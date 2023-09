Djokovic blijft onverstoorbaar tegen soms onbesuisde Shelton en is eerste finalist US Open

Novak Djokovic Beeld AP

Voor de jonge Shelton (20) is het een leerjaar, verklaarde zijn coach en vader Bryan Shelton eerder in de week. In de halve finale van de US Open bleek Djokovic een strenge docent met ongetwijfeld waardevolle lessen. De ervaring van de Serviër won het van de onbevangen jeugdigheid van Shelton.

Het is tot dusver een succesvolle terugkeer van Djokovic in New York, waar hij vorig jaar verstek moest laten gaan wegens zijn weigering om zich in te enten tegen corona. De 23-voudige grandslamwinnaar kwam daardoor de VS niet in. Bij zijn terugkeer werd hij warm onthaald door het Amerikaanse publiek, voor wie hij na zijn gewonnen kwartfinale spontaan een nummer van rapformatie Beastie Boys inzette.

Shelton, bezig aan zijn eerste volledige jaar op de ATP-tour, had nog nooit tegen de 36-jarige Djokovic gespeeld. De Amerikaan wist daardoor niet wat hij kon verwachten en toonde vooraf geen vrees. ‘Zenuwachtig?’, werd hem in de catacomben gevraagd. ‘Nee, hoor’, zei Shelton met een koptelefoon over zijn capuchon. Maar de flair en agressie van de man uit Florida grensde tegen Djokovic zo nu en dan aan het onbesuisde.

Onverstoorbaar

Djokovic, die maandag weer de nummer één van de wereld zal zijn, zette daar zijn kenmerkende onverstoorbare en precieze spel tegenover. Ook fysiek kon de topfitte dertiger zich meten met Shelton. Alleen in de derde set (7-6), waarin Djokovic een setpunt tegen moest wegwerken, stribbelde de talentvolle linkshandige nog even flink tegen.

Een van de lessen van meester Djokovic: wees geduldig. Pupil Shelton ging nog te vaak voor de spectaculaire winner, waarbij de ballen in het net of soms meters achter de achterlijn landden. Shelton neemt bewust veel risico - een van zijn games trok hij met een tweede service van 230 kilometer per uur over de streep - waar Djokovic dat vooral probeert uit te sluiten.

Onder het gesloten dak van het immense Arthur Ashe Stadium stond het Amerikaanse publiek aanvankelijk hoorbaar voor een dilemma: natuurlijke hoopte het op succes voor de charismatische Shelton, maar anderzijds lonkte een mogelijke droomfinale tussen Djokovic en Carlos Alcaraz, de Spanjaard van wie hij de koppositie van de ATP-ranking na het toernooi overneemt.

Overwinningsgebaar

Maar naarmate de partij vorderde, groeide het patriottisme bij het thuispubliek. Dat Djokovic na het laatste punt het overwinningsgebaar van Shelton kopieerde, het ophangen van een denkbeeldige telefoon, werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.

In de finale wacht Djokovic mogelijk weer een 20-jarige tegenstander, maar Alcaraz beschikt over bakken meer ervaring dan Shelton. Het Spaanse wonderkind versloeg ‘Djoker’ eerder deze zomer in een zinderende finale van Wimbledon, maar verloor daarna een net zo fascinerende, slopende ontmoeting in een snikheet Cincinnati. ‘Laten we dit over een paar weken weer doen’, sprak Djokovic toen. ‘Voor het publiek zou het leuk zijn’, zei hij, ‘maar voor mij wat minder’.

Voor een nieuwe ontmoeting moet Alcaraz nog wel afrekenen met de Russische Daniil Medvedev, de nummer drie van de wereld die in New York in goede vorm verkeert. In de tweede halve finale, die vrijdagnacht wordt gespeeld, staan de laatste twee US Open-winnaars op de baan. Medvedev won in 2021 van Djokovic, vorig jaar was Alcaraz de beste bij afwezigheid van de Serviër.

Met winst in de finale zal Djokovic opnieuw geschiedenis schrijven. Bij de mannen heeft hij al de meeste grandslams op zijn naam staan, maar bij het winnen van zijn vierde US Open komt hij op gelijke hoogte met de Australische Margaret Court. De recordhoudster speelde in de jaren zestig en zeventig 24 grandslamtitels bij elkaar.