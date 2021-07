‘Dit was de beste generatie die België ooit heeft gehad. Ik vrees dat het vanaf nu minder wordt’

‘Individueel heeft België goede spelers, maar ik ben niet onder de indruk van hun prestaties als team dit EK.’ Beeld AFP

Willem, voor we over de uitschakeling van de Belgen gaan praten: volg jij als geboren Limburger het nationale team van België met speciale interesse?

‘Zeker. Ik ben vijf kilometer van de grens geboren. Wij waren vroeger wel Belgisch georiënteerd. Een bekend spreekwoord bij ons is dat ‘Belg’ een afkorting is voor ‘Ben Eerst Limburger Geweest’.’

‘Het nationale team vond ik vroeger nooit zo interessant. België speelde betonvoetbal, met spelers als Eric Gerets, Luc Millecamps en Michel Renquin. Het clubvoetbal was wel mooi, met Europese topploegen als Anderlecht. De laatste tien jaar heeft het juist een heel aantrekkelijk nationaal team. Een generatie met stuk voor stuk fantastische spelers, maar die wel, aan het eind van de streep, op de toernooien heeft teleurgesteld.’

Laten we eerst over dit toernooi praten. Belgische media schrijven overwegend kritisch over de uitschakeling van de nationale ploeg, na een toernooi zonder veel frivoliteit. Ben jij het daarmee eens?

‘Ze hebben vrij zuinig gevoetbald. Best teruggetrokken, loerend op counters met de geweldige spits Romelu Lukaku. Ik vond juist mooi aan België dat het de laatste jaren aanvallend voetbal speelde. Dat het ploeg op ploeg overhoop speelde.’

‘Ik heb het idee dat België doorhad dat zoiets dit toernooi niet mogelijk was. Ze hebben veel fysieke problemen gehad. Eden Hazard was dit jaar bij Real Madrid niet zich zelf, als hij al meedeed. Kevin de Bruyne is een aantal keer geblesseerd geweest, Axel Witsel kwakkelde dit seizoen met pijntjes. En de verdediging was te oud om met veel ruimte in de rug te spelen. Met Alderweireld, Vertonghen en Vermaelen, spelers van in de dertig, kun je niet meer bij balbezit op de middenlijn gaan staan.’

‘Verliezen hoort bij sport, en België zat aan een hele moeilijke kant van het schema. Maar ik vond het vrijdagavond ook geen aanspraak maken op de zege. Dat valt mij tegen. Tegen Portugal, Rusland en in de eerste helft tegen Denemarken was het ook niet goed. Individueel heeft België goede spelers, maar ik ben niet onder de indruk van hun prestaties als team dit EK.’

Was dit de laatste kans van de ‘Gouden Generatie’, zoals de kern van deze spelersgroep in België wordt genoemd?

‘Het WK is volgend jaar al, dus spelers als Lukaku en De Bruyne kunnen dan vast nog mee. Maar de verdediging wordt er natuurlijk niet jonger op. Die zijn, denk ik, te oud voor het WK volgend jaar. Ik kan niet inschatten of België vervangers daarvoor heeft klaarstaan. Over de algehele lijn is er zeker aanwas van nieuw talent. Vrijdag speelde Jérémy Doku, een 19-jarige buitenspeler, bijvoorbeeld een goede wedstrijd.

‘Dit was denk ik de beste generatie die België ooit heeft gehad. Ik vrees dat het vanaf nu minder wordt. Op het WK 2018 hebben ze de top van de berg gezien. Misschien komen ze zo op vals plat en kunnen ze nog even genieten van het uitzicht. Maar het dalen komt eraan. Het is voor landen als Nederland en België bijna onmogelijk om altijd topgeneraties te hebben.’

Heeft België genoeg uit deze generatie gehaald?

‘Ik denk dat de Belgen in hun hart op meer hadden gehoopt. Er wordt graag naar Nederland gekeken in het land. Wij hebben één keer een EK gewonnen en drie keer de finale van het WK gehaald. België is in beide nog nooit geslaagd. De laatste toernooien waren dé kans om in te lopen, zoals Barcelona ooit Real Madrid begon in te halen met Champions League-overwinningen.

