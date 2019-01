Dit zijn antwoorden van de Volkskrant-voetbalquiz

De redactie betrapte zich, opmerkzaam gemaakt door een paar deelnemers, op een foutje. Het cumulatieve aantal interlands van Sherida Spitse, Loes Geurts en Lieke Martens is 373, niet 374. Maar de andere mogelijke antwoorden lagen verder af van de 373, zodat we alle keren dat 374 is ingevuld als goed telden.

Het rijtje met goede antwoorden was: 1. B, 2. C, 3. B, 4. C, 5. A, 6. B, 7. A, 8. B, 9. C, 10. C, 11. B, 12. A, 13. C, 14. B, 15. B, 16. C, 17. A, 18. B, 19. C, 20. C, 21. C, 22. A, 23. B, 24. B, 25. A, 26. C, 27. A, 28. C, 29. B, 30. A.

De winnaars zijn: Joris Commandeur, Kees Wesselink, Ties de Veen, Ed Kloet, Michel Doodeman, Martine Deken, Tom van Ooijen, Richard Krikke, Sjoerd Hagedoorn, Bart Zwerver, Johan Bonsink, Gerry van den Broek, Femke Keizer, Hans Maassen, Kees van Gent, Tijmen Wierema, Max Flam, Roel Tonnaer, Wim Ebing en Marjon van der Klok.

Als de winnaars hun postadres sturen naar s.deboer@volkskrant.nl, ontvangen zij een boek. De hoofdprijs, het boek over Sjaak Swart, is gewonnen door Johan Bonsink. De andere beschikbare boeken zijn: de Val van Oranje van Pieter Zwart (drie exemplaren), Kieft, de Terugkeer, van Michel van Egmond (drie), Buitenkant Links, de visie van Willem van Hanegem, geschreven door Frans van den Nieuwenhof (drie) en het Amsterdam van Johan Cruijff, door Sytze de Boer (tien exemplaren).