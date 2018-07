Dit WK is frisse lucht voor de Russen

De wietdampen stijgen op van het Rode Plein. Het is midden in de nacht en op de kasseien liggen Russen trekjes te nemen. Om hen heen doen landgenoten pogingen Latijns-Amerikaans dansen. Iemand in een konijnenpak klokt een fles champagne leeg voor het mausoleum met daarin het gebalsemde lichaam van Lenin. In het oog van Stalins graf doet een jongen met een roze pruik een handstand en lurkt ondersteboven aan een wijnfles, wat mislukt. In de fontein van de presidentiële staf zwemmen mensen. Er is ook een man met een levende valk.

Allemaal schreeuwen ze mee met de massa. ‘Ro-si-ja! Ro-si-ja!’ En soms doen ze even ‘heeuuu’ en ‘lalalala’.

Voor voetbalsupporters uit andere landen is dit misschien geen afwijkend gedrag na een historische overwinning. Maar in Rusland is dit niet normaal.

Rusland is geen land met een carnavalstraditie. In het openbaar emotie tonen is opmerkelijk. En de regels over wat wel en niet mag op straat zijn streng vergeleken met Nederland.

Drugs zijn natuurlijk helemaal uit den boze. Een Russische vriend van me moest laatst zijn rijbewijs inleveren omdat hij ruim een maand voor de verkeerscontrole een jointje gerookt had in het buitenland. Om zijn rijbewijs terug te krijgen moet hij maandelijks naar een laboratorium om bloedtesten te laten afnemen, twee jaar lang. Laat maar zitten, dat rijbewijs, zegt hij.

Maar nu laten de autoriteiten de teugels vieren. Op het Loebjanka Plein, berucht vanwege het hoofdkwartier van geheime dienst FSB, rijden mensen niet in auto’s, maar op auto’s. In bikini’s, berenpakken, zonder kleren. Zelfs de over het algemeen zo koele bestuurders van zwarte militaire terreinwagens ook wel de ‘FSB-auto’ genoemd door Moskovieten komen nu over als gezellige gasten. Uit de boxen dreunt hiphop en dance. Iedereen toetert, iedereen overtreedt de verkeersregels.

Het rode plein Foto BELGA

‘Dit WK is frisse lucht voor ons’, zegt de schorre Roman, een jongen in gewone kleren, maar net zo euforisch als de rest. ‘We zitten in moeilijke tijden hier. Slechte economie, sancties, oorlogen.’ De slechte economie zet Russen onder druk, zegt hij. En meningsverschillen over politiek versterken die spanningen. ‘Nu kunnen we eindelijk met zijn allen helemaal losgaan.’

Dit is het grootste Russische volksfeest in mensenheugenis en de agenten knijpen een oogje toe. Sommigen feesten zelf mee en omhelzen fans. Want ze zijn zelf ook fan. Wel halen ze ver na middernacht een liggende vrouw van een motorkap op het Loebjanka Plein. ‘Niet doen als de auto rijdt’, zegt de agent. ‘Het is druk hier.’

De wilde tijden duren in elk geval tot zaterdag, als Rusland tegen Kroatië speelt om een plek in de halve finale. ‘Ik was voor het toernooi pessimistisch, maar ik denk dat we kans maken’, zegt Roman. Al verliezen ze: voor de Russen is het WK al gewonnen.