Dit zijn antwoorden van de Volkskrant-voetbalquiz

Spaans is vol zelfvertrouwen in zijn kerstkaart: 'Ik vermoed dat alle antwoorden juist zijn, maar dat zien we de 13e wel.' Spaans heeft gelijk. Hij bleef foutloos, en hij behoort ook nog tot de winnaars. Voor wie de antwoorden nog wil nakijken. De juiste reeks was: 1. A, 2. B, 3. B, 4. A, 5. B, 6. A, 7. B, 8. B, 9. A, 10. A, 11. B, 12. C, 13. A, 14. C, 15. A, 16. A, 17. B, 18. B, 19. A, 20. C, 21. C, 22. C, 23. A, 24. B, 25. B, 26. C, 27. A, 28. C, 29. B.



Liefst 116 deelnemers maakten geen fout. Er waren 24 boeken te winnen, met Sportret van fotograaf Klaas Jan van der Weij als hoofdprijs. 22 Winnaars zijn per mail op de hoogte gebracht. De andere twee met een prijs zijn dus Arnold Spaans en Marjan van de Klok uit Groningen, die heel graag het boek over Johan Neeskens wil winnen ('Op mijn meisjesslaapkamer hing zijn foto boven mijn bed!'). De 22 voetbalkenners zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht. Alle winnaars krijgen binnenkort een boek.