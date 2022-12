Dit was het sportjaar 2022: van de historische wereldtitel van Messi tot de tranen van Jorien ter Mors

Lionel Messi met de wereldbeker. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Eindelijk, de bekroning voor Messi

Vijftien of zestien keer raakt Lionel Messi de bal – het gaat soms zo snel, het is bijna niet te tellen – vanaf de middenlijn. Hij is op de rechterflank begonnen. Hij dribbelt. Met links, soms even met rechts. Je vraagt je af waarom Josko Gvardiol, een van de beste verdedigers van het WK, geen sliding maakt, maar hij komt niet goed bij dat behendige mannetje. Ja, hij kan hem bruut overhoop schoppen, maar dat doet hij niet. Het is ook niet nodig, denkt de Kroaat, want de weg naar het doel is lang. Onderweg zijn er genoeg kansen om de bal te ontfutselen.

Maar even later, nadat Messi onderweg kundig om de as wegdraait en doodleuk de andere kant op dribbelt, is het te laat. De Argentijn trekt het strafschopgebied in, zoekt de achterlijn en legt terug op Julian Alvarez, met rechts deze keer: 3-0, halve finale beslist.

Ja, ook Lionel Messi deed in de kwartfinale van het WK in Qatar tegen Nederland vervelend, tegen Louis van Gaal en Wout Weghorst met name, maar vermoedelijk was dat ook zo omdat hij met de schrik was vrijgekomen. En laat hem ook één keer vervelend zijn.

Aan de andere kant: wat heeft deze speler me een genot geschonken, vanaf het jeugd-WK van 2005 in Nederland. Ik heb hem ook geregeld gezien in het stadion, van Emmen tot Venezuela, van Liverpool tot Rome en Rio. Hij ontwikkelde zich van hulpje van Ronaldinho tot onbetwiste aanvoerder van Barcelona en Argentinië. Tijdens vijf WK’s wedstrijdjes meegepikt van Messi, waarin hij groeide van jongen in 2006 tot soms bijna wanhopige strijder voor een laatste kans op WK-goud in Qatar. Hij was voor mij allang de beste voetballer aller tijden, al ver voor het WK.

Voor Pelé ben ik veel te jong, voor Cruijff ook in zekere zin en Maradona was helemaal niet zo vaak op televisie. Messi is een open boek als speler, als persoon juist niet. Elke week te zien, met een abonnement op een commerciële zender. Al ruim vijftien jaar zo goed dat elke vergelijking met een andere hedendaagse voetballer ongepast is. Messi is jarenlang inspiratiebron geweest, om zijn dribbels, om zijn passes die het voorstellingsvermogen te boven gaan.

Al dat talent kwam samen in Doha, tijdens het omstreden WK van Qatar, toen hij het beste individu was in het beste team, toen hij de anderen droeg en de anderen hem. Heel even dacht ik dat ik ging huilen, toen hij het podium betrad. Maar het stuk over de finale moest af.

Willem Vissers

Carlsen (l) schudt de hand van de veelbesproken Niemann.

En dan bevriest Carlsen op het scherm van de laptop

Met een kop koffie in de hand slenter ik op de avond van 19 september naar mijn werkkamer, een tikje lusteloos – heel meeslepend kan het online volgen van een schaakpartij toch niet zijn? Nooit eerder tuurde ik naar een computerscherm gevuld door 64 velden met traag verspringende stukken en vensters met gezichten van spelers en analisten in het oog van webcams. Dat mij de finesses van het Grünfeld-Indisch of koningsfianchetto ontgaan, helpt ook al niet.

Maar de plicht roept. In de Julius Baer Generation Cup staat een treffen tussen wereldkampioen Magnus Carlsen en de jonge Amerikaan Hans Niemann op het het programma en dat is een beladen confrontatie. De Noor had enkele weken eerder zijn tegenstander impliciet van vals spel beschuldigd nadat hij, spelend met wit, een partij tegen hem in de Sinquefield Cup in Saint Louis had verloren. Hij verliet het toernooi en plaatste een video op Twitter met de Portugese voetbaltrainer José Mourinho. Die zegt daarin dat hij in grote problemen komt als hij praat. Met die voorgeschiedenis kan het in een nieuwe ontmoeting, dit keer online, tussen beide schakers weleens gaan knetteren.

Niemann verschijnt als eerste voor de webcam, dicht bij de lens. Hij knaagt op een stukje kauwgum, met zijn linkerhand ondersteunt hij het hoofd. Carlsen komt iets later in beeld. De wereldkampioen neemt een slok uit een fles water en strijkt door zijn haar. De presentatoren wrijven in hun handen. Zal de bonje zich voortzetten? Of is Carlsen, nu met zwart, gewoon uit op revanche? Gaat Niemann bewijzen dat zijn winst geen incident was?

