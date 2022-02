Directeur Seedorf, het wordt hoog tijd

In columnistenoorlogen in de Nederlandse media en in de gebruikelijke voetbaltwisten houdt één man zich consequent gedeisd. Dat is Clarence Seedorf. Sinds vorig jaar schrijft hij columns in NRC Handelsblad.

Het zijn stichtelijke stukken. Hij maakt niet van het podium gebruik om oude rekeningen te vereffenen of zijn gelijk te halen. Met een wijsgerige allure buigt hij zich over de toestand in de wereld, in een zweverig jargon met zinnen, nadenkertjes, die heel wat voor lijken te stellen.

Zoals: ‘Weinig mensen weten zelfs maar wat emoties zijn, en waar ze vandaan komen, laat staan hoe ze moeten reageren als emoties hun leven gaan bepalen’.

Mededogen is overal, maar de anti-Qatar-beweging moet het van hem niet hebben. Nadat het Nederlands elftal zich had geplaatst voor het WK schreef hij welwillend dat hij er ‘geen enkel probleem’ mee heeft dat ‘Qatar op zijn verantwoordelijkheden wordt gewezen’, maar verweet hij de critici hypocrisie. Veel pittiger werd het niet.

Bij de columns staat dat Seedorf oud-voetballer is. ‘Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.’ Schitterend allemaal en het mooie is: dertig jaar geleden wisten we al dat Clarence Seedorf dit soort mindfulnessachtige columns zou gaan schrijven. Hij had amper zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van Ajax, 16 jaar was hij pas, of hij werd door Jan Mulder in de Volkskrant al de oude Seedorf genoemd. Dat was een soort compliment.

Deze week werd bekend dat Seedorf ‘openstaat’ voor een functie als directeur voetbalzaken bij Ajax, als opvolger van Marc Overmars, zijn voormalige ploeggenoot. De Telegraaf had het niet gehoord van een betrouwbare bron, maar van een ‘zeer betrouwbare bron’, dus we gaan er maar vanuit dat Seedorf bereid is zijn jetsetleven in te ruilen voor een kantoorbaan in de Johan Cruijff Arena.

Dat is verrassend, voor wie op Instagram de sporen volgt van de filantroop en wereldburger. Vanuit zijn uitvalsbasis Dubai bestrijkt Seedorf de wereld, vaak ter ondersteuning van liefdadigheidsorganisaties.

Hij spreekt een zaal toe in Zuid-Afrika op een klimaatconferentie, neemt voor een gebitscontrole plaats in de stoel van Shadi Alshaikh (een hippe tandarts in Dubai met meer dan een miljoen volgers op Instagram) en probeert de president van Oeganda aan zijn verstand te brengen dat sport cruciaal is in de ontwikkeling van zijn land.

Een aparte categorie wordt gevormd door foto’s van Clarence Seedorf met bekende persoonlijkheden. Clarence Seedorf met Robbie Williams. Clarence Seedorf met prins Albert II van Monaco. Clarence Seedorf met Jennifer Lopez. Clarence Seedorf met Serena Williams. Clarence Seedorf met paus Franciscus. Het vreemde is dat het erop lijkt dat iedereen met hém op de foto wilde en niet andersom, wat misschien ook wel zo is, want we hebben het hier wel over een atleet die vier keer de Champions League won, met drie clubs; een wereldster.

Hij sport veel en is in puike conditie. Soepel beweegt hij zich in de wereld van de allerrijksten. Bij een foto van zichzelf in een kolossale tuin, met een pot gemberthee op tafel, schrijft hij een wijsheid die niet zou misstaan op de volgende boeddhistische scheurkalender: ‘Enjoy the small things in life.’

Ook Wesley Sneijder staat naar verluidt open voor een baan als Ajax-directeur, maar hij kan niet in de schaduw staan van deze grijnzende kosmopoliet met het onuitputtelijke zelfvertrouwen. Bij Seedorf druipt de klasse er vanaf.

In de telefoon van deze man staan de telefoonnummers van Silvio Berlusconi en Bill Clinton. Zijn netwerk van oud-voetballers is immens. Wie met hem onderhandelt, zal worden weggeblazen door zijn charisma, zijn lach en zijn vermogen om zelfs doodgewone zinnen allure te geven. Directeur Seedorf, het wordt hoog tijd.