‘Vooropgesteld: wij waren er de afgelopen toernooien niet bij en zijn dit toernooi in de achtste finales uitgeschakeld. Dus wij waren de afgelopen vijf jaar veel slechter. Maar onze laatste topgeneratie, met Sneijder, Van Persie en Robben, is tweede en derde geworden op het WK. Deze generatie Belgen is één keer derde geworden, op het WK 2018.

‘Dat is best een prestatie. Je kunt van landen met de grootte van België of Nederland geen wereldtitel verwachten. Maar één klein land is ooit wereldkampioen geworden, Uruguay. En dat was in de prehistorie van het voetbal.

‘Maar de EK’s, die vielen wel echt tegen. Twee keer kwartfinale. Dan kun je wel zeggen: wij hebben een Gouden Generatie. Maar goud is de eerste plaats, misschien voor België en Nederland ook een tweede plaats. Niet de kwartfinale. België had een Europese titel moeten winnen om deze generatie te belonen. Dat is mislukt.

‘Op momenten dat het moest, stonden ze er niet. Vijf jaar geleden verloor België in een erbarmelijk slechte wedstrijd van Wales, dat een wedstrijd later kansloos verloor tegen Portugal. En nu was Italië een klasse beter. Beter aan de bal, beter qua spelopvatting. Alleen vervelend dat ze zich op een gegeven moment gingen aanstellen, maar dat hoort bij de cultuur.’

‘Een Belgische collega appte mij na de uitschakeling van Nederland tegen Tsjechië: ‘Brandhout.’ Vrijdagavond appte ik terug: ‘Iets meer dan brandhout’. Ik vind het echt jammer, ik gun België een Europese titel. Maar feit is dat het niet goed genoeg was.’

België heeft de laatste jaren een buitenlandse bondscoach, omdat de voetbalbond in eigen land geen geschikte kandidaten vond. Is dat een idee voor Nederland?

‘Ik heb Roberto Martínez eens geïnterviewd. Hij is een buitengewoon aimabele, intelligente man. Het is lastig te zeggen of hij te weinig uit deze groep haalt. Hij kwam in 2016, na die uitschakeling tegen Wales. Op het WK deed hij het heel goed. En nu leken te veel spelers gewoon niet fit. Dan moet je concessies maken aan je spelidee. Dat is in zijn geval wel sneu, omdat hij van nature een aanvallend ingestelde coach is.

‘Ik zou het interessant vinden, een buitenlander als bondscoach van Nederland. Wel is die baan nu een soort noodklus. Op 1 september moet je er al staan, uit in Oslo tegen Noorwegen. Je moet eerste worden om direct naar het WK te gaan. Na de nederlaag tegen Turkije in het voorjaar kun je jezelf geen puntverlies meer veroorloven. Normaal gesproken kent een Nederlandse coach de beschikbare spelers beter, en kan hij ze dus beter voorbereiden op die wedstrijd.

‘Toch zou ik het leuk vinden als de KNVB een open advertentie plaatst, zoals de Belgen in 2016 deden. Al doe je het maar om de markt te verkennen. Stel dat geweldig interessante kandidaten solliciteren, namen waarbij je je niet kan voorstellen dat ze geïnteresseerd zijn in het Nederlands elftal. Dan kun je altijd nu nog voor Van Gaal kiezen, die de klus niet lang zal doen, en goed voorbereid zijn op de periode na het WK 2022.’

Jouw ‘speler van het toernooi’, zoals je op Twitter schreef, komt door een vrijdag opgelopen blessure niet meer in actie dit toernooi: de aanvallende Italiaanse linksback Leonardo Spinazzola. Is de rest van het EK nog de moeite waard?

‘Ja, ook omdat mijn favoriete speler eigenlijk Jack Grealish van Engeland is. Maar die speelt niet zo veel.

‘Ik ga maandag met de trein naar Londen voor de halve finales en de finale. Het is nog afwachten of ik als journalist toegang krijg, dat hoor je pas de dag van te voren. Wie daar spelen, maakt mij niet veel uit. Voetbal is altijd interessant. Ik hoop gewoon op wedstrijden zoals Zwitserland - Frankrijk en Kroatië - Spanje. Op wedstrijden waarop je een maand kunt teren, tot de competities in augustus weer beginnen.’