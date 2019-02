Dirk Kuijt druk bezig met trainerscarrière: ‘Ik wil er staan als Feyenoord me nodig heeft’

De mist in de Kuip over de hoofdtrainer voor volgend seizoen wil nog niet helemaal optrekken. Dick Advocaat ‘ontkent noch bevestigt’ stellige berichten van VI en AD dat hij Giovanni van Bronckhorst kan opvolgen als de 71-jarige coach dat zou willen. De namen van Kees van Wonderen en Louis van Gaal circuleren daarnaast in invloedrijke kringen rond de Kuip. Zekerheid lijkt er slechts te zijn over wie vanaf medio 2020 aan het roer staat als hoofdcoach: oud-speler en huidig jeugdtrainer Dirk Kuijt, populair in alle geledingen.

Kuijt (38) zelf moet lachen om die aanname. ‘Zo’n vastomlijnd scenario ligt er absoluut niet. Je weet toch nooit hoe het loopt in voetbal’, zegt hij op jeugdcomplex Varkenoord in de schaduw van de Kuip.

Landstitel

Ruim anderhalf jaar nadat hij de definitieve heldenstatus in Rotterdam had vergaard door Feyenoord in zijn allerlaatste wedstrijd naar de landstitel te schieten, probeert Kuijt vooral antwoorden over zijn eigen toekomst te vinden. De kans is het grootst dat hij zich op het veld verder wil ontwikkelen in plaats van achter een bureau als technisch directeur. ‘Trainen geeft me op dit moment de meeste energie.’

Hij was een jaar assistent-trainer bij Quick Boys en is nu ruim een half jaar hoofdtrainer bij Feyenoord onder 19 jaar, het belangrijkste jeugdelftal van de huidige nummer 3. ‘Ik vind het trainersvak hartstikke leuk. Hoofdtrainer zijn nog leuker. Bezig zijn met die jongens, hoe je ze beter kunt maken, hoe je ze moet benaderen, nadenken over tactiek, trainingen leiden; geweldig. Maar ik zit nog in een leertraject.’ Cor Adriaanse, de ervaren, andere trainer van onder 19, helpt hem. ‘Hij zegt wat ik goed en niet goed doe.’

Komend seizoen wil hij zijn coach betaald-voetbaldiploma behalen, benodigd om op het hoogste niveau hoofdcoach te zijn. Wat dat betreft loopt hij keurig op schema. ‘Ik heb drie jaar uitgetrokken om me te ontwikkelen.’

Dominant

Kuijt is dominant op het trainingsveld. Deze dinsdag is er een zogeheten profdag voor Feyenoord onder 19 jaar. Dat houdt in: training, lunch, bespreking, rusten, huiswerk en nog een training. Ze zijn de hele dag op de club. Zo wordt het profleven nagebootst in een poging de stap naar ‘de overkant’, de Kuip dus, te verkleinen.

Trainingen moeten van Kuijt tot de laatste minuut met volle intensiteit worden afgewerkt. Hij coacht fanatiek tijdens partijspelletjes.

‘Kom aan, Dau! Druk op de bal, altijd druk op de bal!’

‘Maak een keuze, Lion! Niet stilstaan!’

‘Achraf, je stopt en je geeft op! Dat kost je de wedstrijd!’

Ontspanning is er pas op het laatst, althans voor de winnaars. Zij mogen ballen mikken op de billen van de verliezers, die gebukt op de doellijn staan. Kuijt, getooid met zwarte muts, kijkt lachend toe. Zo oogt hij weer als het ventje dat op zijn 17de, praktisch direct vanuit de amateurs van Quick Boys, debuteerde bij FC Utrecht op weg naar een door niemand voorspelde topcarrière.

Als coach wordt hij met veel meer verwachtingen gelanceerd. Olijk: ‘Daar kan ik zelf weinig aan doen.’

Clubkwaal

Zijn ploeg schommelt door het seizoen. De laatste twee duels met NEC/Top Oss en Excelsior gingen verloren, waar eerder gewonnen werd van Ajax, PSV en Real Madrid. Winnen van de groten en verliezen van de kleintjes; het lijkt een clubkwaal.

‘De focus moet er altijd zijn. Dat is mindset, dat willen we er hier bij de jeugd al in krijgen. In het kampioensjaar zaten we er bovenop. Na de winst in de beker op Ajax zeiden we: we gaan de stad niet in, want komend weekeinde moeten we ook winnen. Spelers moeten elkaar corrigeren. Discipline afdwingen bij elkaar. Ik zeg bijvoorbeeld: pik het niet als je ploegmaat in de drie dagen voor een wedstrijd op een verkeerde plek wordt gesignaleerd.’

Hij gaf kort na zijn laatste wedstrijd al aan dat Feyenoord qua professionaliteit stappen moet maken. Benadrukte dat nog eens extra in het boek Geloof in succes. Hij is niet meer de domineeszoon die naar buiten toe de kerk constant in het midden houdt, Kuijt krijgt meer en meer profiel.

Hij gelooft dat Feyenoord weer snel de beste kan zijn, met de jeugd als levensader. ‘We hebben hier geweldige talenten rondlopen. Daarmee en door creatief te zijn kun je dat gat dichten.’

Boetseren

De talenten dienen geboetseerd te worden. Het allergrootste talent, Crycencio Summerville, nam samen met zijn broer in de kleedkamer een ploegmaat te grazen. ‘We kunnen niet alles aan ze overlaten, sommigen hebben een moeilijke achtergrond, komen bijna letterlijk van de straat. Dat is hun kracht op het veld, maar hun zwakte erbuiten. Hoe krijg je dat optimaal? Ik geloof dat als je een bepaalde structuur neerzet in een club dat je naar een ondergrens kan gaan die heel hoog ligt.’

PSV liet anderhalve week geleden de 16-jarige Mohammed Ihattaren debuteren. Op Varkenoord lopen ‘meer spelers rond die minstens zo goed zijn’, meent Kuijt. Maar ze ­moeten constant worden, prof worden. ‘Dat is ook de taak van ons, de coaches.’

Heel diep ingaan op zijn ideeën voor de club wil hij niet. ‘Ik wil hier niet de wijsneus uithangen, dat is iets voor binnenskamers.’

Op de achtergrond telt zijn stem al bij technische beleidszaken, zeggen diverse bronnen. Kuijt bevestigt dat hij een goede band heeft met alle belangrijke geledingen. Hij liep stage bij technisch directeur Martin van Geel. ‘Ik focus me nu vooral op dit team. Ik wil de jeugd goed leren kennen, precies weten wie wie is, wat hij kan, wat er nog aan schort. Op zo’n dag als vandaag ben ik twaalf uur bezig. Dan ga ik niet ook nog met Martin bellen. Dat hoeft ook niet. Hij moet de nieuwe trainer aanstellen, niet ik.’

Ja, hij wil graag een hoofdrol spelen bij Feyenoord in de toekomst. Dat wil Feyenoord ook, de club zelf initieerde zijn snelle promotie tot hoofdcoach bij Feyenoord onder 19. ‘Maar het is niet zo dat het absoluut over anderhalf jaar zover moet zijn. Misschien duurt dat nog twee of drie jaar, ik heb geen haast, hoor. Ik wil wel over een jaar dat diploma hebben. Zodat ik er sta als Feyenoord me nodig heeft.’