Het scenario dat zich vervolgens ontvouwt heeft niemand voorzien, met uitzondering dan van de Noor. Niemann plaatst als opening de pion voor zijn dame twee velden vooruit, Carlsen tilt een paard over zijn pionnen, wit schuift de pion voor de koning op gelijke hoogte met die uit de eerste zet. Dan gebeurt het: het venster met Carlsen bevriest. Verbinding verbroken. Klaar. Beeld op zwart. De partij heeft 10 seconden geduurd, de kampioen heeft één stuk verplaatst. Op het gelaat van Niemann zweemt heel kort verbazing, maar dan oogt hij bijna flegmatiek als hij zichzelf ook wegdrukt. Dan niet, joh.

Presentatoren en analisten, verspreid over tal van landen, happen naar adem. ‘Wat?’ ‘Is dit het?’ ‘OMG! OMG!’ ‘Wauw! Wauw!’ ‘Heeft Magnus Carlsen zich teruggetrokken? Carlsen heeft zich teruggetrokken!’ Stilte. ‘Heeft Carlsen zich teruggetrokken?‘ Ook als debuterend toeschouwer van het online schaken staar ik in verwarring naar het computerscherm. Huh? Wat is hier zojuist gebeurd? Dit dus: één muisklik katapulteert het schaken vanuit de kringen van liefhebbers naar de buitenwacht. Dit was een historische partij.

Rob Gollin

Rianne de Vries leidt in haar eerste ronde in de kwartfinale van de 1.500 meter in Beijing.

Ultieme beloning voor een stille kracht

Niemand in het Capital Indoor Stadium zal zich eenzamer hebben gevoeld dan Rianne de Vries op het moment dat de Nederlandse relayvrouwen olympisch goud pakten. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof zwermden als een bol oranje vreugde over het ijs. De Vries zat in haar eentje op de boarding en keek toe. Dat goud was niet voor haar.

Topsport is hard, zegt men. Dat zal best. Maar mag het ook een keertje niet zo zijn? Ik zag De Vries in Sotsji, in 2014, in een zielloze betonnen hal meetrainen met de aflossingsploeg. Ze werd door bondscoach Jeroen Otter niet ingezet dat toernooi. Vier anderen waren beter. Wekenlang was ze in het olympisch dorp, deed mee tot en met de laatste warming-up, maar verliet Rusland zonder officieel olympiër te zijn geworden.

In 2017 werd ze Europees kampioene op de 500 meter. Het was een zeldzame uitschieter, geen doorbraak. De Vries is geen winnaarstype. Misschien is ze te aardig. Ze was een stille kracht, een harde werker die zichzelf jarenlang in dienst van de ploeg stelde om telkens in de belangrijkste arena overbodig te blijken.

Bij de Spelen van Pyeongchang, in 2018, ontrolde zich namelijk hetzelfde scenario als vier jaar eerder. Weer reserve kreeg ze van Otter opnieuw geen tijd op het wedstrijdijs. Het brons dat de Nederlandse vrouwen daar als in een act van Houdini vanuit de troostfinale veroverden ging aan haar voorbij.

Dit jaar in Beijing werd het alleen nog maar wranger. Drie Spelen op rij aanwezig, nooit olympiër, geen kampioen. ‘Dat doet pijn’, zei ze later. Ik voelde met haar mee, maar er was geen tijd om erbij stil te staan. Schulting, Velzeboer, Poutsma en Van Kerkhof deden in de mixed zone hun gouden verhaal. Net als Otter, die sprak van zijn opus magnum. Dat moest in de krant.

De volgende dag verscheen in de groepsapp van de Nederlandse journalisten in Beijing de opstelling van de 1.500 meter voor vrouwen, de laatste shorttrackrace van de Winterspelen. De Vries stond tot ieders verrassing in dat lijstje.

Een paar dagen later was het zover. Ze rolde dankzij een scheidsrechtelijke beslissing op de 1.500 meter door tot de halve finale en de 16de plaats. Eindelijk mocht Rianne de Vries zich olympiër noemen. Het was de ultieme beloning voor haar jarenlange wegcijferen.

Nee, De Vries’ selectie was echt geen cadeautje zou Otter in Beijing steeds herhalen. Daar doet hij niet aan op de Spelen. Gerechtigheid was het wel, vond ik. En mooi. Ik keek met een brok in mijn keel toe op de tribune. Meedoen blijkt soms aangrijpender dan winnen.

Erik van Lakerveld

Taco van der Hoorn (l) perst alles eruit, maar het is tegen Simon Clarke niet genoeg voor de zege.

Het lukt rubrieksrenner Van der Hoorn nét niet

Op 6 juli 2022 ligt de streep voor de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk op de Avenue Michel Rondet in Wallers-Arenberg, een voormalig mijnstadje in Noord-Frankrijk. De lange straat langs twee van verre zichtbare mijnschachten gaat over in de verschrikkelijke, maar nu gesloten kasseienstrook door het Bos van Wallers.

Tussen de ingang van het bos en de finishboog staan tv-schermen onder partytenten. Eromheen drommen journalisten in witte hesjes – Sir Bradley Wiggins, Tourwinnaar van 2012, nu commentator, heeft zo’n hesje niet en is weggestuurd. We kijken naar de laatste kilometers van de controversiële etappe over elf kasseienstroken.

