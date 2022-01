Directeur Jan Smit over promotie van Volendam: ‘Het hoeft niet, maar het moet wel’

Commercieel directeur Jan Smit van Volendam (r) naast trainer Wim Jonk tijdens het ondertekenen van diens contract bij Volendam in 2019. Beeld Vincent de Vries

In groep 4 van de lagere school stond het tuintje in zijn hart al in bloei voor het voetbal. ‘Het is een verliefdheid die niet overgaat’, zegt Jan Smit tijdens de rust van Volendam - Telstar (2-1), als hij ontvangt in de lege Mercedes Lounge van het stadion.

Puntsgewijs verklaart hij het evangelie van zijn liefde: ‘Dick de Boer was mijn schoolmeester in groep 4. Hij werd hoofdtrainer. Ik mocht in 1995 naar de bekerfinale Volendam - Feyenoord, als jongen van 9 jaar. Als ballenjongen sta ik nog op elftalfoto’s uit die tijd. Dat is allemaal nog voordat ik ging zingen. Mijn vader nam me mee op de staantribune en mijn opa Hein Smit zat met vier broers in het eerste elftal. Nee, zelf was ik een luie spits.’

Het is een cliché over Volendam, dat ze daar vooral kunnen voetballen en zingen. ‘Dat cliché is waar’, zegt Smit, die al acht jaar bestuurslid was van Volendam en onlangs is benoemd tot commercieel directeur, per 1 januari. En ja, voor hem gaan deuren open. ‘Als je met dat stukje extra betere deals kunt maken…’ Dat is belangrijk, want de dorpsclub, koploper uit de eerste divisie, wil hogerop, op alle fronten. ‘We willen naar grote landelijke partijen die investeringen mogelijk maken, hoe trots we ook zijn op ons huidige sponsorbestand. Zij, de oude sponsors, hebben ons boven water gehouden.’

Miljoenen voor Volendam

Toen er nog publiek bij het voetbal mocht, zag je Smit weleens lege bekers van het bier oprapen, door supporters op het veld gegooid. Op de tribune, ook bij de harde kern, zitten vrienden van hem. Dan doe je dat voor de club, ‘een voorbeeld stellen.’ Terwijl potentiële partners in zaken het fijn vinden als een bekendheid binnenkomt, zou het niet goed zijn als ze alleen overstag gaan omdat Jan Smit nu eenmaal de vrolijke zanger Jan Smit is. ‘We zijn bezig om mensen voor miljoenen aan FC Volendam te binden, en niet voor twee business seats van 4.000 euro. Ik word vaak benaderd, zeker met het oog op het nieuwe stadion.’

Hij blijft intussen zingen. ‘Dat is mijn werk. Maar er is al anderhalf jaar niks te doen qua optredens. Deze tijd heeft me aan het denken gezet. Ik kon veel tijd vrijmaken om de club te helpen.’ Zijn vrouw adviseerde hem zeker twee dagen op kantoor te zijn. ‘Ze zei: ‘ga daar gewoon zitten, of ga het land in voor de club. Dat zal je goed doen, ook voor de rust in je hoofd. Daarmee dien je de club ook beter’. Ik heb naar mijn vrouw geluisterd.’

Dat hij nu officieel commercieel directeur is, is anders dan het bestuurslidmaatschap van voorheen. ‘Het voelt anders. Verantwoordelijker. Ik moet het waarmaken. We zitten nu op 4,5 miljoen euro begroting. Stel dat we promoveren, dan is 7,5 miljoen het uitgangspunt en hebben we vijf maanden om dat te realiseren.’ De inkomsten uit tv zullen groeien. Een nieuwe hoofdsponsor zal zich melden. Kuipstoeltjes op de hoofdtribune zijn vervangen door leren stoelen met armleuningen. ‘Mensen die daar al dertig jaar zaten, moesten opeens 150 euro meer betalen. Dezelfde plek, met een andere stoel. Het is makkelijker door te voeren omdat we met een project bezig zijn waar iedereen achter staat. Wij hebben de prijzen verhoogd in coronatijd, terwijl ze vaak niet eens op hun stoel hebben gezeten.’

Cryptisch over promotie

‘Het hoeft niet, maar het moet wel’, zegt Smit cryptisch over promotie. ‘En dat zeg ik vanuit mijn functie. We moeten het ijzer smeden nu het heet is.’ Op deze zondag ziet hij koploper Volendam in de vissersderby met moeite winnen van Telstar, dat het eerste half uur veel beter is en de voorsprong alleen niet kan uitbreiden. De winnende goal is natuurlijk van spits Robert Mühren.

In de spelersgroep is fors geïnvesteerd. Volendam wil het contract met de begeerde trainer Wim Jonk verlengen en lonkt naar een nieuw stadion met de contouren van een schip, vlak buiten het dorp, geschikt ook voor andere evenementen, concerten en beurzen, met een sportcampus toe. Hotelketens, casino’s en supermarkten melden zich al bij Smit. ‘Het is de magneet van de regio.’ Het stadion gaat tussen 25 en 30 miljoen euro kosten, met een capaciteit tussen 10 en 12 duizend plaatsen. ‘Wij groeien uit onze jas’, zegt Smit over de huidige locatie. Hij glimlacht als hij aan de toekomst denkt, als de morgen is gekomen.