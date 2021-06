Djokovic bezorgt Nadal derde nederlaag ooit op Roland Garros

Novak Djokovic na zijn overwinning op Rafael Nadal. Beeld AP

De partij duurde 4 uur en 11 minuten. De laatste bal werd om 23.20 uur geslagen. Vanaf 23.00 uur is er een avondklok van kracht in Parijs, maar de toeschouwers krijgen na de derde set te horen dat ze het duel toch mochten afkijken.

Nadal verloor alleen in 2009 en 2015 een wedstrijd op Roland Garros. Twaalf jaar geleden werd hij door de Zweed Robin Söderling voor het eerst verslagen in Parijs en in 2015 was Djokovic ook te sterk voor hem.

Djokovic neemt het zondag in de finale op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag in vijf sets te sterk was voor Alexander Zverev uit Duitsland.

Djokovic is één zege verwijderd van zijn negentiende grandslamtitel, Nadal en Federer hebben beiden twintig keer een grand slam gewonnen.