Djokovic door naar finale Wimbledon na schitterend gevecht tegen Nadal

De schitterende rivaliteit tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal bereikte een nieuw hoogtepunt op Wimbledon. Als Michelinsterren konden worden uitgereikt voor een tennispartij kreeg het monumentale gevecht tussen Djokovic en Nadal in de halve finales de maximale drie. De 31-jarige Serviër markeerde zijn metamorfose met een vijfsetter (6-3, 4-6, 7-6, 3-6, 10-8) van ongekend niveau. Djokovic speelt zondag in de finale tegen Kevin Anderson, die tegen John Isner 102 games nodig had om de eindstrijd te bereiken.

Door de doldwaze vijfde set tussen Anderson en Isner (26-24) konden Djokovic en Nadal pas vrijdagavond onder een gesloten dak beginnen aan hun halve finale. Na drie sets begon Djokovic met een 2-1 voorsprong aan deel 2, Nadal zal nog eens terugdenken aan zijn twee gemiste setpoints in de fenomenale tiebreak van set 3. Djokovic redde zich met 11-9, waarna de partij vanwege de huisregels op Wimbledon om 23 uur lokale tijd werd gestaakt.

Een garantie voor een voorspoedig vervolg bleek het allerminst voor Djokovic. Om dezelfde omstandigheden te creëren voor beide spelers werd het Centre Court van Wimbledon wederom in een sporthal veranderd. Het dak bleef dicht, al werden Nadal en Djokovic indirect ook de hitte beschermd. Alsof een computergame werd aangezet dansten de superatleten meteen weer over de baan.

Het was alweer hun 52ste ontmoeting, zo vaak troffen twee proftennissers elkaar nog nooit. Na zijn briljante ontsnapping in de vijfde set leidt Djokovic met 27-25 en heeft hij uitzicht op zijn vierde Wimbledontitel. Voor Nadal was het alweer acht jaar geleden dat hij zijn befaamde ‘dubbel’ met grandslamtitels op Roland Garros en Wimbledon behaalde. Het warme weer in Londen maakte de banen droger en harder, ideaal voor de zware spin van Nadal.

Djokovic leek bij de indoorpartij in het voordeel. Nadal was er niet blij mee, maar wenste de omstandigheden niet als een excuus aan te voeren. Tegen hem moet je immers het punt drie keer maken. In rally’s van grote schoonheid etaleerden beide spelers hun uitzonderlijke kwaliteiten.

Djokovic was op Roland Garros nog ten einde raad, toen hij door de Italiaan Cecchinato werd uitgeschakeld. Hij had zich zijn comeback anders voorgesteld, na een chronische elleboogkwetsuur en een operatie na de Australian Open. Maandenlang was Djokovic een karikatuur van zichzelf, op Wimbledon zien we Novak 2.0.

Hij heeft zijn servicebeweging moet aanpassen om de elleboog te ontlasten en de tweede opslag blijft kwetsbaar. Maar Djokovic heeft het vertrouwen in zijn lichaam hervonden, niemand kan zo ‘keepen’ op de baseline als hij. Toch moest hij het befaamde aura van Nadal zien te kraken, want de 32-jarige Spanjaard illustreerde opnieuw dat hij als geen ander de hele baan weet te bestrijken.

Nadal won de vierde set relatief eenvoudig, waarna de vijfde reeks een sensationele thriller werd. In een moordend tempo bleef Nadal jagen met zijn forehand, terwijl de mokerslagen met de backhand wederom zijn geheime wapen was. Op 3-3 overleefde hij een breakpoint, waarna Djokovic in zijn opslagbeurten twee keer moest terugvechten vanaf 15-40. Zo kwam hij op 5-4, op 7-7 kon Nadal niet doordrukken na drie breekpunten.

In grootse stijl pareerde Nadal het eerste matchpoint voor Djokovic, met een dropshot dat het champagnetennis illustreerde. Ook nu gaf ‘Djoker ‘geen krimp. Hij had zich lange tijd niet welkom gevoeld op Wimbledon en klaagde over de programmering. Djokovic was zelfs buiten de toptwintig gevallen en werd op Wimbledon als twaalfde geplaatst. Geen topnotering en dus stond hij minder vaak op de grote banen dan gewenst.

Zaterdag zweepte Djokovic het publiek op na een sublieme forehandpassing. Hij bleef geduldig wachten op zijn kansen. Je hoorde Nadal grommen, kreunen als een gewond dier, het beest bloedde hevig en viel op 9-8. ‘We haalden allebei een hoog niveau, het was een mooie show voor de fans’, zei Nadal, die al verzekerd was van de eerste plaats op de wereldranglijst.

Een mooie show was het zeker, de onweerstaande bokspartij tussen Nadal en Djokovic voelde reeds als een finale. Toch moet Djokovic zich nog één keer oprichten tegen Anderson, die tegen Federer en Isner al overwerk moest verrichten. ‘Ik hoop dat we allebei in staat zijn om te spelen’, zei Djokovic, lachend. ‘Anderson had een dag vrij en dat scheelt.’

Maar Djokovic is op Wimbledon de drager van drie Michelinsterren, daar past zeker een dertiende grandslamtitel bij.