Dit is de nieuwe trainer van Ajax: eigenwijs, drammerig, en voorbestemd om ooit een grote prijs te pakken

Beelden

'Ook als we met 3-0 hadden gewonnen, moesten we de volgende dag beelden van de wedstrijd bekijken om te leren van de fouten die we hadden gemaakt. Daar hadden we weleens de balen van, maar aan het eind van het jaar waren we wel gepromoveerd. Hij is de beste trainer die ik heb gehad', zegt Sjoerd Overgoor van Go Ahead Eagles, dat vorig jaar onder leiding van Ten Hag na zeventien jaar terugkeerde in de eredivisie.



'Tempo! Tempo!' Ten Hags stem schalt over het trainingsveld in München. 'Hé, vor dem Mann! Mitmachen!' Met brede armgebaren, soms met twee tegelijk, jut hij zijn spelers op. 'Ist zu stätisch.'



Er ontgaat Ten Hag weinig. Continu kijkt hij naar zijn spelers. Als hij in gesprek is met zijn hulptrainer, blijft zijn blik op hen gericht. Een doorgeschoten bal haalt hij achterom kijkend op. Hij neemt een speler apart, slaat een arm om zijn schouder en praat indringend met hem.