Directeur Lotto-Jumbo over geschorste renners: 'Ze hebben geen dopingregels overtreden, wel vertrouwen geschaad'

Om welk middel het gaat, wil Lotto-Jumbo niet zeggen. Zeeman: 'Er zijn honderdduizenden varianten van, ik zou je niet eens kunnen vertellen wat het was. Waar het om gaat, is dat renners slaapmedicatie in principe alleen gebruiken als we door tijdzones moeten reizen. Die noodzaak was er niet. En áls je het dan gebruikt, dan alleen in overleg met de medische staf en alleen een product dat wordt verschaft door onze medisch manager.'



De ploegleiding ontdekte dat de renners in bezit waren van slaapmiddelen, omdat ze 'bijzonder gedrag' merkten. Zeeman: 'Ze gedroegen zich anders dan normaal. Dat zie aan gezichtsuitdrukkingen, aan de dingen die iemand zegt. We zijn dagelijks met die mannen bezig, dan merk je snel genoeg dat er iets speelt.'