eerste en tweede set wist de Italiaan naar zich toe te trekken. In de tweede tiebreak liet Djokovic bij een 2-0-achterstand de bal nonchalant lopen in de overtuiging dat die uit zou gaan. De bal viel op de lijn.

Samen met zijn even oude landgenoot Jannik Sinner, die later op de dag van Rafael Nadal verloor, had Musetti zich in de eerste week ontpopt tot de blikvanger in Parijs. Het was voor het eerst in vijftien jaar dat twee tieners de vierde ronde op het meest prestigieuze graveltoernooi bereikten. In 2006 schaarde de jonge Djokovic en Gael Monfils zich bij de laatste zestien.

Djokovic verloor een keer eerder van een speler die lager op de wereldranglijst stond dan Musetti. In 2017 liep hij zich in de tweede ronde van de Australian Open verrassen door Denis Istomin, de Oezbeekse mondiale nummer 117 van dat moment. Zover liet de mentaal ijzersterke Serviër het nu niet komen.

Van roze wolk

Musetti kreeg het in de derde set steeds lastiger, terwijl Djokovic snel ontdooide. Hij brak de Italiaan direct en knokte zich terug in de wedstrijd. Het was het begin van de totale ineenstorting van Musetti. Twee sets had hij zich op een roze wolk gewaand, met de ontnuchterende val als gevolg.

Djokovic won 28 van de 30 punten vanaf de 3-1 in de derde set tot de 4-0- voorsprong in games in de vierde set. Musetti wist in de vierde set maar vier punten te pakken, als bewijs van het ongekende verval. Met een pijnlijke lies gaf hij bij een 4-0-achterstand in de vijfde set op.

Djokovic neemt het in de kwartfinale op tegen Musetti’s landgenoot Matteo Berrettini. De Italiaanse nummer acht van de wereld kreeg een vrije doortocht naar de laatste acht, omdat de van een blessure teruggekeerde Roger Federer zich zondag uit voorzorg terugtrok.