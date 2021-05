Discuswerpster Van Klinken (21) voegt zich bij wereldtop met ongekende worp in woestijnhitte Arizona

Jorinde van Klinken tijdens de kwalificaties van de wereldkampioenschappen atletiek in 2019. Beeld EPA

De 21-jarige studente uit Drenthe wierp de schijf van 1 kilo maar liefst 70.22 meter weg. Ze voert de mondiale seizoenranglijst aan, voor de Cubaanse wereldkampioene Yaime Perez, en is pas de 26ste vrouw die de barrière van 70 meter heeft geslecht.

De progressie van Van Klinken is ongekend. Vorig jaar was 60 meter voor de jonge vrouw uit Assen nog onhaalbaar: haar persoonlijke record stond op 59.59. Haar overstap van nationale sportcentrum Papendal naar Arizona State University, afgelopen januari, heeft deze maand tot een ongekende progressie geleid. Op 16 mei gooide ze 62.58. Op 20 mei 65.94 (ruim twee meter verder dan de olympische limiet) en zaterdag dus 70.22 meter, de beste worp in een serie waarin ze ook tot 67 meter kwam.

JORINDE VAN KLINKEN

70,22 meter met de discus

Beste van de wereld op dit moment. pic.twitter.com/asEfMZQ6PV — Eric Roeske (@EricRoeske) 23 mei 2021

De prestatie van Van Klinken is helemaal opvallend gezien de dubieuze geschiedenis van het discuswerpen. De wereldranglijst aller tijden wordt gedomineerd door atletes uit het voormalige Oostblok, die hun prestaties leverde in de hoogtijdagen van de doping: ruim 30 jaar geleden. Ook de Nederlandse olympische kampioen van 1984, Ria Stalman, behoorde tot die groep. Ze heeft de verste Nederlandse worp op de wereldranglijst (71.22), maar heeft doping toegegeven.

Op de ranglijst van de verste worpen van deze eeuw staat Van Klinken ineens derde, achter de Kroatische tweevoudig olympisch kampioene Sandra Perkovic (71.41) en de Cubaanse Denia Caballero (70.65). Bij haar WK-debuut, in 2019, eindigde Van Klinken slechts als achttiende.

Van Klinken, die ook aan kogelstoten en kogelslingeren doet, schrijft haar progressie toe aan het werk van haar coach, de voormalige discuswerper Brian Blutreich. Hij is in januari begonnen haar allerlei basistechnieken bij te brengen. ‘In Nederland was ik met moeilijkere dingen bezig’, zei de atlete vorige week tegen RTV Drenthe. Van Klinken is in Utrecht afgestuurd in innovation sciences en volgt in Arizona de masterstudie global management.

De Drentse moet wennen aan de status die een trainer in Amerika heeft. ‘Ik zie om me heen dat al mijn teamgenoten hem als een soort god zien. Maar voor mij is dat gewoon heel anders. Ik zeg nog steeds wat ik denk, maar ik heb geleerd dat het hem soms helemaal geen bal uitmaakt wat ik zeg. Want hij bepaalt op wat voor manier het gaat gebeuren. Dan wacht ik gewoon tot de praktijk hem laat zien of het wél of niet werkt’ aldus Van Klinken tegen de Drentse omroep.

Gunstige wind

Het is lastig te voorspellen of de 70 meter van Van Klinken een uitschieter is, mogelijk het gevolg van perfecte omstandigheden in Arizona, of een voorbode van meer verre worpen. Zeker is wel dat het in een olympisch stadion moeilijker is om een discus ver te werpen dan op een open veld zoals in Tuscon, waar gunstige wind de discus ver kan dragen. In stadions gebeurt dat minder snel. Nederlands’ beste discuswerper Rutger Smith kwam ook vaak tot zijn beste prestaties op open banen.

Het is de bedoeling dat Van Klinken in juni naar Nederland komt, onder andere voor de NK atletiek. Ze probeert zich ook op het kogelstoten te plaatsen voor Tokio. Op de website van Arizona State University spreekt ze de wens uit een olympische medaille te veroveren in discuswerpen en kogelstoten. Ze noemt Dafne Schippers de favoriete atlete die ze heeft ontmoet, zou graag kennismaken met de familie Obama, en ze antwoordt op de vraag welke voormalige student van Arizona State ze graag had zien sporten: ‘Ria Stalman.’