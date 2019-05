Directeur Hans Nijland neemt afscheid van FC Groningen: ‘23 jaar bij een club is extreem lang. Het is goed dat er een frisse wind gaat waaien’

Algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen nam eerder deze maand al geroerd afscheid van de supporters. Beeld BSR Agency

Bij de laatste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard was Hans Nijland door de supporters al uitgezwaaid als algemeen directeur van FC Groningen. ‘Toen vloeiden er tranen.’ Dinsdag besefte de 59-jarige Nijland na de 3-0-nederlaag in de play-offs tegen Vitesse dat het na 23 jaar echt voorbij was. ‘Vanaf komend seizoen ben ik alleen nog supporter van FC Groningen.’

Woensdag bezocht de langst zittende directeur in het profvoetbal voor het laatst de algemene vergadering van de KNVB. De komende weken draagt Nijland zijn taken bij FC Groningen over aan zijn opvolger Wouter Gudde. ‘Ik zie ook een beetje tegen het vertrek op. Het is goed dat er een frisse wind gaat waaien bij FC Groningen.

‘23 jaar bij een club is extreem lang, ik ben blij dat mijn afscheid harmonieus is verlopen. De druk is tegenwoordig zo groot, sportief en financieel. Dan is het verleidelijk om onverstandige investeringen te doen. Het gaat uiteindelijk altijd om het harken met dubbeltjes en kwartjes. Loopt het verkeerd af, moet Barbertje hangen. Ik heb vele directeuren op die manier zien sneuvelen.

‘Vroeger werden profclubs geleid door ondernemers als Jan Smit bij Heracles en Riemer van der Velde bij Heerenveen. Door de opkomst van private investeerders kun je clubs als FC Utrecht en Vitesse niet meer met ons vergelijken. Die trend is niet te keren. En directies worden nu geleid door goed opgeleide managers als Wouter Gudde. Hij denkt in organisatiestructuren, met Wouter is bij FC Groningen een ander mens binnengekomen.’

Supportersopstand

Ook Nijland stond onder druk in zijn laatste seizoen. Vorig jaar stond FC Groningen even onderaan, na de blamage in het bekertoernooi tegen FC Twente moest Nijland zelfs een supportersopstand bezweren. ‘Riepen driehonderd, vierhonderd mensen: Nijland, rot op. Diezelfde fans vinden het nu jammer dat ik stop, zo opportunistisch is deze wereld ook.

‘Ik heb fouten gemaakt, ook dit seizoen. Ik ben er nooit onder gebukt gegaan. Na een nachtje slapen schudde ik met de kop en ging weer door. Het maakte me ook strijdbaar. Ik heb alleen in de beginperiode wel eens getwijfeld of ik moest aanblijven.

‘We hadden eind jaren ’90 doorlopend rellen in het oude Oosterparkstadion, na een wedstrijd werd de Grote Markt bijna verbouwd. We werden zelfs voor één wedstrijd uit ons stadion verbannen en speelden op een afgelegen veldje. Toen vroeg ik me serieus af of ik die negatieve stemming nog kon kantelen.’

Die twijfels had Nijland ook eind vorig jaar. Na de pijnlijke 2-1-nederlaag in de derby tegen Emmen rinkelden de alarmbellen opnieuw. ‘Ik ben wel even bang geweest dat ik afscheid zou nemen met degradatie. Dan had ik 23 jaar voor noppes gewerkt. We konden moeilijk beweren dat het zomaar goed zou komen.’

Reparatie

Natuurlijk liet Nijland zijn club niet verder afglijden. Groningen versterkte zich aanzienlijk tijdens de winterstop en bereikte op het nippertje de play-offs voor Europees voetbal. Die correctie dwingt ook tot bezinning, aldus Nijland. ‘Je moet ook realistisch zijn. Het is eigenlijk bizar dat je in de winterstop zes nieuwe spelers haalt, ook al zijn er een paar vertrokken. Dan heb je het in de zomer niet goed ingeschat. Die reparatie geeft me een dubbel gevoel.’

Ondanks het echec, dinsdag in de Gelredome tegen Vitesse, overheerst bij Nijland de voldoening bij het einde van een tijdperk. ‘In december waren we dood en begraven en we eindigen in de play-offs voor Europees voetbal. FC Groningen hoort in de eredivisie, al geldt dat ook voor FC Twente. Mooi dat die club weer terug is, Twente is in potentie de vierde of vijfde club van Nederland.

‘Maar ik zet grote vraagtekens bij de reddingsoperatie van de gemeente Enschede. Je moet je afvragen of daar sprake is van marktconforme concurrentie. De gemeente Groningen heeft ons in het verleden ook wel eens de hand gereikt, maar in ons nieuwe stadion houden we zelf de broek omhoog.’

Gemakkelijk is het niet. Over het afgelopen seizoen had Groningen een exploitatietekort van drie miljoen euro, dat moet worden gecompenseerd met transfers. Al jaren heeft Groningen moeite om de ‘hut vol te spelen’, zoals Nijland het omschrijft. ‘Het draagvlak en de sympathie voor FC Groningen is groot. Maar wellicht hebben we onszelf een tikje overschat.

Bomen tot in de hemel

‘In het tijdperk met topspelers als Luis Suarez en Erik Nevland speelden we ook Europees voetbal en groeiden de bomen tot in de hemel. We wonnen in 2015 nog de KNVB-beker, daarna werden de prestaties minder. Het nieuwe na onze verhuizing was ervan af. Dan gaan de nieuwkomers als eerste weg. Slechts twee, drie keer per seizoen spelen we in een uitverkocht stadion. Het kost steeds meer moeite om de achterban aan ons te binden.’

Nijland zat in de stuurgroep van de omstreden ‘veranderagenda’ voor het betaalde voetbal. Een eredivisie met 16 teams is de toekomst, aldus Nijland. ‘Ook als de eredivisie wordt verkleind, zal Groningen aanleunen tegen de subtop. Het topsportzorgcentrum is een belangrijke pijler geworden onder de jeugdopleiding. Het is wel een must om af en toe Europees voetbal te halen, er moet voor clubs als Groningen ook iets te winnen zijn.’

Hij heeft zijn opvolger een plechtige belofte gedaan. ‘Ik zal Wouter niet voor de voeten lopen. Hij moet vooral zichzelf blijven en geen Hans Nijlandrol gaan spelen, dat past ook niet bij hem.’