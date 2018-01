Dit ging vooraf aan de val van Eurlings: 'Camiel stap toch op'

De weigering

Maar Eurlings peinst er niet over, vertellen betrokkenen. Hij legt uit dat hij als lid van het IOC automatisch zitting heeft in het bestuur van NOCNSF, de moederbond van de Nederlandse sport. In Lausanne hebben ze dus wat over hem te zeggen, niet in Nederland. Bovendien blijft hij erbij dat hij niets verkeerds heeft gedaan. De door Bolhuis voorgestelde 'time-out' levert dus niets op, al weigert NOCNSF op zijn handen te blijven zitten.



In de top van de sportkoepel ergeren mensen zich al langer aan de halsstarrige houding van Eurlings. In elke vergadering belooft hij 'ooit' duidelijkheid te geven over wat er die ene julinacht is gebeurd. Bestuursleden stelt hij voor om samen toch eens een kop koffie te gaan drinken. Maar die zijn het uitstelgedrag zat: het is tijd voor actie. 'Elke vergadering dachten we: nu krijgen we eindelijk duidelijkheid. Dat pik je een keer, maar niet meerdere keren', vertelt een betrokkene.