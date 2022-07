Djokovic blijft de rust zelve, tot frustratie van Kyrgios, en pakt zijn zevende Wimbledon-titel

Novak Djokovic laat in de finale tennis even op ballet lijken. Beeld AP

Het beeld was even treffend als veelzeggend. Terwijl Nick Kyrgios op zijn stoel tekeerging richting zijn spelersbox, keek Novak Djokovic twee meter verderop vanuit zijn stoel stoïcijns voor zich uit. Alleen de umpire scheidde de tennissers, toch lagen de werelden van beide spelers verder uit elkaar dan ooit.

Met de zege van Djokovic op Kyrgios won onverstoorbaarheid het van rusteloosheid. Na exact drie uur tennissen veroverde de 35-jarige Serviër zijn zevende titel op Wimbledon. Hij won in vier sets van de flamboyante en onvoorspelbare Australiër: 4-6, 6-3, 6-4, 7-6.

Djokovic pakte zijn 21ste grandslamtitel. Hij heeft er nu één meer dan Roger Federer en één minder dan Rafael Nadal, de recordhouder. Djokovic liet al vaker weten dat hij de tennisser wil worden met de meeste grandslamtitels ooit. ‘Dit is geweldig’, zei de kersverse kampioen nadat hij de beker in ontvangst had genomen.

Voor Djokovic is het hoogstwaarschijnlijk zijn enige grandslamtitel dit jaar. Hij weigert zich te laten vaccineren. Daardoor miste hij al de Australian Open en dreigt om dezelfde reden ook de US Open aan zich voorbij te moeten laten gaan. Op Roland Garros, waar hij wel welkom was, werd hij in de kwartfinale door Nadal uitgeschakeld. ‘Het is een vervelend en zwaar jaar voor hem’, zei zijn coach Goran Ivanisevic.

Gekwelde nar

Op een broeierig Centre Court bewees de onverzadigbare Serviër opnieuw waarom hij tot de beste tennissers aller tijden behoort. In een hoogstaande finale moest hij zien af te rekenen met een eeuwig supertalent: een schitterende artiest en gekwelde nar ineen. Hij liet zich niet van zijn stuk brengen.

Djokovic tegen Kyrgios was niet alleen een contrast in speelstijlen, het was bovenal een botsing van twee werelden. Tegenover de beroepsernst van Djokovic stond in de persoon van Kyrgios de speelse variant van de tennissport. De finale was een paar games onderweg, toen de 27-jarige Australiër al een onderhandse service had gespeeld en de bal nonchalant tussen zijn benen door had geslagen.

Zowel Djokovic als Kyrgios werd op jonge leeftijd een grootse toekomst voorspeld. Toch liep het pad van beide spelers alles behalve parallel. Terwijl Djokovic maniakaal op zoek ging naar succes, had Kyrgios moeite met de wetten van de topsport. Vaker ging het over zijn gedrag dan over zijn prestaties, terwijl kenners in hem een grandslamkampioen zagen.

Depressiviteit

‘Ik had niet verwacht dat ik deze kans nog zou krijgen’, zei Kyrgios in aanloop naar zijn eerste grandslamfinale. Daarmee refereerde hij aan de jaren waarin hij kampte met eenzaamheid en depressiviteit, drank en drugs gebruikte en dacht aan zelfmoord. Hij was nooit verder gekomen dan de kwartfinale op Wimbledon. ‘Eindelijk heb ik het gevoel dat alles op zijn plek valt.’

Twee dagen voor de finale bekende hij dat hij slechts een uur had geslapen, zo nerveus als hij was voor de grootste wedstrijd uit zijn carrière. Maar in de eerste set was van zenuwen niets te merken bij Kyrgios. De Australiër serveerde subliem – hij verloor maar vijf punten in al zijn servicegames – en trok de eerste set knap naar zich toe.

Djokovic in extase na zijn zege. Beeld AFP

Als wel vaker had Djokovic even nodig om het spel van zijn tegenstander te doorgronden. In de twee voorgaande ontmoetingen in 2017 had hij verloren van Kyrgios, maar op centre court liet de Serviër zien waarom hij op die baan al vijf jaar niet heeft verloren. ‘Ook al win je de eerste set in een best-of-five van hem, dan nog heb je het gevoel dat je de Mount Everest moet beklimmen’, zei Kyrgios.

Plots wist Djokovic de snoeiharde services van de Australiër – soms boven de 215 kilometer per uur – terug te brengen. Niet voor niks staat hij bekend als de beste retourneerder van iedereen. Het was fascinerend om te zien hoe hij met zijn racket achter elke bal kwam, alsof zijn armen een meter langer waren geworden.

Nick Kyrgios raakt tijdens de partij steeds meer gefrustreerd. Beeld ANP

Kyrgios gaf zijn duistere kant vrij baan toen hij voelde dat hij in de rally’s zijn meerdere moest erkennen in Djokovic. Hij eiste dat de umpire een vrouw uit het publiek zou laten verwijderen, omdat zij hem afleidde. ‘Ik weet wie het is. Het is de vrouw die eruit ziet alsof ze 700 glazen alcohol op heeft.’

En tussen de games door was zijn geschreeuw en getier richting zijn eigen spelersbox tot in de nok van het centre court te horen. ‘Waarom moedigen jullie mij niet aan als ik met 40-0 of 40-15 voor sta? Zeg dan iets.’

Djokovic moet diep van binnen hebben genoten, toen hij het vanaf zijn stoel onbewogen gadesloeg. Het was hem weer gelukt om zijn tegenstander met zijn haast foutloze spel tot wanhoop te drijven. ‘Ik moet bekennen dat hij een soort God is’, zei Kyrgios na afloop. Op de vraag of zijn eerste grandslamfinale hem hongerig had gemaakt naar meer, was hij duidelijk. ‘Nee, ik ben helemaal uitgeput.’

Djokovic had toen al gewoontegetrouw een paar grassprieten opgegeten. ‘Elke titel die ik hier pak, voelt betekenisvoller en specialer.’