De rit verdeelt de Tourkaravaan, die grof geschat uit vierduizend devote liefhebbers bestaat. Een deel vreest een vroegtijdig afhaken van Tourfavorieten zoals in 2014 toen Chris Froome na een val in de ‘Roubaix’-rit opgaf. Ook vandaag mist Primoz Roglic door een nare smak misschien wel zijn laatste kans op Tourwinst.

Anderzijds willen tal van de ruim 170 renners deze klassieker winnen. Zoals de man die ik op de tv-schermen in de tenten in de kopgroep zie rijden: Taco van der Hoorn.

Sportverslaggevers houden van sport, maar behoren voor de evenwichtigheid emotionele distantie te houden tot hun onderwerp. Juichen doet een journalist maar in zijn eigen tijd – in een exploderende kroeg als Weghorst zijn tweede maakt.

Maanden voor het begin van de Tour sprak ik Van der Hoorn voor een introducerend portret. Want de ontwapenende Tourdebutant zou in een rubriek in de Volkskrant verslag gaan doen van zijn jongensdroom.

Hoe hij in de heroïsche vijfde etappe ‘een uitslag ging rijden’, het woord ‘winnen’ kwam niet over zijn lippen, had de masterstudent bewegingswetenschappen toen al helemaal in zijn hoofd.

Precies zo pakt het uit. Meteen na de start in Lille gaat Van der Hoorn er vandoor, in een door hem geëntameerde kopgroep met sterke renners. Ze blijven weg.

Ik kijk van de tv naar links, naar de finish verderop. ‘Ik hoop dat Taco daar straks wint’, denk ik, maar zet die gedachte meteen van me af. Dat houd ik vol tot 100 meter voor de streep, als Van der Hoorn met Simon Clarke sprint om de winst. ‘Het kan, het kan, kom op jongen’, schreeuw ik fluisterzacht door mijn tanden, enigszins beschaamd.

Clarke wint nipt en Van der Hoorn verbijt op een hartverscheurende manier zijn teleurstelling, iets wat ik naast hem maar zo’n beetje sta te observeren. Want Taco troosten, dat hoort niet.

Robert Giebels

Jorien ter Mors loopt als winnares van de tweede 1.000 meter achter ploeggenote en laatste tegenstandster Letitia de Jong voor de allerlaatste keer van het wedstrijdijs.

Het zinnetje van Jorien ter Mors

Voor buitenstaanders is het soms moeilijk te begrijpen waarom sommige topsporters maar door en door willen gaan. Bij een enkeling lijkt het bord voor de kop zo groot dat het irritatie opwekt. Zo’n Cristiano Ronaldo, die 37 jaar is, bankzitter bij Manchester United, afgewezen door zo’n beetje alle topclubs, mislukt WK achter de rug en dan lekt uit dat hij helemaal nog niet wil stoppen als international. Wat bezielt die man?

Mijn antwoord op die vraag hangt van mijn bui af. Vaak neigt het richting iets met opgeblazen ego en te weinig mensen om hem heen die zeggen dat hij normaal moet doen. Op dagen dat ik wel in het goede van de mens wil geloven, denk ik even terug aan Jorien ter Mors.

In januari nam de schaatsster en voormalige shorttrackster wel afscheid, maar ook haar vertrek uit de topsport verliep bepaald niet zonder slag of stoot. Eigenlijk lukte er niks in het najaar van 2021 en Ter Mors wist het ook. ‘Ik wil vechten om beter te worden’, zei ze ‘maar ik ben steeds aan het vechten geweest om zo goed te worden als ik was.’

Ze zei het nadat het niet was gelukt zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Beijing. Na twee keer goud in Sotsji en een keer in Pyeongchang wist ze dat er geen gouden medaille bij zou komen. Er was iets in haar gebroken, dat was niet alleen aan haar tranen te zien. Ze vertelde over haar zus, die eerder dat jaar was overleden, over haar lijf dat niet meer hetzelfde deed als vroeger. ‘Het is gewoon te veel allemaal.’

Toch kon ook zij, hoe kapot ze ook was, het besluit nog niet nemen. De verklaring gaf ze zelf door dat ene zinnetje, wat ik niet snel meer zal vergeten. Het zinnetje waardoor ik alle topsporters die het einde maar uit en uit willen stellen, volledig begrijp. ‘Het zou gewoon mooi zijn als ik nog een keer hard zou kunnen rondrijden.’

Ter Mors hakte de knoop toch door. Ze nam een kleine maand later afscheid op het NK sprint, het afscheidsinterview werd vooraf afgenomen, opnieuw was ze in tranen, maar nog één keer deed ze mee. En nog één keer won ze, in haar allerlaatste 1.000 meter was ze de snelste. Nog een keer had ze hard rondgereden. Zo’n afscheid zou ik, op sommige dagen, zelfs Cristiano Ronaldo gunnen.

Dirk Jacob Nieuwboer