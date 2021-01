Dirk Kuijt, de visserszoon uit Katwijk, is in één klap een wereldburger geworden

Dirk Kuijt is terug. Hij zat donderdag in de studio van Ziggo Sport en analyseerde de wedstrijd Tottenham Hotspur – Liverpool. Er was iets geks aan de hand. Dirk Kuijt was een heel ander mens geworden. Hij leek niet eens meer op zichzelf.

Wat aanvankelijk de meeste aandacht trok, was zijn kapsel. De nonchalante coiffure met de springerige krullen was verdwenen. Vanuit de jaren tachtig was Kuijt in de moderne tijd gearriveerd. Zijn haar lag op zijn hoofd, ernaast was het goeddeels weggeschoren. Ook had hij een baardje. Hij leek op een influencer.

Een van mijn beste vrienden is kapper, Jan heet hij. Ik heb hem het nieuwe kapsel van Dirk Kuijt laten duiden. We bleken hier te maken te hebben met een ‘gedekte fade’. Peaky Blinders, dacht ik, maar ik zat er naast, bij die mannen is het haar aan de zijkanten volledig weggeschoren.

Ook hoorde ik Jan dingen zeggen als ‘lange bovenlengte’ en ‘mooi opgebold’. Puntje van kritiek: het nieuwe kapsel had volgens hem wat losser gestyled kunnen worden, het was iets te netjes. Op mijn vraag waar de krullen waren gebleven, zei hij dat die waren weggeföhnd. Daar was een professional aan te pas gekomen, zei hij, ‘dit zie ik onze Dirk zelf niet zo snel doen.’

Het kapsel stond hem erg goed en het effect was overweldigend. Als het de bedoeling was om te tonen dat er een nieuwe Dirk Kuijt is opgestaan, hadden zijn haarartiest en hij een voortreffelijke keuze gemaakt. De visserszoon uit Katwijk is in één klap een wereldburger geworden.

Het hoofdtrainerschap ging naar Arne Slot..

De oude Dirk Kuijt trok zich afgelopen zomer plotseling terug uit de publiciteit. Het plan om hoofdtrainer van Feyenoord te worden, werd op de lange baan geschoven. Er kwam een scheiding tussendoor. Na 22 jaar gingen Dirk en Gertrude uit elkaar, ze hebben vier kinderen.

Een paar jaar eerder had het gezin nog meegewerkt aan een adembenemende documentaire van Deborah van Dam, Kuyt. Vooral de beelden van het kolossale huis in Noordwijk, met een zwembad, een fitnessruimte, champagne lurkende maten en grote foto’s van Dirk Kuijt, staan me nog helder voor de geest. Onvergetelijk: de korte reactie van Gertrude op een tegendoelpunt van Feyenoord: ‘Kutzooi.’

Voordat hij afgelopen zomer verdween, gaf Kuijt een interview aan De Telegraaf over de breuk. Hij moest zichzelf weer even vinden, zei hij, jarenlang had hij roofbouw op zichzelf en zijn gezin gepleegd. De verslaggever leefde mee en schreef dat er geen splijtzwam was geweest, maar dat het vuur van de relatie was gedoofd.

Bij Ziggo Sport zei Kuijt donderdag net genoeg over zijn privésituatie om presentator Bas van Veenendaal tevreden te stellen, en te weinig om de roddelpers te alarmeren. Het was een zware tijd geweest. Binnenkort wordt meer bekend over zijn rol bij Feyenoord, de club die hij in 2017 op magistrale wijze kampioen maakte – het beste afscheid in de Nederlandse voetbalgeschiedenis, na een schitterende loopbaan.

Er gebeurde donderdag nog iets opvallends. Er bleek veel meer te zijn dan een spectaculair nieuw kapsel. De verandering was niet alleen fysiek.

Zelfverzekerd en welbespraakt gaf hij commentaar. Hij was uitstekend geïnformeerd, legde in heldere bewoordingen de strijdplannen van Tottenham en Liverpool uit, duidde waar het goed en waar het mis ging en analyseerde de tekortkomingen. Het was voetbaltaal, maar iedereen kon het begrijpen. Niets wees er op dat het zijn debuut was bij Ziggo Sport. Hij was volkomen ontspannen.

Ik had mijn twijfels, maar plotseling was het vanzelfsprekend dat Feyenoord hem wilde aanstellen als de nieuwe hoofdtrainer. Dirk Kuijt is uit zijn eigen schaduw getreden. Een nieuw kapsel, een nieuw geluid.