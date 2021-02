Djokovic door naar finale Australian Open

Novak Djokovic uit zijn vreugde na de overwinning, waarmee hij zich plaatste zich voor de finale van de Australian Open. De Serviër won het toernooi al acht keer eerder. Beeld EPA

De onervaren Karatsev kon in de beginfase goed meekomen met Djokovic, die na een break halverwege de eerste set toch uitliep naar 6-3 5-1. Karatsev kwam in de tweede set terug tot 5-4 en kreeg zelfs twee breakpoints om langszij te komen. Dat voorkwam Djokovic met sterke services.

In de derde set wist Karatsev een vroege break nog ongedaan te maken, maar de laatste vier games gingen toch in rap tempo naar de titelhouder, die het afmaakte met een ace.

‘Dit was met afstand mijn beste wedstrijd van het toernooi. Ik speelde helemaal zonder pijn en bewoog goed. Alles ging perfect’, zei Djokovic, die in de derde ronde een buikblessure opliep en tegen de Amerikaan Taylor Fritz ontsnapte aan uitschakeling. Door de blessure miste hij een aantal trainingen, bekende Djokovic. ‘In aanloop naar de finale ga ik wel trainen, ik heb nu twee dagen vrij.’

Met Djokovic’ zege komt een einde aan de fenomenale reeks overwinningen van Karatsev in Melbourne. De Russische tennisser was de eerste speler in het proftijdperk die als debutant de halve finale van een grandslamtoernooi haalde. Hij schiet van de 114de plaats op de wereldranglijst naar de top-50.