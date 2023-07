Discuswerper Jorinde van Klinken bevestigt met tweede plaats haar groeiende status als wereldtopper

Jorinde van Klinken, vorig jaar op het EK in München. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De regen komt gestaag uit de hemel in Stockholm. Het polsstokhoogspringen wordt uitgesteld, de lopers weten dat ze in deze omstandigheden echt snelle tijden kunnen vergeten. Ook sommige discuswerpsters vrezen dit weer. Jorinde van Klinken niet. Zij bevestigt met de tweede plaats bij de Diamond League haar groeiende status als wereldtopper.

Van Klinken weet wel aan wie ze haar opmars te danken heeft. Aan Brian Blutreich, sinds 2,5 jaar haar coach. Eind 2020 verkaste ze naar Phoenix om aan de Arizona State University te studeren en te trainen. Ze kreeg er Blutreich als coach. Toen hij vorig jaar een baan aannam bij de Universiteit van Oregon, in atletiekmekka Eugene, volgde Van Klinken hem. ‘Met de progressie die ik heb gemaakt is het wel duidelijk dat hij de beste coach voor me is’, vertelde ze een paar dagen voor de Diamond League in Zweden.

De zege zit er in de Zweedse hoofdstad net niet in voor Van Klinken. Ze werpt in de vochtige avondlucht 62,96 meter. Het is net iets minder dan tweevoudig olympisch kampioen Sandra Perkovic. De Kroatische komt tot 64,49 meter.

Heel anders vergaat het olympisch kampioen discuswerpen Valarie Allman. De Amerikaanse heeft moeite de één kilogram zware schijf in natte omstandigheden weg te slingeren. Al haar pogingen mislukken. In 2017 viel ze bij een regenwedstrijd en liep een hersenschudding op. Regen is nog altijd haar zwakke plek.

Een paar weken geleden was Van Klinken Allman ook al de baas. Dat was in een droog en zonnig Oslo. Met 66,77 versloeg de Nederlandse daar ook veelwinnaar Perkovic. Die overwinning in Noorwegen van half juni was een unieke prestatie. Ze is de eerste Nederlandse die een technisch nummer op haar naam schreef in de Diamond League.

Sifan Hassan

Voor Van Klinken waren het alleen lopers die namens Nederland prijzen pakten in de Diamond League: Churandy Martina, Dafne Schippers, Sifan Hassan, Lieke Klaver, Nadine Visser en Femke Bol.

Van Klinken, vorig jaar vierde op het WK en EK, ziet zichzelf als een exponent van een nieuwe trend in de Nederlandse atletiek. ‘Het wordt steeds breder. En het is goed dat ook mensen die wat verder buiten het wereldje staan op deze manier kunnen zien dat het zo’n diverse sport is. Want dat is atletiek voor mij: veelzijdigheid.’

Drie keer heeft Van Klinken, die met 70,22 meter houder van het nationaal record is, nu deelgenomen aan de Diamond League. Haar debuut maakte ze begin juni in Florence. Ze werd er zesde en mopperde op zichzelf dat het ‘bagger’ was. ‘Al vanaf het begin van het seizoen in San Diego liep het niet’, vertelt ze. Maar Oslo was een kantelpunt. ‘Het is de bevestiging dat ik met de goede dingen bezig ben.’

Op zich had Van Klinken al eerder haar debuut kunnen maken in de Diamond League. Na haar deelnames aan het WK van 2019 en de Spelen gold ze als een gevestigde naam in het discuswerpen. En ze werd ook al eerder uitgenodigd, maar het paste niet in haar wedstrijdschema. Daarin stond de Amerikaanse universiteitscompetitie, de NCAA, steevast dik onderstreept. Wie een studiebeurs krijgt, wordt geacht voor de universiteit in de nationale competitie uit te komen. ‘Niet meedoen is geen optie.’

Aanvankelijk vergiste Van Klinken zich in het niveau van de universiteitswedstrijden. ‘Toen ik naar de VS ging, dacht ik dat de NCAA niks zou zijn in vergelijking met bijvoorbeeld een EK. Maar inmiddels heb ik veel respect voor wat er daar gebeurt. Er worden bizarre prestaties geleverd.’

Campus

Inmiddels heeft ze haar studie bedrijfskunde in Eugene afgerond. Daarmee eindigt ook haar tijd in Amerika. ‘Ik word volgens de regels daar professional.’ Dat betekent dat ze niet meer op de campus kan wonen en niet meer met de universiteitsploeg mag trainen. Dus gaat ze terug naar Nederland. De samenwerking met Blutreich blijft wel. ‘Hij gaat me op afstand begeleiden en ik ga regelmatig die kant op voor trainingskampen.’

Toch blijft het een gok, de verhuizing terug naar Nederland. ‘Het is zeker met het oog op volgend jaar, het olympisch seizoen, spannend. Maar ik heb ook de afgelopen jaren best wat ervaring opgedaan met zelfcoaching en meestal zitten Brian en ik sowieso op één lijn. Maar ik ga het wel scherp in de gaten houden’, zegt ze. ‘Als het niet werkt, dan moet ik wat anders.’

Sowieso hoopt ze half september nog naar Eugene terug te keren. Dan is daar de finale van de Diamond League. Het is de reden dat Van Klinken dit jaar wel deelneemt aan de internationale competitie. Ze wil genoeg punten verzamelen voor de eindstrijd. Met haar huidige derde plek in de ranking staat ze er met één wedstrijd te gaan goed voor.

Het zou de eerste wedstrijd in het Hayward Field-stadion zijn sinds haar overstap naar de Universiteit van Oregon en sinds het WK van vorig jaar. Van Klinken: ‘Dat wordt dan een thuiswedstrijd.’ Al is het plaatsje in Oregon dan al haar thuis niet meer.