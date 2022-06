Dirk Kuijt snoert met zijn positivisme de grootste Haagse mopperaars de mond

Dirk Kuijt poseert bij het logo van ADO Den Haag, donderdag bij zijn presentatie als hoofdcoach van de eerstedivisieclub. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

In het stadion van ADO Den Haag, vier dagen eerder nog een waar slagveld vol rellende jongeren na de dramatisch verloren promotiewedstrijd tegen Excelsior, hangt op deze zonnige donderdagmorgen overal de beeltenis van een vrolijke, blonde 104-voudig Oranje-international die nooit bij ADO speelde en nog geen ervaring heeft als hoofdcoach in het betaald voetbal. Toch moet Dirk Kuijt ADO naar de eredivisie brengen, hij is de nieuwe trainer van de ambitieuze eerstedivisionist uit de derde stad van Nederland die afgelopen zondag op alle vlakken het hoofd verloor.

‘De eerste divisie is komend seizoen sterker dan ooit’, verzucht het Haagse clubicoon Lex Schoenmaker gezeten achter de receptiebalie. Achter Schoenmaker een enorm videoscherm met daarop ‘Welkom Dirk Kuyt’ onder een foto van een lachende Kuijt in colbert langs een veld. ‘ADO is geen makkelijke club, zelfs niet voor een ervaren trainer’, zegt Schoenmaker, thans ADO-ambassadeur, somber. ‘Ze zeggen hier liever wat je fout dan wat je goed doet.’

Twaalf camera’s zijn er uitgerukt plus de nodige schrijvende pers voor de presentatie van Kuijt (41) die plaatsvindt in de lounge vernoemd naar topcoach Ernst Happel. Dezelfde ruimte waar 2,5 jaar geleden de door de wol geverfde Engelse trainer Alan Pardew trots werd voorgesteld. Dat werd niets, net als met de drie trainers die volgden.

Kuijt knikt naar zijn vriendin en zaakwaarnemer die op de eerste rij plaatsnemen en knijpt in zijn handen als algemeen directeur Edwin Reijntjes hem ronkend aankondigt als ‘iemand die alles heeft meegemaakt in de voetballerij’, die met ‘de grootste trainers heeft gewerkt’ en wiens ‘passie, ambitie en werklust wij als ADO ook willen uitstralen’.

‘Ik ben een positief mens’, opent Kuijt nadat hij de toehoorders heeft bedankt voor hun komst, en de ADO-leiding voor het in hem gestelde vertrouwen. Dat positivisme, waar hij als speler al bekend om stond en door menigeen ook om gehekeld wordt, klinkt vervolgens door in al zijn antwoorden.

Kuijt kickt op uitdagingen, druk, en bovenal op mensen verbazen. Tegen de klippen op presteren. Altijd waren er vraagtekens, bij Quick Boys, FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe, terug bij Feyenoord. Altijd kwam hij bovendrijven, op zijn laatste eindtoernooi, het WK 2014, zelfs als rechtsback. Sprookjesachtig was het einde, met de al afgeschreven Kuijt die Feyenoord kampioen maakte.

Ook als hoofdcoach is hij ambitieus, hij wil direct promoveren en hoopt uiteindelijk ‘een bijdrage te leveren’ aan het onderbrengen van ADO bij de beste negen eredivisieclubs. ‘Daar hoort deze prachtige club thuis’.

‘Prachtig’ was de voorbije zondag bepaald niet, met relschoppers die Excelsiorfans, -spelers en de ME belaagden, maar volgens Kuijt zijn supportersproblemen ‘een maatschappelijk probleem, niet van één club’.

‘Ik kijk naar het voetbal als iets fantastisch, het Nederlandse voetbal is enorm in opkomst, ook in Europa. Ik heb afgelopen zondag ook positieve dingen gezien, 14.500 mensen die er een echt voetbalfeest van maakten. Natuurlijk is er teleurstelling op het einde. Zijn er dingen gebeurd. Daar heeft de club later prima op gereageerd.’

Dirk Kuijt staat de pers te woord: ‘Ik hou van de Haagse humor. Die grapjes over mijn gezicht zijn er al meerdere jaren, dus ik kijk uit naar de nieuwe grapjes.' Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Kuijt gelooft ‘heel erg’ in zichzelf. Gebrek aan ervaring? Hij was assistent bij topamateurclub Quick Boys, jeugdtrainer bij Feyenoord en liep mee met het technisch management. Hij trainde onder Louis van Gaal en Rafael Benitez, ‘coaches van de buitencategorie’. Van Gaal spreekt hij geregeld, net als Pepijn Lijnders, assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. ‘Ik was helemaal klaar voor deze kans.’

Zoals Liverpool onder Klopp en Feyenoord onder Slot wil hij graag spelen; aanvallend, hoog druk zetten. Hij maakte een boekwerk van 200 pagina’s waarin hij zijn visie uiteenzette vertelde hij tijdens een eerder gesprek.

Dat schreef hij in de voorbije twee jaar nadat hij vertrok bij Feyenoord hoewel hem daar het hoofdtrainerschap was toegezegd. Directeur Arnesen had andere plannen, Kuijt wilde zichzelf ‘verder ontwikkelen’. Privé had hij veel te verhapstukken in die periode, zijn huwelijk liep stuk, hij kwam in het nieuws wegens illegale gokpraktijken en zijn deelname aan een bokswedstrijd. Bekenden schetsen dat hij de prestatiedruk en focus van het profvoetbal miste.

‘Het is een ontdekkingstocht naar wat je wat je wilt als je twintig jaar voetballer bent geweest,’ zegt Kuijt zelf. ‘Achteraf had ik misschien iets meer tijd moeten nemen om tot rust komen. Keuzes die je maakt zijn niet altijd goed, dat is niet erg, als je er maar wat mee doet naar de toekomst toe. Alles heeft een reden.’

Hij is vaak mikpunt van spot in voetbalpraatprogramma’s, mede vanwege een uiterlijke make-over. De Haagse oud-voetbaltrainer Aad de Mos zei: ‘als hij de resultaten van ADO net zo strak trekt als zijn gezicht komt het goed’.

Kuijt countert: ‘Ik hou van de Haagse humor, kan daar wel tegen. Die grapjes over mijn gezicht zijn er al meerdere jaren, dus ik kijk uit naar de nieuwe grapjes. Aad is trouwens een geweldige man.’

Dat veel oud-topvoetballers als hoofdcoach ongeschikt blijken, schrikt hem niet af. ‘Ik moet als trainer laten zien wat ik in mijn mars heb. Dat moet ik al mijn hele leven. En dan nog zijn er altijd mensen pro-Dirk Kuijt en mensen die wat sceptischer zijn.’

Clubicoon Lex Schoenmaker is ‘pro’, zegt hij na afloop. ‘Dit was gewoon een goed verhaal, hier kunnen we wat mee in Den Haag.’